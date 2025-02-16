Instagram, yorumlarda "beğenmeme" butonunu test ediyor

Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, düğmenin beğenmeme sayısını göstermeyeceğini ancak yorum sıralamasına katkıda bulunacağını söylüyor. Bir nevi, Reddit'teki olumsuz oylama düğmesine benzer bir işlev görecek.
Amaç yorumların kalitesini arttırmak
Mosseri, yeni düğmenin neden devreye alınacağını şöyle açıklıyor: "Bu düğme, insanlara belirli bir yorum hakkında iyi hissetmediklerini belirtmeleri için özel bir yol sağlıyor. Umuyoruz ki, Instagram'daki yorumları daha dostane hale getirmeye yardımcı olacak."
Özetle, Instagram'ın amacı yorumların kalitesini yükseltmek. Şimdilik, küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edilen özellik, olumlu sonuçlar alınırsa gelecekte daha geniş bir kitleye sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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