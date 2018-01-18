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Instagram’a metin oluşturma aracı geliyor

Aklınızdaki bir fikri Instagram üzerinden paylaşmak için uygun bir fotoğraf ayarlayamıyorsanız sadece metin yazarak paylaşmanız yeterli olacak. Yeni özellik test aşamasında.
1 yıl
2,2b
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2
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook tarafından satın alındığından bu yana ana hedefi Snapchat olan Instagram, rakibinin pek çok özelliğini benimseyerek kendisine uyarladı. Sosyal ağın son özelliği ise metin tabanlı klipler oluşturma oldu.

Sadece metin yazarak paylaşım

Japonya ve Avrupa’da küçük bir kesim ile test sürecine devam eden özellik, çeşitli fontlarda hazırladığınız metin mesajlarınızı süsleyerek klipler hazırlamanızı ve paylaşmanızı sağlıyor. Böylece kullanıcılar uzun zaman harcamadan en bilindik şekliyle metni hazırlayıp gönderiyor.

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Boomerang ve Superzoom gibi özelliklerin yanında yer alan yeni Yaz özelliği, geçişli bir arka planda açılıyor. Farklı fontlardan seçim yaparak yazısını hazırlayan kullanıcı yine arka planı da değiştirebiliyor. Hatta bir fotoğraf ekleyebiliyor. Son şeklini verdikten sonra yazı paylaşıma hazır hale geliyor.

Paylaşmak istediği düşünceye uygun bir fotoğraf ayarlayamayanlar için alternatif olabilecek bu yöntemin ne zaman kesin olarak kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. En iyi tahmin kış sonlarında olacağı yönünde.




http://mashable.com/2018/01/17/instagram-type-text-stories/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#8jjzaQAzxkqY Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-9E354C1A9 1 yıl
WhatsApp hikayelerine dönecek buralar da...
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Tugrul_512bit 1 yıl
Videonun sonunda koyulan işaret ne olaki? Siyasetçisinden aşçısına çoğu insan bu hareketi yapıyor.
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