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Instagram'a 2 aşamalı güvenlik sistemi geliyor

Instagram hesabınızın çalınmasından korkuyorsanız artık hesabınız daha güvenli hale geliyor. İki aşamalı güvenlik sistemi sayesinde hesabınızın çalınması çok zor olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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400 milyondan fazla kullanıcısı bulunan fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da ünlüler, markalar ve sanatçılar da yer alıyor. Burada milyonlarca kişi tarafından takip edilen hesaplar bile e-posta ve şifre girilerek çalınabilir haldeydi. Sonunda Instagram da iki aşamalı güvenlik sistemine geçiyor.
Instagram artık size farklı bir cihazdan e-posta ve şifreniz ile giriş yapıldığında telefon doğrulaması seçeneğini getiriyor. Telefonunuza kısa mesaj olarak gelecek kodu girmeden uygulamaya erişilmesi de mümkün olmayacak. Yani hacker'ların artık telefonunuza da ulaşması şart.
Instagram güvenlik kodlarının görüntülerini almanıza da izin veriyor; çünkü telefonunuzu veya atanmış telefon numaranızı kaybettiğinizde bu kodu kullanmanız mümkün olacak. Instagram'ın sahibi olan facebook'un benzer bir sistemi yaklaşık 4 yıldır kullandığını belirtelim. O nedenle bu özelliğin Instagram'a bu kadar geç gelmesi şaşırtıcı.

http://techcrunch.com/2016/02/16/instagram-two-factor/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
gmail'e de gelmişti iyi olur güvenlik iyidir...
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murdocklawless 3 yıl
google authenticator kullanılabilse süper olur.
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Fenomenon 3 yıl
Doğrulama olsa nolur olmasa nolur. Millet zaten neyi var neyi yok koyuyor instagram'a. Yakında wc'ye giderken fotoğraf paylaşanı da görürsem şaşırmam.
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