TikTok, Instagram'a rakip olacak uygulamasını yayınladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda yatay videoları teşvik etmeye başlayan ve 30 dakikalık videolarla YouTube'un karşısına çıkmaya hazırlanan TikTok, şimdi de Instagram'ın tahtına göz dikti.

TikTok, Whee isimli fotoğraf uygulamasını yayınladı

Daha önce TikTok uygulamasının kodlarında TikTok Photos isimli bir platforma rastlanmıştı. Bu da yeni fotoğraf uygulamasının yolda olduğunu gösteriyordu. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, "Whee" olarak isimlendirdiği yeni bir mobil uygulama yayınladı.

Türkiye'de de erişime açılan Whee, kullanıcıların sadece fotoğraf paylaşmalarına izin veriyor. Henüz ABD başta olmak üzere pek çok ülkede erişime açılmayan uygulamayı ülkemizdeki kullanıcılar indirebilecek.

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Play Store'un açıklamasına ve ekran görüntülerine göre Whee, Instagram'a benziyor ancak daha kişisel bir dokunuşa sahip. Geliştiriciye göre Whee, herkese açık hesapların gönderilerinizi görmesine izin verdiği Instagram'ın aksine, yalnızca arkadaşlarınızın görebileceği fotoğrafları paylaşmak için tasarlandı.

Ekran görüntülerinde "Yalnızca arkadaşlarla paylaş", "Arkadaşlara özel" ve "Yalnızca arkadaşlarla beğen ve yorum yap" ifadeleriyle yalnızca arkadaşlara özel yaklaşım vurgulanıyor. Ekran görüntülerine göre uygulamanın kamera, yayın ve mesajlar için üç sekmeli oldukça basit bir kullanıcı arayüzü var. Ayrıca üst kısımda Instagram benzeri bir bildirim butonu da bulunuyor.

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