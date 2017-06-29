Instagram, makine öğrenimiyle uygun olmayan yorumları engelleyecek

Son zamanlarda birçok sosyal paylaşım platformu nefret söylemlerini ve diğer uygunsuz içerikleri engellemek amacıyla yeni yöntemlere başvuruyor. Bugün kendi bloğu üzerinden yaptığı bir açıklamayla Instagram da bu sosyal paylaşım platformları arasına katıldığını resmi olarak duyurdu.

700 milyonu aşkın kullanıcısı sayısıyla Facebook’tan sonra dünyanın en büyük ikinci sosyal paylaşım platformu sayılan Instagram, sosyal medyanın en büyük sorunlarından birisini çözmek adına makine öğrenimini kullanmayı planladığını açıkladı. Bu yöntem sayesinde sosyal medya kullanıcılarının görmek istemeyeceği yorumlar otomatik olarak engellenebilecek. Engellemenin, uygulamanın ayarlar kısmından devre dışı bırakılabiliyor olması da yorumların engellenip engellenmeyeceği konusunda kullanıcıya özgürlük tanıyor.

Instagram, şimdilik yalnızca İngilizce dilinin desteklendiğini ancak yöntemin diğer dillere de uyarlanacağını duyurdu.

http://www.androidpolice.com/2017/06/29/instagram-will-start-blocking-offensive-inappropriate-comments-using-machine-learning/