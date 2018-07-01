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Trump istedi Foxconn temel attı: ABD'de iPhone fabrikası kuruluyor

Apple'ın en büyük tedarikçisi ve iPhone'ların üretimini yapan Foxconn, ABD başkanı Trump'ın da katılımıyla Wisconsin eyaletinde kurulacak üretim tesisinin temelini attı. Önemli detaylar haberimizde...
10 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD ve Çin arasındaki ticari gerilim, Trump'ın da yumuşaması ile birlikte azalmaya başladı. Apple'ın en büyük tedarikçisi olan ve iPhone üretimi yapan teknoloji şirketi Foxconn, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk tesisinin temelini attı. Böylece uzun bir süredir Apple'a üretim tesislerini ABD'ye taşıması konusunda baskı yapan Trump amacına ulaşmış oldu.

iPhone'lar artık ABD'de üretilebilir

ABD başkanı Trump ve Foxconn'un kurucusu ve başkanı Terry Gou'nun katılımıyla, Amerika'nın Wisconsin eyaletinde kurulacak olan Foxconn üretim tesisinin temeli atıldı. Wisconsin'in güneydoğu bölgesinde yapılacak olan tesisin 10 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Bunun, Wisconsin tarihinin en büyük ekonomik kalkınma projesi olduğu belirtilirken, tesisin tamamlandığında LCD ekran panelleri üreteceği açıklandı.
Samsung, LG ve Japan Display'den ekran tedarik eden Apple'ın bu ekranları kullanıp kulanmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Foxconn'un, iPhone'ları Çin fabrikasında üretmesine rağmen, Apple'ın ürünlerini yerel fabrikalarda yaptırmak istediği ve bu üretim tesisinin asıl amacının Apple cihazları üretmek olduğu belirtiliyor. Foxconn kurucusu Terry Gou, bu pojeyi 11 ay önce Trump'la görüştüklerini ve bu iş için en uygun bölgenin Wisconsin eyaleti olacağını kararlaştırdıkları ifade etti.

https://mashable.com/2018/06/29/apple-foxconn-iphone-factory/ Yorum Yaz
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dere.beyi 10 ay en beğenilen
bu adam harbi gerizekalı ülkesinde fabrika kurdurup ülkesini daha da kalkındırmaya çalışıyor
...........
neden bizim gibi zeki bir ülke gibi sağa sola rantçılara köprü yaptırmıyor ?
............
radyasyonlu topraklardan patates alacak kadar ileri görüşlüyüz biz :D
bu adam harbi gerizekalı ülkesinde fabrika kurdurup ülkesini daha da kalkındırmaya çalışıyor...........neden bizim gibi zeki bir ülke gibi sağa sol...
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1 Yanıt Yanıtla +65
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koyunsavar 10 ay AMD En Eyisi Moruq
AMD En Eyisi Moruq
Bu iPhone maliyetlerini ve dolayısıyla cihazın fiyatını düşürecek mi?

Eğer foxcon çin den ucuza çalışacak eleman getirmeyecekse yandınız siper alın zam geliyor.
AMD En Eyisi MoruqBu iPhone maliyetlerini ve dolayısıyla cihazın fiyatını düşürecek mi?Eğer foxcon çin den ucuza çalışacak e...
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ozbey08 10 ay
bu ticaret savaşları asıl bizim gibi gelişmekte olan ülkeri vuracak.Çin artık işin tekniğini kaptı teknoloji transferini gerçekleştirdi. ABD bu saatten sonra Çinden tamamen çıksa bile Çin in artık kendi telefon markaları var,kendi teknoloji ürünlerini kendileri yapabiliyorlar.
bu ticaret savaşları asıl bizim gibi gelişmekte olan ülkeri vuracak.Çin artık işin tekniğini kaptı teknoloji transferini gerçekleştirdi. ABD bu saatten sonra ...
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DH Misafiri 10 ay
bizim asgari ücretliler iphone a amerikadan daha çok sahip çıkıyorlar...rahat uyu sen trump!!
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Tensi 10 ay
Yeni model iPhone X'ler 1200$ dan baslar artik.
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Akınyahya 10 ay
Arkadaşlar abd'nin ambargoları yüzünden darbe üstüne darbe yiyoruz. Daha yeni irana ambargo dediler tüpraş hisselerinden büyük kayıp yaşandı. Ve abdnin ek vergi hamlesine bizim gibi gelişen diğer ülkelerde ek vergiler getirdiler ithal ürünlere. BU sefer olan yine bize oldu.
Yani siz bilgisayar başında otururken veya dışarda gezerken millet nelerle boğuşuyor bilmiyorsunuz ki. Ekonomik savaşlar veriliyor. Amerika artık kazık yemek istemiyor ve özellikle petrol,doğalgaz paralarının kendilerine gitmesini istiyor.
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-MoDeStUs- 10 ay
Çinin en büyük ihracat değerleri açık farkla abd de.Abd pazarını kaybederse çok büyük ekonomik sıkıntıya düşer.Bu nedenle çin istemesede paşa paşa abd nin isteklerini yerine getirmek zorunda.Zaten trump da farkında tutupta çoğu üretimi abd ye taşıyamaz.Fiyatlar bir anda ciddi oranda artacaktır.Trump bu tip tepkilerle aklınızı başınıza alın diye aba altından sopayı gösteriyor.
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Dr.Gonzo 10 ay
O nasıl temel atma, sanki Foxcon patesleri ekiyorlar.
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DH Misafiri 10 ay
Çın hükümetinin yerinde olsam foxconn a vergi dayarım Apple vergisi
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rohan32 10 ay
Kıskanç adam .
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Xeqona 10 ay
çok boş işler yol köprü yap onun yerine hiç kafası çalışmıyor bunların
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gurkanse 10 ay
kol gibi zamlara hazır olun fakir olup 96 ay taksitle son model iphone alarak zengin olduğunu zannedenler
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***Respect*** 10 ay
Bu adama edilen küfürler hakaretler tarihteki hiçbir ABD başkanına edilmedi. Ancak bu adam gerçekten ülkesini düşünüyor. Ve en önemlisi adam uzun vadeli düşünüyor. Yaptığı tüm işler hep geleceğe yönelik. Trump göreve başladığından beri AB’nin ve Çin’in paçalarının tutuşması bu yüzden. Çin ayrı bir konu ancak AB bugünlerini mumla arayacak orası kesin.

Ben bu adamı çok takdir ediyorum. Helal olsun başkana. Lider böyle olunur.
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akmac 10 ay ***Respect***
tam tersine uzun vadede abd markaları zarar görecektir; rakip şirketlerinde markalaşma sürecini hızlandıracak.
fabrika kurmakla iş bitseydi, üretim alanı dışında mühendislikler olmazdı.
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