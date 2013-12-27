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Instagram videolarını WP telefonuna indirmek isteyenlere özel uygulama: InstaVideo Downloader

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
553
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram videolarını WP telefonuna indirmek isteyenlere özel uygulama: InstaVideo Downloader
Yoluna fotoğraf temelli başlayan ve daha sonra video çekme özelliğine de kavuşan Instagram için hazırlanan uygulamalardan InstaVideo Downloader, beğenilen Instagram videolarının Windows Phone 7.5 ve Windows Phone 8 işletim sistemli telefonlara indirilmesi noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Tek bir amaç için oldukça basit bir yapıda hazırlanan ve URL tabanlı olarak çalışma gösteren InstaVideo Downloader, Instagram Beta ve Rudy Huyn'ın 6tag uygulamaları üzerinden kopyalanan URL adresleri ile indirme işlemini gerçekleştiriyor ve bu videoları direkt olarak telefonun içerisinde kaydettiği için çevrimdışı izleme imkanı da elde edilmiş oluyor.
Instagram üzerinde beğenilen videoları kayıt altına alarak güzel bir işlevi yerine getiren InstaVideo Downloader, buradan 2 TL fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

http://www.wpcentral.com/instavideo-downloader-instagram-videos Yorum Yaz
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