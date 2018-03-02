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Instagram'a sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor

Popüler sosyal platform Instagram'ın sesli ve görüntülü arama özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Snapchat'ten daha iyi olmayı amaçlayan Instagram yakında bu özelliği aktif duruma getirecek.
1 yıl
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14
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Instagram, yalnızca fotoğraf ve video paylaşım platformu olmanın ötesine geçmek istiyor. Rakibi Snapchat'in en popüler özellikleriyle rekabet hazırlığı içinde olan Instagram'ın, sesli ve görüntülü arama özelliği ile ilgili çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Far Cry 5'in Hollywood filmlerini aratmayan tanıtım videosu yayınlandı"

Instagram'ın uygulama paketinde sesli ve görüntülü arama simgeleri ortaya çıktı 

Instagram'ın Android APK dosyasında, sesli ve görüntülü aramalarda kullanmayı planladığı arayüz simgeleri bulundu. Uygulama paketleri genellikle şirket tarafından piyasaya sunulmaya hazır olan ama henüz yayınlanmamış dosya ve özellikler içerebiliyor. Buna paralel olarak çok yakında Instagram üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yapabileceğimizi düşünmek yanlış değil.
Şirket bir süredir dolaşan bu haberler üzerine şimdilik bir açıklama yapmazken, sesli ve görüntülü arama özelliklerini 2014 yılından bu yana sunan Snapchat'ten daha iyi olmayı hedefliyor. Instagram'ın bu büyük yeniliği ne zaman aktif duruma getireceği ise henüz netlik kazanmış değil.

https://www.techradar.com/news/instagram-video-and-voice-calling-just-got-a-step-closer Yorum Yaz
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smsmart 1 yıl en beğenilen
Görüyorsunuz saçmalıyor anlatmaya gerek
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Tengrist 1 yıl
Ne kadar gereksiz instagramın amacı dışında bir gelişme cıvkı çıktı sosyal medyanın
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JQKER 1 yıl
WhatsApp Instagram'a , Instagram WhatsApp'a benzemeye çalışıyor
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BekirARSLAN 1 yıl
Içine edeceğiz diyorsunuz yani...
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Pipisipispis 1 yıl
Gereksiz
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obsesoz 1 yıl
yapsın onun neyi eksik. store lar satışı arayarak yapar bari
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Zodiac Killer 1 yıl

Özelliğini kaybediyor. Hoş olmadı.
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Kerim5100 1 yıl
Sen Instagram'sın kendine gel
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smsmart 1 yıl en beğenilen
Görüyorsunuz saçmalıyor anlatmaya gerek
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hareketliperde 1 yıl
yok .ebe..ki .. resim paylaşma platformunun geldiği hale bak. sonra telefonum kasıyor
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fuckulteli 1 yıl
Uygulamalar hantallaşıyor!
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Critos 1 yıl
Ne gereği vardı?
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JQKER 1 yıl
WhatsApp Instagram'a , Instagram WhatsApp'a benzemeye çalışıyor
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snapchat, instagram ve
5 etiket daha görüntülü arama sesli arama Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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