Instagram, kısıtlama özelliğinin kapsamını genişletti

Amaç gençleri korumak
Böylelikle "Yakın Arkadaşlar" listenizde olmayan kişilerle etkileşimlerinizi sınırlandırabileceksiniz. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, yalnızca yakın arkadaş listenize eklediğiniz kişilerden gelen yorumları, DM'leri, hikaye yanıtlarını, etiketleri ve bahsedilenleri görececeksiniz. Diğer takipçiler gönderilerinizle etkileşimde bulunmaya devam edebilecek, ancak onların yorumları ve mesajları siz veya başkaları tarafından görülmeyecek. Bu özellik artık gençler için varsayılan olarak ayarlanıyor.
Ayrıca şirket, "Kısıtla" özelliğine, belirli hesaplardan gelen etkileşimleri engellemeden sınırlamanıza olanak tanıyan yeni işlevler ekliyor. Instagram, kısıtlanmış hesaplardaki tüm yorumları gizleyecek, bu hesaplar sizi etiketleyemeyecek veya sizden bahsedemeyecek. Ek olarak, çevirimiçi olduğunuzu göremeyecekler ve gönderdikleri mesajlar gelen kutunuzda görünmeyecek, bunun yerine mesaj istekleri bölümüne taşınacak.
Bu yılın başlarında Meta, 18 yaşın üzerindeki kişilerin, kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini engelleyen yeni kısıtlamalar getirmişti. Nisan ayında ise, gençlere yönelik Instagram DM'lerinde çıplaklığı bulanıklaştıracak bir özelliği tanıtmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.