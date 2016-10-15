Instagram'dan trol ve spam yorumları tamamen bitirecek yenilik

Özellikle yüksek takipçi sayısına sahip popüler hesaplarda daha çok karşılaşılan trol ve spam yorumlar, sosyal ağın son yeniliğiyle birlikte deyim yerindeyse tarihe karışacak. Öyle ki "Yorumlara kapat" adıyla nitelendirilen fonksiyon sayesinde artık yüklediğiniz fotoğraflara mesaj yazılmasını engelleyebilmeniz mümkün.

Bunun için profilinizde fotoğraf paylaşırken yukarıdaki görselde yer alan işaretli seçeneği tıklamanız yeterli. Eğer daha önce yayınladığınız eski bir fotoğrafı yorumlara kapatmak istiyorsanız, görseli açtıktan sonra sağ üst köşedeki üç nokta simgesinden gerekli düzenlemeyi kolaylıkla yapabilirsiniz.

"yorum filtreleme" özelliği. Belirlenen kelimelerin geçtiği yorumları otomatik şekilde engelleyen servis sayesinde "geri takip", "son foto karşılıklı", "en güzel spor ayakkabılar burada" ve "komedi sevenleri bekleriz" gibi can sıkan mesajların profilinizde görünmesini önleyebilirsiniz. Kademeli olarak yayınlanan güncellemenin kısa süre içerisinde tüm kullanıcılar için hayata geçirilmesi bekleniyor. Reklam, argo, taciz ve küfür gibi istenmeyen yorumları engellemenin bir diğer yolu ise kısa süre önce duyurulanözelliği. Belirlenen kelimelerin geçtiği yorumları otomatik şekilde engelleyen servis sayesindevegibi can sıkan mesajların profilinizde görünmesini önleyebilirsiniz. Kademeli olarak yayınlanan güncellemenin kısa süre içerisinde tüm kullanıcılar için hayata geçirilmesi bekleniyor.