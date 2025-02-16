Instagram, yorumlarda "beğenmeme" butonunu test ediyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Instagram, platformda yeni bir beğenmeme butonunu test ediyor. Ancak bu buton gönderiler için değil, gönderiler ve Reels'lerdeki yorumlar için geçerli olacak.

Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, düğmenin beğenmeme sayısını göstermeyeceğini ancak yorum sıralamasına katkıda bulunacağını söylüyor. Bir nevi, Reddit'teki olumsuz oylama düğmesine benzer bir işlev görecek.

WhatsApp profillerine sosyal medya hesapları eklenebilecek 4 gün önce eklendi

Amaç yorumların kalitesini arttırmak

Mosseri, yeni düğmenin neden devreye alınacağını şöyle açıklıyor: "Bu düğme, insanlara belirli bir yorum hakkında iyi hissetmediklerini belirtmeleri için özel bir yol sağlıyor. Umuyoruz ki, Instagram'daki yorumları daha dostane hale getirmeye yardımcı olacak."

Özetle, Instagram'ın amacı yorumların kalitesini yükseltmek. Şimdilik, küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edilen özellik, olumlu sonuçlar alınırsa gelecekte daha geniş bir kitleye sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.