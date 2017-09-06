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Instagram'da hesap onaylatma karaborsaya düştü: Onay tiki 15.000 dolara alıcı buluyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre Instagram'da hesap doğrulatma da karaborsaya düşmüş durumda. Bazı çalışanların onay tikini para karşılığında sattıkları ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Instagram'da hesap onaylatma yani bir başka deyişle onay tiki alma da kara borsaya düşmüş durumda. Kullanıcıların 15.000 dolara kadar para ödeyerek doğrulama satın alabileceği dijital bir karaborsa ortaya çıkarıldı.
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Facebook'a ait sosyal ağdaki bazı çalışanlar, kullanıcı hesaplarına mavi doğrulama tiki ekleyebilme imkanına sahipler ve içlerinden bazıları bunu avantaja çevirerek ayda binlerce dolar kazanıyor. Hesap onayı satanların talep ettiği ücretin ise 1.000 ila 15.000 dolar arasında değiştiğini belirtelim. Her ay bir veya iki hesap doğrulayarak ek gelir sağlayan bu personeller bir anlamda işten atılma riskini de göze almış oluyorlar.

Tüm sosyal platformlar için ayrı fiyat tarifesi

Twitter ve Facebook'da olduğu gibi, mavi bir arka plan üzerinde yer alan küçük beyaz onay tikinin, sosyal medyanın statü simgesi haline geldiği bir gerçek. Hesabın doğrulanmış ve güvenilir olduğunu kanıtlayan bu onay rozetine sahip olmak isteyenleri hedefleyen yeni bir sektör oluşmuş durumda.
Karaborsa zincirinde genellikle bir Instagram kullanıcısı, hesap doğrulama yeteneğine sahip Instagram çalışanı ve anlaşılan paranın bir kısmını alan arabulucu olmak üzere üç kişi yer alıyor. Facebook için 1.500, Twitter için 2.500, Instagram için ise 6.000 dolar talep eden vurguncular sürecin 2-6 hafta sürdüğünü ve para iadesinin garanti olduğunu söylüyorlar.
Konunun bir numaralı muhatabı olan Instagram'ın henüz resmi bir açıklama yapmadığını belirtelim.

http://mashable.com/2017/09/01/instagram-verification-paid-black-market-facebook/#OrJQGcXS1qqi Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Sosyal medyanın gerçek anlamda köleleri olmuş kişiler...
1 Yanıt Yanıtla +17
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Erwin-Rommel 2 yıl
Sosyal medya, özellikle şu Instagram insanların psikolojisini bozuyor. Belki saçma gelecek ama hayat standartı belli bir seviyenin altında olan genç arkadaşlar ınstagramdan uzak dursunlar. Bunalıma ve kişilik bozukluğuna kadar yolu var bu işin.
Sosyal medya, özellikle şu Instagram insanların psikolojisini bozuyor. Belki saçma gelecek ama hayat standartı belli bir seviyenin altında olan genç arkadaşlar...
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Master_Evil 2 yıl
sırf prestij için o tiki alacak insanlar tanıyorum
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Kartal Göz 2 yıl
Söz konusu ticaret, reklam durumlarıysa bir şey diyemem ama kişisel olarak yani prestij için, ego tatmini için bu paralar veriliyorsa o insanlara akıl fikir diliyorum.
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BekirTemel 2 yıl
iyi para bence, instagram soysun madem bu kada rönemli
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Master_Evil 2 yıl
sırf prestij için o tiki alacak insanlar tanıyorum
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AtiMX4 2 yıl
Ne dediğini anlamaya çalışıyorum :)
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axaxa 2 yıl
Ticarethane olduğu için gayet normal siz sadece yemsiniz kim ne yapsın sizin aynada çektiğiniz fotoyu firmalar milyarları götürüyor.Küçük esnaf dahil buna ;)
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snomask 2 yıl
Büyük şirketler için bu paralar birşey değil. Bu işi karaborsaya iten facebook'un kendisi. İyi reklam veren bir şirketseniz business üzerinden müşteri hizmetleriyle görüşün hemen yapıyorlar.
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huseyincarnege 2 yıl
o parayı veren varmı acaba :():
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mamilim90 2 yıl
R10 da 3 bin tl yapiliyor buyuk sayfalar reklam almak icin omaylatiyor aylik gelirleri 50-70 bin arasi degisiyor ornek (Cagritsner - karikaturhane-siirsokaktadir - 1ncicaps)
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clopin 2 yıl
3 kere okudum neler döndügünü anlamadim.sosyal medyayi bilirimde kullanmam ondan cahil kalmisiz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
reklam anlamıyla ucuz bir piyasa !
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facebook, twitter ve
10 etiket daha instagram karaborsa hesap onayı doğrulama onay tiki sosyal medya Internet Onur Seven MPopüler Popüler
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