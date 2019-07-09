Instagram yapay zeka desteğiyle saldırgan içerikli yorumları azaltmayı hedefliyor

İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte insanlar görüş ve düşüncelerini özgürce belirtme şansına sahip oldular. Bunun avantajları olduğu gibi maalesef ki dezavantajları da mevcut. Örneğin insanlar bu mecraları başkalarını aşağılamak ve küçük düşürmek gibi kabul edilemeyen davranışlar için de kullanıyorlar. Ancak Instagram bu gidişata son vermeye kararlı.

Kısıtlama seçenekleri geliyor

Şirketin resmi blog sayfasında çevrimiçi zorbalıkla mücadele adı altında, Instagram'a getirilecek yeni düzenlemeler duyuruldu. Bunlardan ilki, kullanıcılar yorum yazarken, yapay zekanın da yardımıyla yorumu göndermeden önce rahatsız edici olabileceği hakkında uyarı gösterilmesi olarak açıklanıyor. Kişi bu durumda yorumu göndermekten vazgeçebilecek.

https://instagram-press.com/blog/2019/07/08/our-commitment-to-lead-the-fight-against-online-bullying/

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İkincisi isekullanıcı açısından iyi bir gelişme. Yapılan açıklamaya göre kullanıcı rahatsız edici bulduğu kişinin yorumlarınışansına sahip olacak. Bu kişinin yorumları başkaları tarafındangibi, kullanıcı yorum yaptığı kişinin Instagram'da ne zamanda göremeyecek. Bu kısıtlamalar da istenildiği zaman kaldırılabilecek.