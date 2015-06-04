Instagram odaklı yeni Chrome ve Safari eklentisi: Flume

Sıkı Instagram kullanıcılarını hedef alan yeni tarayıcı eklentisi Flume, fotoğraf odaklı güzel bir deneyim vaat ediyor.

Google'ın Chrome ve Apple'ın Safari internet tarayıcılarında eklenti olarak çalışan Flume, temel olarak açılan her yeni sekmeye yeni bir popüler Instagram fotoğrafı getiriyor. Bunu hesap girişi üzerinden sizin Instagram takiplerinize göre gerçekleştiren eklenti, sekmelerde tek bir fotoğraf gösterme dışına çıkarak diğer fotoğrafların incelemesine de aktif olarak izin veriyor. Ayrıca Flume'nin ayrı bir Mac uygulaması üzerinde de çalışmalar yapılıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Flume'nin Chrome sürümüne buradan , Safari sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/06/04/flume-brings-your-instagram-feed-to-your-new-tab-page/