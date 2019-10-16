Instagram üçüncü taraf uygulama bağlantılarını daha iyi kontrol etmenizi sağlayacak

Kişisel verilerin gizliliğinin daha fazla öne çıktığı şu günlerde üçüncü taraf uygulamaların kontrolü de öne çıkmaya başladı. Platformların kendi sistemlerini kontrol etmeleri kolayken üçüncü taraf uygulamalardan gelen istekleri kaçırabiliyor. Bunun çözümü ise daha fazla kontrol.

Daha fazla kontrol

Instagram son güncellemesi ile üçüncü taraf uygulamaların veri erişimini daha fazla kontrol etmenizi sağlayacak. Eklenen yeni ekran ile kullanıcılar erişim sağlayan üçüncü taraf uygulama listesini görebiliyor ve burada ikinci bir kontrol sağlayabiliyor.

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Instagram’ın Ayarlar kısmına girdikten sonra Güvenlik-Uygulamalar sekmesinde üçüncü taraf uygulama kontrol seçeneğini görebiliyorsunuz. Tıkladığınızda ise uygulama listesi karşınıza geliyor.

Son dönemde gerek reklam verenler gerekse de üçüncü taraf uygulamalardan gelen aşırı erişim davranışları Instagram’ı zor durumda bırakmıştı. Yeni hamle bu konuda biraz daha elini güçlendirecek. Yeni özelliğin altı ay içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılmış olacağı ifade ediliyor.