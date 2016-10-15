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Instagram'dan trol ve spam yorumları tamamen bitirecek yenilik

Son güncellemeyle birlikte "yorumlara kapat" yeniliğini hayata geçiren Instagram’da artık paylaştığınız fotoğraflara trol, spam ve reklam içerikli mesajların yazılmasını tamamen engelleyebilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,9b
1
14
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Instagram'dan trol ve spam yorumları tamamen bitirecek yenilik
Özellikle yüksek takipçi sayısına sahip popüler hesaplarda daha çok karşılaşılan trol ve spam yorumlar, sosyal ağın son yeniliğiyle birlikte deyim yerindeyse tarihe karışacak. Öyle ki "Yorumlara kapat" adıyla nitelendirilen fonksiyon sayesinde artık yüklediğiniz fotoğraflara mesaj yazılmasını engelleyebilmeniz mümkün.
Bunun için profilinizde fotoğraf paylaşırken yukarıdaki görselde yer alan işaretli seçeneği tıklamanız yeterli. Eğer daha önce yayınladığınız eski bir fotoğrafı yorumlara kapatmak istiyorsanız, görseli açtıktan sonra sağ üst köşedeki üç nokta simgesinden gerekli düzenlemeyi kolaylıkla yapabilirsiniz.
Reklam, argo, taciz ve küfür gibi istenmeyen yorumları engellemenin bir diğer yolu ise kısa süre önce duyurulan "yorum filtreleme" özelliği. Belirlenen kelimelerin geçtiği yorumları otomatik şekilde engelleyen servis sayesinde "geri takip", "son foto karşılıklı", "en güzel spor ayakkabılar burada" ve "komedi sevenleri bekleriz" gibi can sıkan mesajların profilinizde görünmesini önleyebilirsiniz. Kademeli olarak yayınlanan güncellemenin kısa süre içerisinde tüm kullanıcılar için hayata geçirilmesi bekleniyor.

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umut_baris 3 yıl en beğenilen draw1907
draw1907

Desene benim sitenin reklamlarını artık yapamayacağız.

Küfürleri hak ediyorsun. Reklam ne ya!
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merveyanar 2 yıl
bunun bir tercih gibi düşünülmesi bile sıkıcı
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DH Misafiri 3 yıl
Sizin yorum daha saçma olmuş. Git profilini kapat o zaman tam çözüm olsun??
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MegaWolt38 3 yıl
Galatasaray'ın paylaştığı bir fotoğrafa bakıyorum, aşağıda 50 bin tane "son foto takip", "karşılıklı" diye beyinsiz ergenlerin yorumları var. İyi olmuş bence.
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V4LKyR 3 yıl
Son foto karşılıklı.
asdlkasddsfdfjlkas salak saçma işler ya. :)
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kadirirdem 3 yıl
bu çok iyi olur.
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alemburda34 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Spam yorumlar icin zaten onlem eklemislerdi simdi neden komple yorum kapatmayi yapiyorlar zaten eger birisi takipcisini yorum yapmasini istemiyorsa onu takipten birakiyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Sizin yorum daha saçma olmuş. Git profilini kapat o zaman tam çözüm olsun??
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Xloud 3 yıl
Manasız bir başlık. Tüm yorumları bitiriyor Ona bakarsan uygulamayı kaldırıncada troll ve reklam yorumlarını engellemiş oluyorsun.
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Barni Moloztaş 3 yıl
Sinan Engin bunu beğendi
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Virinom 3 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
Sinan Engin bunu beğendi

Onun asıl sorunu DM lerle
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draw1907 3 yıl
Desene benim sitenin reklamlarını artık yapamayacağız.
1 Yanıt Yanıtla +2
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umut_baris 3 yıl draw1907
draw1907

Desene benim sitenin reklamlarını artık yapamayacağız.

Küfürleri hak ediyorsun. Reklam ne ya!
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