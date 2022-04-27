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Şu anda yalnızca bazı Instagram kullanıcılarına test kapsamında sunulan özellik, kullanıcıların profil ızgaralarının üst kısmındaki belirli gönderileri sabitlemesine olanak tanıyor.

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Twitter'da sabitlenmiş tweet'ler veya TikTok'ta sabitlenmiş videolar gibi, profilin üst kısmındaki bireysel Instagram gönderilerinin vurgulanması, içerik oluşturucuların, takipçilerin onu bulmak için geçmiş gönderileri aşağı kaydırmasına gerek kalmadan içeriğe dikkat çekmesine olanak tanıyacak.

Yeni bir reklam alanı olabilir

Instagram, kullanıcıların profil ızgaralarının üzerinde, hikayelerini vurgulamalarına zaten izin veriyor ve içerik oluşturucular genellikle bu özelliği Soru-Cevap, kaynaklar, öne çıkanlar ve daha fazlası gibi popüler içerikleri düzenlemek için kullanıyorlar.

Sabitlenmiş gönderiler test aşamasını geçerse, trend ve sponsorlu içerikler oluşturma konusunda markalarla çalışan popüler kullanıcılar için yeni bir tür dijital reklam alanı olabileceğini söyleyebiliriz.

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Instagram sabitlenmiş gönderiler özelliğini test ediyor