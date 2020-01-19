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    Instagram, uygulama ana sayfasındaki IGTV simgesini kaldırıyor

    IGTV, lansmanından beri beklenen ilgiyi görmedi. Instagram'ın uzun süreli videoları paylaşabileceğiniz platformu olan IGTV, Instagram uygulamanızın ana sayfasındaki kolay erişim butonunu kaybediyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, uygulama ana sayfasındaki IGTV simgesini kaldırıyor
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    Instagram'ın 1 milyardan fazla kullanıcısı olmasına rağmen, bağımsız IGTV uygulamasını indirilme sayısı lansmanından bu yana 18 ay içinde 7 milyonda kaldı. Başlangıçta önemli bir özellik olarak görülen ancak yeteri kadar popülerliğe ulaşamayan IGTV, Instagram uygulamasının ana sayfasında yer alan hızlı erişim özelliğini kaybediyor. Bu gelişme, hem IGTV'nin kendi uygulamasının indirilme sayısını arttırmak için hem de popüler olamayan uygulamanın Instagram tarafından arka plana atılması gibi iki farklı yaklaşımla değerlendirilebilir.

    Tıklanma sayısı çok az

    Facebook şirket sözcüsü; “İnsanların IGTV içeriği oluşturmasını ve keşfetmesini kolaylaştırmak için çalışmaya devam ettikçe, çoğu insanın Feed'de önizlemeler, Keşfet'teki IGTV kanalı, içerik oluşturucuların profilleri ve bağımsız uygulama aracılığıyla IGTV içeriğini bulduğunu öğrendik. Instagram uygulamasında ana ekranın sağ üst köşesindeki IGTV simgesine çok az kişi tıklıyor.” ifadelerinde bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Honor, V30 serisine bir model daha eklemeyi planlıyor"

    Şirket sözcüsü yaptığı açıklamaların devamında ise Instagram'ı her zaman mümkün olduğunca basit tutmayı amaçladıklarını bu nedenle topluluktan gelen geri bildirimleri temel alarak bu simgeyi kaldırdıklarını ifade eti.



    https://mashable.com/article/igtv-instagram-button-removed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cand. 3 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Youtubeda olan içerikleri, 5 sene önce konuşulan mağaraya karışmış içerikleri bi de igtvde görüyodum direkt bakmadan geçtiğim bi özellik olmaması daha iyi
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    DH Misafiri 1 gün
    Bence hikaye özelliğide kalkmalı yada onun için snapchat gibi ayrı bi uygulama yapılmalı eskiden insanlar özene bezene resim çekerlerdi şimdi ise tuvalete gitseler bile paylaşıyolar
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    monacomen 2 gün yeni yorumcu
    İnstagram yenilikçi bir uygulama olsa da kullanılabilir ve pratik gelmiyor bana. Birilerine danışmadan bir şeyi kullanamıyor isen kesinlikle kullanıcı dostu değildir zaten.
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    Tengrist 2 gün
    Herkes işini yapsın
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    AirSupport 3 gün
    Bende çoktandır kalktı. Bende mi hata var diyordum çok iyi olmuş arada elim çarpıyordu DM’e basarken, telefon kasıyordu.
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    mck94 3 gün
    igtv cok gereksiz. keske bu topa hic girmeselerdi.
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    cand. 3 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Youtubeda olan içerikleri, 5 sene önce konuşulan mağaraya karışmış içerikleri bi de igtvde görüyodum direkt bakmadan geçtiğim bi özellik olmaması daha iyi
    Yanıtla +6
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