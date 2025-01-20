Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, ambargolar sonrası Çin ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor

    Çin'e yapay zeka çipi satması yasaklanan Nvidia, bu karar sonrası Çin'le ilişkileri düzeltmek için çalışmalara başladı. Nvidia CEO'su, Trump'ın yemin törenine katılmayıp Çin'e gitti.
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Joe Biden'ın görevi Donald Trump'a devretmeden önce yaptığı son icraatlardan biri de ABD'de üretilen yapay zeka çiplerinin yurt dışına ihraç edilmesini devlet kontrolüne geçirmek oldu. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkeye yapay zeka çipi satılmasını sınırlandıran bu düzenleme, bu çiplerin özellikle Çin'e ihraç edilmesini epey zorlaştırdı.

    Bu düzenlemeye tepki gösteren ilk şirketlerden biri Nvidia oldu. Yapay zeka alanında yaşanan patlama sayesinde bir anda en değerli Amerikan şirketine dönüşen Nvidia, AI çiplerine uygulanacak bu ambargonun inovasyonun önünü tıkayacağını ve ABD'ye zarar vereceğini savundu.

    Nvidia ABD'nin bu kararını eleştirmiş olsa da bu durum Çin'de sorunla karşılaşmasına engel olmadı. Nitekim Biden'ın bu kararı imzalamasından kısa süre sonra Çin'de Nvidia'ya karşı antitröst (piyasada adil rekabete zarar verme) soruşturması başlatıldı. Biden'ın kararı sonrası yaklaşan krizin farkında olan Nvidia, şimdi Çin'le arayı iyi tutmak için elinden geleni yapıyor.

    Nvidia CEO'su Jensen Huang, Trump'ın Yemin Törenini Es Geçip Çin'e Gitti

    Geçtiğimiz günlerde Çin Yeni Yılı kutlamalarına katılmak için Çin'e giden Nvidia CEO'su Jensen Huang, orada geçirdiği süre boyunca Çin'in kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir dizi açıklama yaptı. Nvidia'nın Pekin ve Şenzen'deki ofislerini ziyaret eden Huang, burada çalışan Çinli ekibi övdü ve oradaki ekibin diğer ülkelere kıyasla şirkette daha uzun süre kalmasına dikkat çekti. Çin'deki 4 bine yakın çalışanına şirkete olan bağlılıklarından ötürü teşekkür eden Huang, bu ekibin Nvidia'nın başarısında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

    Jensen Huang'in Çin ziyareti sebebiyle Donald Trump'ın yemin törenine katılmayacak olması, Çin'in kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan sembolik bir karar olarak değerlendiriliyor. Tabii bunun Donald Trump nezdinde nasıl karşılık bulacağı da merak ediliyor. Çünkü kendisi daha Beyaz Saray'a dönmeden Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos gibi teknoloji liderlerini etrafında toplamayı başardı. Şimdi Jensen Huang'in bu gruba dâhil olmaması önümüzdeki dönemde Trump yönetimiyle ilişkilerini şekillendiren kararlardan biri olabilir.

    Nvidia, Operasyonlarının Bir Kısmını Asya'ya Taşımak İstiyor

    Nvidia'nın Çin ile ilişkileri mümkün olduğunca iyi tutmak istemesi sürpriz değil. Zira Çin pazarı sadece son çeyrekte şirketin gelirine 5.4 milyar dolar katkı sağladı. Şirketin toplam gelirinin yüzde 17'sini elde ettiği Çin, Nvidia'nın gelirine katkısı bakımından ABD ve Singapur'un ardından üçüncü sırada yer alıyor. Bu yüzden Nvidia'nın Çin pazarını elinde tutması büyük önem taşıyor.

    Diğer yandan Nvidia Asya pazarındaki varlığını daha da kuvvetlendirme niyetinde. Şirketin Tayvan'da yeni bir genel merkez açarak operasyonlarının bir kısmını Asya'ya kaydıracağı bir süredir konuşuluyor. Tayvan basınında yer alan haberlere göre şirket, 2500'den fazla personelin çalışacağı yeni genel merkezini kurmak için şu sıralar Tayvan'da yer bakıyor.

    Kaynakça https://www.globaltimes.cn/page/202501/1327192.shtml https://www.gizmochina.com/2025/01/20/nvidia-ceo-chooses-china-over-trumps-inauguration-visits-his-employees-in-beijing-and-thanks-them-for-loyalty/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 3 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    0216 neden arar majör depresyon atlatanlar hızlı giriş nedir megane 4 edc kavrama fiyatı arka lastiklere balans gerekir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum