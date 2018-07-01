Trump istedi Foxconn temel attı: ABD'de iPhone fabrikası kuruluyor

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilim, Trump'ın da yumuşaması ile birlikte azalmaya başladı. Apple'ın en büyük tedarikçisi olan ve iPhone üretimi yapan teknoloji şirketi Foxconn, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk tesisinin temelini attı. Böylece uzun bir süredir Apple'a üretim tesislerini ABD'ye taşıması konusunda baskı yapan Trump amacına ulaşmış oldu.

iPhone'lar artık ABD'de üretilebilir

ABD başkanı Trump ve Foxconn'un kurucusu ve başkanı Terry Gou'nun katılımıyla, Amerika'nın Wisconsin eyaletinde kurulacak olan Foxconn üretim tesisinin temeli atıldı. Wisconsin'in güneydoğu bölgesinde yapılacak olan tesisin 10 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Bunun, Wisconsin tarihinin en büyük ekonomik kalkınma projesi olduğu belirtilirken, tesisin tamamlandığında LCD ekran panelleri üreteceği açıklandı.

Samsung, LG ve Japan Display'den ekran tedarik eden Apple'ın bu ekranları kullanıp kulanmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Foxconn'un, iPhone'ları Çin fabrikasında üretmesine rağmen, Apple'ın ürünlerini yerel fabrikalarda yaptırmak istediği ve bu üretim tesisinin asıl amacının Apple cihazları üretmek olduğu belirtiliyor. Foxconn kurucusu Terry Gou, bu pojeyi 11 ay önce Trump'la görüştüklerini ve bu iş için en uygun bölgenin Wisconsin eyaleti olacağını kararlaştırdıkları ifade etti.

https://mashable.com/2018/06/29/apple-foxconn-iphone-factory/