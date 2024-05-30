Instagram, kısıtlama özelliğinin kapsamını genişletti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram, platformdaki tacizle mücadele etmek amacıyla, özellikle gençler için, insanlarla istenmeyen etkileşimleri kısıtlamalarına olanak tanıyan "Sınırlı Etkileşimler" aracının kapsamını genişlettiği açıkladı.

Amaç gençleri korumak

Böylelikle "Yakın Arkadaşlar" listenizde olmayan kişilerle etkileşimlerinizi sınırlandırabileceksiniz. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, yalnızca yakın arkadaş listenize eklediğiniz kişilerden gelen yorumları, DM'leri, hikaye yanıtlarını, etiketleri ve bahsedilenleri görececeksiniz. Diğer takipçiler gönderilerinizle etkileşimde bulunmaya devam edebilecek, ancak onların yorumları ve mesajları siz veya başkaları tarafından görülmeyecek. Bu özellik artık gençler için varsayılan olarak ayarlanıyor.

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Ayrıca şirket, "Kısıtla" özelliğine, belirli hesaplardan gelen etkileşimleri engellemeden sınırlamanıza olanak tanıyan yeni işlevler ekliyor. Instagram, kısıtlanmış hesaplardaki tüm yorumları gizleyecek, bu hesaplar sizi etiketleyemeyecek veya sizden bahsedemeyecek. Ek olarak, çevirimiçi olduğunuzu göremeyecekler ve gönderdikleri mesajlar gelen kutunuzda görünmeyecek, bunun yerine mesaj istekleri bölümüne taşınacak.

Bu yılın başlarında Meta, 18 yaşın üzerindeki kişilerin, kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini engelleyen yeni kısıtlamalar getirmişti. Nisan ayında ise, gençlere yönelik Instagram DM'lerinde çıplaklığı bulanıklaştıracak bir özelliği tanıtmıştı.

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