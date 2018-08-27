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Instagram, üniversite öğrencileri için sanal toplulukları test ediyor

Instagram, üniversite öğrencilerini bir üniversite topluluğuna katılmaları ve "diğer öğrencilerle bağlantı kurmalarını" sağlamak için gruplama özelliğini test ediyor. Detaylar haberimizde.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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sosyal medya
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Instagram, üniversite öğrencileri için sanal toplulukları test ediyor
Fotoğraf paylaşımı uygulaması, aynı üniversiteye giden üniversite öğrencilerini sanal bir toplulukta bir araya getirmek için tasarlanmış bir özelliği test etmeye başladı.
Facebook'a ait şirket, seçtiği kullanıcıları, takip ettikleri hesaplara, bağlantılarına ve genel yayınlarına dayanarak okullarına yönelik gruplara katılmaya davet ediyor.
İsteğe bağlı olarak, kullanıcının üniversitesini ve mezuniyet yılını profillerine ekleyebilecek ve topluluğa dahil olmayı seçen diğer öğrencilerin sınıf tabanlı listelerine erişim izni verilecek. 
Instagram, üniversite öğrencileri için sanal toplulukları test ediyor
 

Üyeler aynı yıl mezun olanları bulabilecekler 

Kullanıcılar gruplara dahil olduktan sonra, üyelerin sınıfları tarafından düzenlenen listeleri görebilecekler, böylece aynı yıldan başka insanları bulabilecekler. Hedef Facebook'u  yeterince kullanmayan gençlere  Instagram aracılığıyla ulaşmak. Ayrıca üyeler birbirlerinin Hikayelerini bu listelerden görebilecekler. 

https://www.cnbc.com/2018/08/24/facebook-instagram-testing-college-community-feature.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 9 ay
İyice ergen yuvasına döndü Instagram. Kadinlar deseler kendisini beğendirme çabasında sanki cok güzel olunca ödül verilir gobit boş iş nerede varsa herkes oraya yöneliyor.
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