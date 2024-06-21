Tam Boyutta Gör Instagram, daha küçük ve daha özel bir hedef kitleye canlı yayın yapmanın bir yolunu sunuyor. Bugünden itibaren Instagram kullanıcıları, yalnızca kendi seçtikleri yakın arkadaşlar listesinde yer alan canlı yayınları gerçekleştirebilecek.

Canlı yayınlarınız özel bir alana dönüşüyor

Orijinal kullanıcıyla en fazla üç hesap daha canlı yayına katılabilecek. Bu özellik dünya genelinde kullanıma sunulacak. Bugüne kadar canlı yayına başlamak, hesabınız herkese açıksa herkesin kanalı açıp izleyebileceği, özel hesabınız varsa tüm takipçilerin yayını izleyebileceği anlamına geliyordu.

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Yalnızca küçük bir grup insana canlı yayın yapma yeteneği, halka açık bir canlı yayından ziyade devasa bir FaceTime görüşmesine daha yakın hissettirecek. Bir kullanıcı, örneğin belirli takipçilerin yargılamasına gerek kalmadan videoları ve etkileyici içerikleri paylaşmaya başlayabilir veya küçük bir grup arkadaşıyla bir çalışma oturumu düzenleyebilir.

Instagram, doğrudan mesajlaşma gibi özelliklere önemli bir büyüme atfederek platformu kullanmanın daha özel modlarını vurguluyor. Kasım ayında kullanıcılar, tam takipçi listelerinin aksine ızgaralarındaki gönderileri yalnızca yakın arkadaşlarına görünür hale getirme seçeneğine sahip olmuştu.

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Instagram yeni canlı yayın özelliğini kullanıma sundu