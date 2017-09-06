Instagram'da hesap onaylatma karaborsaya düştü: Onay tiki 15.000 dolara alıcı buluyor

Instagram'da hesap onaylatma yani bir başka deyişle onay tiki alma da kara borsaya düşmüş durumda. Kullanıcıların 15.000 dolara kadar para ödeyerek doğrulama satın alabileceği dijital bir karaborsa ortaya çıkarıldı.

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Facebook'a ait sosyal ağdaki bazı çalışanlar, kullanıcı hesaplarına mavi doğrulama tiki ekleyebilme imkanına sahipler ve içlerinden bazıları bunu avantaja çevirerek ayda binlerce dolar kazanıyor. Hesap onayı satanların talep ettiği ücretin ise 1.000 ila 15.000 dolar arasında değiştiğini belirtelim. Her ay bir veya iki hesap doğrulayarak ek gelir sağlayan bu personeller bir anlamda işten atılma riskini de göze almış oluyorlar.

Tüm sosyal platformlar için ayrı fiyat tarifesi

Twitter ve Facebook'da olduğu gibi, mavi bir arka plan üzerinde yer alan küçük beyaz onay tikinin, sosyal medyanın statü simgesi haline geldiği bir gerçek. Hesabın doğrulanmış ve güvenilir olduğunu kanıtlayan bu onay rozetine sahip olmak isteyenleri hedefleyen yeni bir sektör oluşmuş durumda.

Karaborsa zincirinde genellikle bir Instagram kullanıcısı, hesap doğrulama yeteneğine sahip Instagram çalışanı ve anlaşılan paranın bir kısmını alan arabulucu olmak üzere üç kişi yer alıyor. Facebook için 1.500, Twitter için 2.500, Instagram için ise 6.000 dolar talep eden vurguncular sürecin 2-6 hafta sürdüğünü ve para iadesinin garanti olduğunu söylüyorlar.

Konunun bir numaralı muhatabı olan Instagram'ın henüz resmi bir açıklama yapmadığını belirtelim.

http://mashable.com/2017/09/01/instagram-verification-paid-black-market-facebook/#OrJQGcXS1qqi