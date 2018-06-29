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Instagram hikâyelerine artık müzik eklenebilecek

Popüler sosyal paylaşım platformu Instagram, yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanıcılar artık hikâyelerine müzik ekleyebilecekler.
10 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal paylaşım platformu Instagram, hız kesmeden yeni özelliklerini duyurmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre kullanıcılar artık hikâyelerine kendilerini ifade edebilecekleri müzikler ekleyebilecekler.

Hikâyelerinize ekleyebileceğiniz binlerce şarkı sizi bekliyor

Instagram'ın hikâyeler özelliği her gün 400 milyon kişi tarafından kullanılıyor ve bu özelliğin, en az Instagram gönderileri kadar etkin kullanıldığını söyleyebiliriz. Artık profilinize yeni hikâye eklerken bir müzik simgesi göreceksiniz ve bu simgeye dokunarak o anki ruh halinizi ifade eden binlerce şarkıdan birini hikâyenize ekleyebileceksiniz.
Arkadaşlarınız hikâyenizi izlerken seçtiğiniz müziği dinleyecek ve ekranda şarkının adı ve sanatçı bilgisinin yer aldığı bir etiket görüntülenecek. Şu an için yalnızca iOS versiyonunda aktif olan bu özellik, yakında Android platformu için de kullanıma sunulacak.

https://instagram-press.com/blog/2018/06/28/introducing-music-in-stories/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
buraxus 10 ay
Tehlikenin farkında mısınız beyler ???
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SpyMasterr 10 ay
güncelleme tr'ye ne zaman gelicek ?
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elektrontan 10 ay
Oh be nihayet
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