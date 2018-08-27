Instagram, üniversite öğrencileri için sanal toplulukları test ediyor

Fotoğraf paylaşımı uygulaması, aynı üniversiteye giden üniversite öğrencilerini sanal bir toplulukta bir araya getirmek için tasarlanmış bir özelliği test etmeye başladı.

Facebook'a ait şirket, seçtiği kullanıcıları, takip ettikleri hesaplara, bağlantılarına ve genel yayınlarına dayanarak okullarına yönelik gruplara katılmaya davet ediyor.

İsteğe bağlı olarak, kullanıcının üniversitesini ve mezuniyet yılını profillerine ekleyebilecek ve topluluğa dahil olmayı seçen diğer öğrencilerin sınıf tabanlı listelerine erişim izni verilecek.

Üyeler aynı yıl mezun olanları bulabilecekler

Kullanıcılar gruplara dahil olduktan sonra, üyelerin sınıfları tarafından düzenlenen listeleri görebilecekler, böylece aynı yıldan başka insanları bulabilecekler. Hedef Facebook'u yeterince kullanmayan gençlere Instagram aracılığıyla ulaşmak. Ayrıca üyeler birbirlerinin Hikayelerini bu listelerden görebilecekler.

https://www.cnbc.com/2018/08/24/facebook-instagram-testing-college-community-feature.html