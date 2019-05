Far Cry 5'in Hollywood filmlerini aratmayan tanıtım videosu yayınlandı

Fransız oyun geliştiricisi Ubisoft'un merakla beklenen FPS (birinci şahıs nişancı) oyunu Far Cry 5'in tanıtım videosu yayınlandı. Hollywood filmlerini aratmayan fragman oyun içi sahneler barındırmıyor. Gerçek oyuncularla çekilen videoya "The Baptism" (Vaftiz) adı verilmiş.

Güven, Dua Et, İtaat Et

ABD'nin Montana eyaletindeki Hope kasabasında başlayan hikaye, kahramanımızın bu kasabadaki insanları etkisi altına alan dini bir tarikata karşı mücadelesini konu alıyor. Far Cry 5'in vaftiz töreni temalı tanıtım videosu, izleyenlere oldukça kaliteli bir film izliyormuş hissi veriyor ve "Güven, Dua Et, İtaat Et" sloganları ile son buluyor. Fragmanın oyunu bekleyen kullanıcıların merakını iki katına çıkaracağını söyleyebiliriz.

Tanıtım filmi, sinema stüdyosu Legendary Entertainment'ın alt kuruluşu olan Asylum Entertainment tarafından çekilen Far Cry 5, 27 Mart'ta PC, Xbox One ve Playstation 4 platformlarında piyasaya sürülecek.

