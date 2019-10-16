Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram üçüncü taraf uygulama bağlantılarını daha iyi kontrol etmenizi sağlayacak

    6 ay içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılması beklenen kontrol özelliği size erişen tüm üçüncü taraf uygulamaları tek bir listede görmenizi ve istediğinizi devre dışı bırakmanızı sağlıyor.
    3 sa.
    264
    4
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kişisel verilerin gizliliğinin daha fazla öne çıktığı şu günlerde üçüncü taraf uygulamaların kontrolü de öne çıkmaya başladı. Platformların kendi sistemlerini kontrol etmeleri kolayken üçüncü taraf uygulamalardan gelen istekleri kaçırabiliyor. Bunun çözümü ise daha fazla kontrol.

    Daha fazla kontrol

    Instagram son güncellemesi ile üçüncü taraf uygulamaların veri erişimini daha fazla kontrol etmenizi sağlayacak. Eklenen yeni ekran ile kullanıcılar erişim sağlayan üçüncü taraf uygulama listesini görebiliyor ve burada ikinci bir kontrol sağlayabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Kumar makinelerine AMD E serisi grafik birimleri"

    Instagram’ın Ayarlar kısmına girdikten sonra Güvenlik-Uygulamalar sekmesinde üçüncü taraf uygulama kontrol seçeneğini görebiliyorsunuz. Tıkladığınızda ise uygulama listesi karşınıza geliyor.

    Son dönemde gerek reklam verenler gerekse de üçüncü taraf uygulamalardan gelen aşırı erişim davranışları Instagram’ı zor durumda bırakmıştı. Yeni hamle bu konuda biraz daha elini güçlendirecek. Yeni özelliğin altı ay içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılmış olacağı ifade ediliyor.

     


    https://www.engadget.com/2019/10/15/instagram-third-party-app-data-sharing-controls/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. SpaceX çıldırdı: Tam 42.000 Starlink uydusu için izin istendi 37 dk. DisplayMate, Pixel 4 XL'in OLED ekranına mümkün olan en yüksek puanı verdi 1 sa. Huawei nova 5T önümüzdeki ay Avrupa'da satışa çıkacak 1 sa. Google Daydream sanal gerçeklik projesi sona erdi 2 sa. Borusan CAT, yapay zeka sayesinde arızaları önceden teşhis ediyor 2 sa. Güney Kore ticaretinde blockchain adımı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Instagram üçüncü taraf uygulama bağlantılarını daha iyi kontrol etmenizi sağlayacak Sonraki GeForce GTX 1660 Super yarın geliyor 4 sa. Oppo Reno 2 ön inceleme 4 sa. PCIe 6 standardı 2021 yılında tamamlanacak 4 sa. Savunma sanayide yerlilik oranı yüzde 70: Ambargolar etkilemeyecek 4 sa. NASA'nın Ay'a göndereceği yeni astronotlar bu uzay kıyafetlerini giyecek 5 sa. 2020 Toyota Yaris, yeni altyapısı ve teknolojileriyle tanıtıldı 5 sa. Logitech ilk Chrome OS destekli fare ve klavye setini duyurdu 5 sa. Uber'e erişim mahkeme kararıyla engellendi 6 sa. Google, Pixel 4'ü inceleme editörlerine pizza kutusunda gönderiyor 6 sa. Honor 20 Lite ilk canlı görüntüsü ile karşımızda 7 sa. Harley-Davidson ilk elektrikli motosikletinin üretimini askıya aldı 8 sa. Bulgaristan, Volkswagen'e sunduğu teşviki ikiye katladı 8 sa. Xiaomi, 100 milyon Redmi Note modeli sattığını duyurdu 8 sa. Kumar makinelerine AMD E serisi grafik birimleri 8 sa. Riot’tan karakter tabanlı FPS oyunu: Project A 8 sa. 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 9 sa. Rusya’nın insansı robotu Fedor’un bir sonraki adresi belli oldu 9 sa. Xiaomi, Black Shark modelleri için JoyUI 11 arayüzünü piyasaya sürdü 10 sa. LG'nin Android 10 beta programı bu ay sonunda başlıyor 10 sa. League of Legends: Wild Rift, 2020 yılında konsollar ile mobil platformlara geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımı...
    DonanımHaber
    Yeni Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk görüntü geldi
    DonanımHaber
    Google Play'de simgelerini gizleyip, arka planda çalışarak rek...
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gelmiş geçmiş en başarılı Türk lider sıralaması
    DH Forum
    3 yıllık ilişkim bitti
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim