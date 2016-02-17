Instagram'a 2 aşamalı güvenlik sistemi geliyor

400 milyondan fazla kullanıcısı bulunan fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da ünlüler, markalar ve sanatçılar da yer alıyor. Burada milyonlarca kişi tarafından takip edilen hesaplar bile e-posta ve şifre girilerek çalınabilir haldeydi. Sonunda Instagram da iki aşamalı güvenlik sistemine geçiyor.



Instagram artık size farklı bir cihazdan e-posta ve şifreniz ile giriş yapıldığında telefon doğrulaması seçeneğini getiriyor. Telefonunuza kısa mesaj olarak gelecek kodu girmeden uygulamaya erişilmesi de mümkün olmayacak. Yani hacker'ların artık telefonunuza da ulaşması şart.

Instagram güvenlik kodlarının görüntülerini almanıza da izin veriyor; çünkü telefonunuzu veya atanmış telefon numaranızı kaybettiğinizde bu kodu kullanmanız mümkün olacak. Instagram'ın sahibi olan facebook'un benzer bir sistemi yaklaşık 4 yıldır kullandığını belirtelim. O nedenle bu özelliğin Instagram'a bu kadar geç gelmesi şaşırtıcı.



http://techcrunch.com/2016/02/16/instagram-two-factor/