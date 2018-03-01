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Far Cry 5'in Hollywood filmlerini aratmayan tanıtım videosu yayınlandı

Ubisoft, yakında piyasaya süreceği Far Cry 5'in tanıtım videosunu yayınladı. Hollywood filmlerini aratmayan fragman oyunseverleri oldukça heyecanlandıracak cinsten.
1 yıl
6,9b
1
9
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Fransız oyun geliştiricisi Ubisoft'un merakla beklenen FPS (birinci şahıs nişancı) oyunu Far Cry 5'in tanıtım videosu yayınlandı. Hollywood filmlerini aratmayan fragman oyun içi sahneler barındırmıyor. Gerçek oyuncularla çekilen videoya "The Baptism" (Vaftiz) adı verilmiş.

Güven, Dua Et, İtaat Et

ABD'nin Montana eyaletindeki Hope kasabasında başlayan hikaye, kahramanımızın bu kasabadaki insanları etkisi altına alan dini bir tarikata karşı mücadelesini konu alıyor. Far Cry 5'in vaftiz töreni temalı tanıtım videosu, izleyenlere oldukça kaliteli bir film izliyormuş hissi veriyor ve "Güven, Dua Et, İtaat Et" sloganları ile son buluyor. Fragmanın oyunu bekleyen kullanıcıların merakını iki katına çıkaracağını söyleyebiliriz.
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Tanıtım filmi, sinema stüdyosu Legendary Entertainment'ın alt kuruluşu olan Asylum Entertainment tarafından çekilen Far Cry 5, 27 Mart'ta PC, Xbox One ve Playstation 4 platformlarında piyasaya sürülecek.

http://www.overclockersclub.com/news/41420/ Yorum Yaz
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fotifoti 1 yıl en beğenilen
o film gibi oynanış yapın da gelin :)
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tahir40 1 yıl
Oyun yap be adam oyun yap! Anca abuk subuk filmler çekiyorlar. Git oynanış videosu yayımla.
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1 Avatar
IhtiyarDelikanli 1 yıl
dizi yapın bunu aga ya
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Great Responsibility 1 yıl
Başlığa bittim

Hiçte öyle bütçe gerektiren bi Hollywood filmi gibi olmamış, 3.sınıf Amerikan filmi tadında deseniz o olur işte.
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muroooo19 1 yıl
valla oyun ellerinde patlayacak. Reklam pompalayıp başta ne kadar satarsak kardır hesabı takılıyorlar. Herhangi bir beklentisi olmayan bir ben mi varım?
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mosyozzz 1 yıl
Hollywood filmi olmuş zaten.
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deathness666 1 yıl
Far Cry 3 ve 4'ü baya beğenmiştim. Nisan ayı baya eğlenceli geçer umarım.
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Psychotechnic 1 yıl
Fetöcü döv oyunu olmuş
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danner 1 yıl
Pr iyi yapıldıysa oyun kalitesi yerlerde. Klasik ubisoft taktiği.
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fotifoti 1 yıl en beğenilen
o film gibi oynanış yapın da gelin :)
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tahir40 1 yıl
Oyun yap be adam oyun yap! Anca abuk subuk filmler çekiyorlar. Git oynanış videosu yayımla.
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