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Instagram, medya kütüphanesinden video ekleme özelliğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,5b
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1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram, medya kütüphanesinden video ekleme özelliğiyle güncellendi
Popüler sosyal fotoğraf ve video servisi Instagram, yeni özellikler ile 4.1 sürümüne güncellendi
Yeni sürümüyle akıllı cihazların medya kütüphanesi içerisinde yer alan videoların servis içerisine eklenmesine, paylaşılmasına ve düzeltilmesine destek vermeye başlayan Instagram, ayrıca iOS'a özel olarak geliştirilen otomatik düzeltme seçeneğiyle çekilen fotoğraflarda oluşan yamukluk sorunlarının çözülmesini sağlayabiliyor. Son olarak video çekme özelliği Android Jellybean cihazlarda da desteklenmeye başlanan servis, yapılan çalışmalar ile geliştirilmeye devam ediyor.
Yapılan güncelleme hakkında ayrıntılı bilgiye ve uygulamanın iOS / Android sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.


http://blog.instagram.com/post/57626639051/instagram-4- Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Schnitter 6 yıl
İnternet paketi olmayanlar icin iyi olmus zaren olmasi gereken birseydi.
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