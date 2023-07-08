Twitter gibi değil: Threads, siyaset ve haberlerin olduğu bir yer olmayacak

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce çıkış yapan Twitter rakibi Threads, hızlı bir ivmeyle birlikte rekorlar kırarak büyüme devam ediyor. Ancak yeni sosyal medyanın kullanım alanları şimdilik kullanıcılar gözünde biraz belirsiz kalmaya devam ediyor. Öte yandan Instagram'ın patronu Adam Mosseri’nin gözünde ise bazı şeyler oldukça net: Siyaset ve haberlere sıcak bakılmayacak.

Threads, Twitter gibi değil ve olmayacak

Tam Boyutta Gör Instagram'ın patronu Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı açıklamalarda yeni platformda siyaseti ve sert haberleri teşvik edecek hiçbir şey yapmayacaklarını söyledi. Mosseri açıkça, siyaset ve sert haberlerle gelen ek inceleme, olumsuzluk ve dürüstlük risklerinin "artan etkileşim veya gelire" değmeyeceğini belirtiyor: "Spor, müzik, moda, güzellik, eğlence vb. gibi, siyasete veya sert haberlere girmeye gerek kalmadan canlı bir platform oluşturmak için fazlasıyla harika topluluklar var."

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Son yıllarda Meta, kullanıcıların Facebook'ta gördükleri siyasi içerik miktarını azaltmak da dahil olmak üzere haber ve siyasetten uzaklaşmaya çalışıyor. Bu yaklaşım muhtemelen Cambridge Analytica skandalından sonra değerlendirilmeye başlandı. Meta ayrıca yakın bir zaman yerel haberler için ödeme yapmasını gerektiren yeni bir Kanada yasasının ardından ülkedeki haberleri Facebook ve Instagram'dan kaldıracağını söyledi.

Daha "öfkesiz" bir yer

Tam Boyutta Gör Mosseri, Threads'te haberlerin ya da siyasetin engellenmeyeceğini veya cezalandırılmayacağını ancak Facebook'un geçmişte yaptığı gibi onları ödüllendirmeyeceklerini de belirtti. Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere Threads, Twitter’ın daha “öfkesiz” ve daha kapsayıcı bir hali olacak. Şimdilik bu ifadeler gerçekleşmiş değil. Threads’e getirileceği söylenen güncellemeler ile bu yolda önemli adımlar atılacak gibi görünüyor. Mevcut durum itibariyle ise Threads, algoritma tabanlı ve markaların/ünlülerin dolu olduğu tek bir akışa sahip.

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Threads, siyaset ve haberlerin olduğu bir yer olmayacak