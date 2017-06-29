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Şu anda 1 kişi burada

Instagram, makine öğrenimiyle uygun olmayan yorumları engelleyecek

Instagram, sosyal medyadaki uygunsuz yorumları engelleme amacıyla makine öğrenimini kullanmayı amaçladığını duyurdu. Yorumları engelleme özelliğini kullanma kullanıcıların tercihine sunulacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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7
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Son zamanlarda birçok sosyal paylaşım platformu nefret söylemlerini ve diğer uygunsuz içerikleri engellemek amacıyla yeni yöntemlere başvuruyor. Bugün kendi bloğu üzerinden yaptığı bir açıklamayla Instagram da bu sosyal paylaşım platformları arasına katıldığını resmi olarak duyurdu.
Instagram, makine öğrenimiyle uygun olmayan yorumları engelleyecek

700 milyonu aşkın kullanıcısı sayısıyla Facebook’tan sonra dünyanın en büyük ikinci sosyal paylaşım platformu sayılan Instagram, sosyal medyanın en büyük sorunlarından birisini çözmek adına makine öğrenimini kullanmayı planladığını açıkladı. Bu yöntem sayesinde sosyal medya kullanıcılarının görmek istemeyeceği yorumlar otomatik olarak engellenebilecek. Engellemenin, uygulamanın ayarlar kısmından devre dışı bırakılabiliyor olması da yorumların engellenip engellenmeyeceği konusunda kullanıcıya özgürlük tanıyor.

Instagram, şimdilik yalnızca İngilizce dilinin desteklendiğini ancak yöntemin diğer dillere de uyarlanacağını duyurdu.


http://www.androidpolice.com/2017/06/29/instagram-will-start-blocking-offensive-inappropriate-comments-using-machine-learning/ Yorum Yaz
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Taylor Lautnerr 2 yıl
Yararlı bir uygulama.
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Quard 2 yıl
Engelleme olsa da kişiye özgürlük tanınıyor olması güzel. Bunun yanında makine öğrenimi ile kurunun yanında yaşın da yanması olası bir durum..
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firat_kilic 2 yıl
Tehlikeli durumlarda seziyorum. Yapay zekanın malı olmak. Nesnelerin interneti - internetin nesneleri(insan da dahil midir?). İnsanlık yapay zeka ile bilgisayar tarafından mı kullanılacak? Bilim-matematik adı altında bilgiyi belli bir düzende toplayıp tekrar insanlığa karşı mı kullanılacak? Toplanan insan sesleri yapay zeka tarafından mı kullanılacak? Bir adam + bir yapay zeka dünyayı yön mi edecek? Bu noktada evrenin başlangıcındaki kaosa hak vermemek mümkün değil. Büyük patlama. Kaos->düzen->kaos... döngüsü....
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TheLastNinja 2 yıl
Önce insan olmalı insan dediğin, edepli insan, örnek; birilerinin yazdığı yazıları alaya alma, küçümseme gibi cevaplar vermemeli insan, aslında yapay zeka ile insan yetiştirmeli zira aileler ve toplum yetiştiremiyor çünkü, örnekleri de bolca mevcut bu forumda
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kadirirdem 2 yıl
Hakaret ,küfür ve +18 Yorumların engellenmesi bence gayet iyi olur.
1 Yanıt Yanıtla +2
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Hakaret ,küfür ve +18 Yorumların engellenmesi bence gayet iyi olur.

@kadirirdem staa copy paste yorumlarınıda engelleyecekmi ?
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