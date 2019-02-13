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Instagram özel mesajları web uygulamasına da getirecek

Sadece mobil uygulaması üzerinde özel mesajlara izin veren Instagram platformu yakın zamanda web uygulamasına da bu özelliği sunacak. Test görüntüleri sızdırıldı.
3 ay
2,8b
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2
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağ platformları arasında en önemlilerden birisi haline gelen Instagram, etkileşimi arttırmak için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şimdi de web uygulamasında özel mesaj testleri başladı.

Testler başladı

Instagram ilk dönemde doğrudan mobil platformlara önem vermiş ve web platformunu geri planda bırakmıştı. Yavaş yavaş gönderileri görebilme, yorum yazabilme, beğenme, fotoğraf yükleme, IGTV ve paylaşma gibi pek çok özellik web uygulamasına eklendi.

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Bununla birlikte uzun süredir özel mesaj özelliği web uygulamasında eksikti. Sızdırılan görseller Instagram’ın bu konuda da çalışma yaptığını gösteriyor. Uygulama hem web hem de mobil web sürümlerinde özel mesaj göndermeye olanak tanıyacak.

 

Instagram özel mesajları web uygulamasına da getirecek
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Instagram’ın bu hamlesi Facebook’un tüm platformlarındaki mesajlaşma modüllerini bir araya getirme projesinin adımlarından olabilir. Instagram hali hazırda Direct adında bağımsız bir mesajlaşma uygulamasını da test ediyor.

 

https://www.theverge.com/2019/2/12/18222246/instagram-direct-messages-dm-web Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 3 ay
Güzel olur telefonu şarjda kullanmaktan kurtarır. Masaüstünü mobilden çıkarsalar daha iyi olacak. Masaüstünde giriyorum hiç bir artısı yok. Mobilden daha kötü özellikleri kısıtlı.
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Hakimutata Insane 3 ay
Aman ne büyük bir girişim sapık veled dolu kullanmıyorum o yüzden takipçi kascam diye +18 sayfa aciyor resim yüklüyor türkü cavuru şaka gibi
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