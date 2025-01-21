Instagram, TikTok'taki içerik üreticilerini kapmak için kesenin ağzını açtı

Tam Boyutta Gör Özellikle gençler arasında en popüler birkaç uygulamadan biri olan TikTok, şu anda ciddi bir krizle karşı karşıya. Bir süredir beklenen gün geldi çattı ve ABD'de TikTok yasağı yürürlüğe girdi. Bunun üzerine uygulama App Store ve Play Store gibi uygulama mağazalarından kaldırıldı. Donald Trump ABD başkanı olarak göreve gelir gelmez bu yasağı kaldırdı ama TikTok pek uygulama mağazasına hâlâ dönmüş değil. Bu da diğer şirketlerin değerlendirebileceği büyük bir boşluk yarattı.

ABD'de pek çok kişinin TikTok'a ulaşamadığı bu dönemde devreye giren şirketlerden biri de Meta oldu. Meta, TikTok'un sadece kullanıcı kitlesini değil içerik üreticilerini de kapmaya çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda önemli adımlar atan Meta, normalde TikTok'ta içerik üreten influencer'lara bundan sonra Instagram'a özel Reels videoları çekmeleri için para teklif ediyor. İçerik üreticisinin popülerliğine göre bu rakamın aylık 10 bin ila 50 bin dolar arasında değiştiği söyleniyor.

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TikTok muhtemelen önümüzdeki günlerde uygulama mağazalarına dönmüş olacak ama uygulamanın geleceğine dair belirsizlik sürüyor. Çünkü Trump bu yasağı tamamen kaldırmadı. Sadece TikTok'a 75 gün ek süre verdi. Bu sürenin sonunda uygulamanın tekrar kapatılma ihtimali bulunuyor. Bu da içerik üreticileri için de bir belirsizlik yaratıyor. Tam da böyle bir dönemde Instagram'ın devreye girip bu içerik üreticilerine 50 bin doları bulan tekliflerle gitmesi, içerik üreticilerini cezbetmek için yeterli olabilir. Çünkü bu anlaşma içerik üreticilerinin ileride TikTok'ta paylaşım yapmalarını engellemiyor. Sadece videolarını ilk olarak Instagram'da yayınlayıp, belli bir süre geçtikten sonra diğer platformlarda paylaşmalarını şart koşuyor.

Instagram'ın TikTok'un yerini kapmak için attığı adımlar bununla da sınırlı değil. Instagram geçtiğimiz hafta profil sayfalarındaki görsel dizilişini kareden dikdörtgene çevirerek TikTok'a daha yakın bir tasarıma geçerken, Reels'ların süresini de üç dakikaya çıkardı. Ayrıca CapCut'e doğrudan rakip olacak Edits adlı yeni bir video düzenleme aracı da duyuruldu.

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Instagram, TikTok içerik üreticilerini kapmaya çalışıyor