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    Instagram, yorumlarda "beğenmeme" butonunu test ediyor

    Instagram, yorumlar kısmında yeni bir beğenmeme butonunu test ediyor. Şirket, bu butonla yorumların kalitesini arttırmayı hedefliyor.                           
    Instagram, yorumlarda 'beğenmeme' butonunu test ediyor Tam Boyutta Gör
    Instagram, platformda yeni bir beğenmeme butonunu test ediyor. Ancak bu buton gönderiler için değil, gönderiler ve Reels'lerdeki yorumlar için geçerli olacak.

    Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, düğmenin beğenmeme sayısını göstermeyeceğini ancak yorum sıralamasına katkıda bulunacağını söylüyor. Bir nevi, Reddit'teki olumsuz oylama düğmesine benzer bir işlev görecek.

    Amaç yorumların kalitesini arttırmak

    Mosseri, yeni düğmenin neden devreye alınacağını şöyle açıklıyor: "Bu düğme, insanlara belirli bir yorum hakkında iyi hissetmediklerini belirtmeleri için özel bir yol sağlıyor. Umuyoruz ki, Instagram'daki yorumları daha dostane hale getirmeye yardımcı olacak."

    Özetle, Instagram'ın amacı yorumların kalitesini yükseltmek. Şimdilik, küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edilen özellik, olumlu sonuçlar alınırsa gelecekte daha geniş bir kitleye sunulacak.

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    TheJudgé 5 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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