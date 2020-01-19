Instagram, uygulama ana sayfasındaki IGTV simgesini kaldırıyor

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Instagram'ın 1 milyardan fazla kullanıcısı olmasına rağmen, bağımsız IGTV uygulamasını indirilme sayısı lansmanından bu yana 18 ay içinde 7 milyonda kaldı. Başlangıçta önemli bir özellik olarak görülen ancak yeteri kadar popülerliğe ulaşamayan IGTV, Instagram uygulamasının ana sayfasında yer alan hızlı erişim özelliğini kaybediyor. Bu gelişme, hem IGTV'nin kendi uygulamasının indirilme sayısını arttırmak için hem de popüler olamayan uygulamanın Instagram tarafından arka plana atılması gibi iki farklı yaklaşımla değerlendirilebilir.

Tıklanma sayısı çok az

Facebook şirket sözcüsü; “İnsanların IGTV içeriği oluşturmasını ve keşfetmesini kolaylaştırmak için çalışmaya devam ettikçe, çoğu insanın Feed'de önizlemeler, Keşfet'teki IGTV kanalı, içerik oluşturucuların profilleri ve bağımsız uygulama aracılığıyla IGTV içeriğini bulduğunu öğrendik. Instagram uygulamasında ana ekranın sağ üst köşesindeki IGTV simgesine çok az kişi tıklıyor.” ifadelerinde bulundu.

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Şirket sözcüsü yaptığı açıklamaların devamında ise Instagram'ı her zaman mümkün olduğunca basit tutmayı amaçladıklarını bu nedenle topluluktan gelen geri bildirimleri temel alarak bu simgeyi kaldırdıklarını ifade eti.

https://mashable.com/article/igtv-instagram-button-removed/

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