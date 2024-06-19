TikTok, Instagram'a rakip olacak uygulamasını yayınladı

TikTok, Whee isimli fotoğraf uygulamasını yayınladı
Daha önce TikTok uygulamasının kodlarında TikTok Photos isimli bir platforma rastlanmıştı. Bu da yeni fotoğraf uygulamasının yolda olduğunu gösteriyordu. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, "Whee" olarak isimlendirdiği yeni bir mobil uygulama yayınladı.
Türkiye'de de erişime açılan Whee, kullanıcıların sadece fotoğraf paylaşmalarına izin veriyor. Henüz ABD başta olmak üzere pek çok ülkede erişime açılmayan uygulamayı ülkemizdeki kullanıcılar indirebilecek.
Play Store'un açıklamasına ve ekran görüntülerine göre Whee, Instagram'a benziyor ancak daha kişisel bir dokunuşa sahip. Geliştiriciye göre Whee, herkese açık hesapların gönderilerinizi görmesine izin verdiği Instagram'ın aksine, yalnızca arkadaşlarınızın görebileceği fotoğrafları paylaşmak için tasarlandı.
Ekran görüntülerinde "Yalnızca arkadaşlarla paylaş", "Arkadaşlara özel" ve "Yalnızca arkadaşlarla beğen ve yorum yap" ifadeleriyle yalnızca arkadaşlara özel yaklaşım vurgulanıyor. Ekran görüntülerine göre uygulamanın kamera, yayın ve mesajlar için üç sekmeli oldukça basit bir kullanıcı arayüzü var. Ayrıca üst kısımda Instagram benzeri bir bildirim butonu da bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.