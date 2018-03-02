Instagram'a sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor

Instagram, yalnızca fotoğraf ve video paylaşım platformu olmanın ötesine geçmek istiyor. Rakibi Snapchat'in en popüler özellikleriyle rekabet hazırlığı içinde olan Instagram'ın, sesli ve görüntülü arama özelliği ile ilgili çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.

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Instagram'ın uygulama paketinde sesli ve görüntülü arama simgeleri ortaya çıktı

Instagram'ın Android APK dosyasında, sesli ve görüntülü aramalarda kullanmayı planladığı arayüz simgeleri bulundu. Uygulama paketleri genellikle şirket tarafından piyasaya sunulmaya hazır olan ama henüz yayınlanmamış dosya ve özellikler içerebiliyor. Buna paralel olarak çok yakında Instagram üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yapabileceğimizi düşünmek yanlış değil.

Şirket bir süredir dolaşan bu haberler üzerine şimdilik bir açıklama yapmazken, sesli ve görüntülü arama özelliklerini 2014 yılından bu yana sunan Snapchat'ten daha iyi olmayı hedefliyor. Instagram'ın bu büyük yeniliği ne zaman aktif duruma getireceği ise henüz netlik kazanmış değil.

https://www.techradar.com/news/instagram-video-and-voice-calling-just-got-a-step-closer