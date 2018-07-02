Instagram hikâyelerine, soru sorma özelliği geldi

Facebook'a ait fotoğraf ve video paylaşım servisi Instagram, bir yeni özelliği daha aktif duruma getirdi. Artık Instagram'ın hikâyeler bölümünde kullanıcılara soru sorabilmeniz mümkün.

Yeni özellik şimdilik Android platformunda aktif

Şimdilik uygulamanın Android platformunda aktif olan bu özellikle, hikâyesini görüntülediğiniz kullanıcıya istediğiniz soruyu yöneltebileceksiniz. Bunu dilerseniz anket yaparak, dilerseniz de emoji kaydırma çubuğu şeklinde belirleyebiliyorsunuz. Testler tamamlanınca bu özelliğin tüm platformlarda aktif olacağını da belirtelim.

Instagram'ın hikâyeler özelliği kullanıcılar arasında oldukça popüler bir özellik. Zira şirket yaptığı açıklamada günlük 400 milyondan fazla kullanıcının hikâyeler özelliğini kullandığını duyurmuştu. Hikâyelere müzik ekleme özelliğinin de gelmesiyle birlikte kullanımının daha da artması bekleniyor.