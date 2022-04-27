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    Instagram sabitlenmiş gönderiler özelliğini test ediyor

    Instagram, kullanıcıların gönderileri profil ızgaralarına sabitlemesine olanak tanıyan bir özelliği test ediyor. Gelen bilgilere göre yakında kullanıma sunulacak.
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    Instagram sabitlenmiş gönderiler özelliğini test ediyor
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    Şu anda yalnızca bazı Instagram kullanıcılarına test kapsamında sunulan özellik, kullanıcıların profil ızgaralarının üst kısmındaki belirli gönderileri sabitlemesine olanak tanıyor.

    Twitter'da sabitlenmiş tweet'ler veya TikTok'ta sabitlenmiş videolar gibi, profilin üst kısmındaki bireysel Instagram gönderilerinin vurgulanması, içerik oluşturucuların, takipçilerin onu bulmak için geçmiş gönderileri aşağı kaydırmasına gerek kalmadan içeriğe dikkat çekmesine olanak tanıyacak.

    Yeni bir reklam alanı olabilir

    Instagram, kullanıcıların profil ızgaralarının üzerinde, hikayelerini vurgulamalarına zaten izin veriyor ve içerik oluşturucular genellikle bu özelliği Soru-Cevap, kaynaklar, öne çıkanlar ve daha fazlası gibi popüler içerikleri düzenlemek için kullanıyorlar.

    Sabitlenmiş gönderiler test aşamasını geçerse, trend ve sponsorlu içerikler oluşturma konusunda markalarla çalışan popüler kullanıcılar için yeni bir tür dijital reklam alanı olabileceğini söyleyebiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 4 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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