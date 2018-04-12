Instagram'da paylaştığınız tüm fotoğraf ve videoları indirebilmeniz mümkün oluyor

Facebook ve Cambridge Analytica ile ilgili veri gizliliği skandalının ortaya çıkması, neredeyse tüm sosyal ağ kullanıcılarını tedirgin etmiş durumda. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg kısa süre önce hükümet yetkililerinin Cambridge Analytica skandalındaki rolüyle ilgili sorularını yanıtlamak için ABD Kongresi'nin karşısına çıktı.

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Bu açıdan bakıldığında teknoloji şirketlerinin neden kendi kullanıcılarının güvenini korumak adına ek adımlar attığını anlamak zor değil. TechCrunch'ın haberine göre Facebook'a ait Instagram, bunu yapan en son şirket olma yolunda. Popüler sosyal medya platformu yakında kullanıcıların geçmişte paylaştıkları tüm verileri indirmelerine olanak tanıyan bir "veri taşınabilirlik aracı" sunacak.

Kritik tarih 25 Mayıs 2018

Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket sözcüsü "Fotoğraflarınız, videolarınız ve mesajlarınız dahil olmak üzere, yakında Instagram'da paylaştığınız şeyin bir kopyasını indirebileceksiniz" dedi. Bahsi geçen araç büyük olasılıkla Instagram politikalarını yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uygun hale getirmek için geliştiriliyor. Avrupa Birliği vatandaşlarının gizlilik haklarını korumayı hedefleyen yeni yönetmelik 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek.

Öte yandan bu aracın kullanımı Avrupa ile kısıtlanmayacak gibi görünüyor. ABD'li kullanıcılar da bundan faydalanabilecekler. Böylece dileyen herkes platformda paylaştığı tüm içeriği toplu halde indirerek daha sonra farklı bir sosyal ağa yüklemek için bilgisayarında veya bulut üzerinde saklayabilecek. Instagram yaklaşan veri indirme özelliğini ne zaman kullanıma sunacağını açıklamadı. Şirket, gizlilik politikalarını yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne uygun hale getirmek istiyorsa 25 Mayıs'tan önce kullanıcılarına bu imkanı sunması gerekiyor.

https://techcrunch.com/2018/04/11/download-your-instagram-photos/