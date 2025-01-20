Nvidia, ambargolar sonrası Çin ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor

Tam Boyutta Gör Joe Biden'ın görevi Donald Trump'a devretmeden önce yaptığı son icraatlardan biri de ABD'de üretilen yapay zeka çiplerinin yurt dışına ihraç edilmesini devlet kontrolüne geçirmek oldu. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkeye yapay zeka çipi satılmasını sınırlandıran bu düzenleme, bu çiplerin özellikle Çin'e ihraç edilmesini epey zorlaştırdı.

Bu düzenlemeye tepki gösteren ilk şirketlerden biri Nvidia oldu. Yapay zeka alanında yaşanan patlama sayesinde bir anda en değerli Amerikan şirketine dönüşen Nvidia, AI çiplerine uygulanacak bu ambargonun inovasyonun önünü tıkayacağını ve ABD'ye zarar vereceğini savundu.

Nvidia ABD'nin bu kararını eleştirmiş olsa da bu durum Çin'de sorunla karşılaşmasına engel olmadı. Nitekim Biden'ın bu kararı imzalamasından kısa süre sonra Çin'de Nvidia'ya karşı antitröst (piyasada adil rekabete zarar verme) soruşturması başlatıldı. Biden'ın kararı sonrası yaklaşan krizin farkında olan Nvidia, şimdi Çin'le arayı iyi tutmak için elinden geleni yapıyor.

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Nvidia CEO'su Jensen Huang, Trump'ın Yemin Törenini Es Geçip Çin'e Gitti

Geçtiğimiz günlerde Çin Yeni Yılı kutlamalarına katılmak için Çin'e giden Nvidia CEO'su Jensen Huang, orada geçirdiği süre boyunca Çin'in kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir dizi açıklama yaptı. Nvidia'nın Pekin ve Şenzen'deki ofislerini ziyaret eden Huang, burada çalışan Çinli ekibi övdü ve oradaki ekibin diğer ülkelere kıyasla şirkette daha uzun süre kalmasına dikkat çekti. Çin'deki 4 bine yakın çalışanına şirkete olan bağlılıklarından ötürü teşekkür eden Huang, bu ekibin Nvidia'nın başarısında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Jensen Huang'in Çin ziyareti sebebiyle Donald Trump'ın yemin törenine katılmayacak olması, Çin'in kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan sembolik bir karar olarak değerlendiriliyor. Tabii bunun Donald Trump nezdinde nasıl karşılık bulacağı da merak ediliyor. Çünkü kendisi daha Beyaz Saray'a dönmeden Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos gibi teknoloji liderlerini etrafında toplamayı başardı. Şimdi Jensen Huang'in bu gruba dâhil olmaması önümüzdeki dönemde Trump yönetimiyle ilişkilerini şekillendiren kararlardan biri olabilir.

Nvidia, Operasyonlarının Bir Kısmını Asya'ya Taşımak İstiyor

Nvidia'nın Çin ile ilişkileri mümkün olduğunca iyi tutmak istemesi sürpriz değil. Zira Çin pazarı sadece son çeyrekte şirketin gelirine 5.4 milyar dolar katkı sağladı. Şirketin toplam gelirinin yüzde 17'sini elde ettiği Çin, Nvidia'nın gelirine katkısı bakımından ABD ve Singapur'un ardından üçüncü sırada yer alıyor. Bu yüzden Nvidia'nın Çin pazarını elinde tutması büyük önem taşıyor.

Diğer yandan Nvidia Asya pazarındaki varlığını daha da kuvvetlendirme niyetinde. Şirketin Tayvan'da yeni bir genel merkez açarak operasyonlarının bir kısmını Asya'ya kaydıracağı bir süredir konuşuluyor. Tayvan basınında yer alan haberlere göre şirket, 2500'den fazla personelin çalışacağı yeni genel merkezini kurmak için şu sıralar Tayvan'da yer bakıyor.

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