Instagram, medya kütüphanesinden video ekleme özelliğiyle güncellendi

Popüler sosyal fotoğraf ve video servisi Instagram, yeni özellikler ile 4.1 sürümüne güncellendi

Yeni sürümüyle akıllı cihazların medya kütüphanesi içerisinde yer alan videoların servis içerisine eklenmesine, paylaşılmasına ve düzeltilmesine destek vermeye başlayan Instagram, ayrıca iOS'a özel olarak geliştirilen otomatik düzeltme seçeneğiyle çekilen fotoğraflarda oluşan yamukluk sorunlarının çözülmesini sağlayabiliyor. Son olarak video çekme özelliği Android Jellybean cihazlarda da desteklenmeye başlanan servis, yapılan çalışmalar ile geliştirilmeye devam ediyor.

Yapılan güncelleme hakkında ayrıntılı bilgiye ve uygulamanın iOS / Android sürümlerine buradan ulaşabilirsiniz.





http://blog.instagram.com/post/57626639051/instagram-4-