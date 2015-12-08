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Instagram'ın Android sürümüne "3D Touch" desteği

Apple'ın iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile getirdiği en büyük yeniliklerden 3D Touch, popüler fotoğraf ağı Instagram'ın yeni Android uygulaması ile ekosistem dışına çıkış yapıyor.
3 yıl
8,8b
1
26
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram'ın Android sürümüne

Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile hayatımıza soktuğu 3D Touch teknolojisi, iOS platformunda birçok uygulama bünyesinde kendisine yer buldu ve kullanıcılara etkili bir deneyim sunmaya başladı. Bu desteği iOS sürümünde uzun zamandır veren Facebook'un sahibi olduğu fotoğraf ağı Instagram, benzer bir altyapıyı Android tarafına da getirdi.
3D Touch teknolojisi bildiğiniz gibi ekranlara uygulanan basıncı algılayabiliyor ve böylece ekrana sert ya da hafif basılmasıyla farklı işlemler gerçekleştirilebiliyor. İlk duyurulduğu zaman birçok kullanıcı tarafından "uzun basma ile aynı" şekinde yorumlanan özellik, Instagram'ın 7.13.0 sürümüyle Android tarafında işte tam da bu şekilde giriş yapıyor.
Buradan APK dosyası ile elde edilebilen yeni Instagram, aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz üzere ufak fotoğraf önizlemelerinin üzerine uzun basılmasıyla fotoğrafları büyütebiliyor ve böylece 3D Touch ile hemen hemen aynı bir kullanım elde edilebiliyor.
Parmak ekrandan kaldırılmadan yukarı doğru sürüklendiğinde fotoğraf yeniden eski küçük haline geliyor, yine benzer şekilde parmak kaldırılmadan fotoğraf beğenebiliyor ya da içerisindeki kişiler görüntülenebiliyor. Uygulama ayrıca bu süreç sırasında titreşim temelinde bildirim de verebiliyor.

http://www.androidpolice.com/2015/12/08/instagram-now-lets-you-3d-touch-photos-on-android/ Yorum Yaz
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crazy585858 3 yıl en beğenilen
SON EDİT: TAMAM APPLE YAPTI BUNU BEYLER


EDİT: ARKADAŞLAR BU DEDİGİMİ DENEMEDEN ÖNCEDE ZATEN BUNUN ONCEDEN CİKAN BİR OZELLİK OLDUGUDA YAZİLDİ CİZİLDİ FORUMDA.. IP 6S LE CİKAN BİRŞEY DEĞİLKİ BU BİLİNDİK APPLE UTANMAZLIĞI :D


ARKADAŞLAR LG G2 CİHAZIMDA GİZLİ MENÜDEN TEST ETMİŞTİM PARMAĞIMI NE KADAR BASARSAM O KADAR ALGİLİYOR VE BASİNC ORANİNİDA GOSTERİYORDU CİHAZ.. YANİ LG G2 NİN PANELİNDE BİLE VAR BU ÖZELLİK.. APPLE IN BİZ YAPTIK DİYE UTANMADAN SOYLEDİĞİ AMA ÖNCEDEN VAROLAN BİR TEKNOLOJİ İŞTE..
SON EDİT: TAMAM APPLE YAPTI BUNU BEYLEREDİT: ARKADAŞLAR BU DEDİGİMİ DENEMEDEN ÖNCEDE ZATEN BUNUN ONCEDEN CİKAN BİR OZELLİK OLDUGUDA Y...
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Guest-F8946C419 3 yıl crazy585858
crazy585858
EDİT: ARKADAŞLAR BU DEDİGİMİ DENEMEDEN ÖNCEDE ZATEN BUNUN ONCEDEN CİKAN BİR OZELLİK OLDUGUDA YAZİLDİ CİZİLDİ FORUMDA.. IP 6S LE CİKAN BİRŞEY DEĞİLKİ BU BİLİNDİK APPLE UTANMAZLIĞI :D


ARKADAŞLAR LG G2 CİHAZIMDA GİZLİ MENÜDEN TEST ETMİŞTİM PARMAĞIMI NE KADAR BASARSAM O KADAR ALGİLİYOR VE BASİNC ORANİNİDA GOSTERİYORDU CİHAZ.. YANİ LG G2 NİN PANELİNDE BİLE VAR BU ÖZELLİK.. APPLE IN BİZ YAPTIK DİYE UTANMADAN SOYLEDİĞİ AMA ÖNCEDEN VAROLAN BİR TEKNOLOJİ İŞTE..

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crazy585858EDİT: ARKADAŞLAR BU DEDİGİMİ DENEMEDEN ÖNCEDE ZATEN BUNUN ONCEDEN CİKAN BİR OZELLİK OLDUGUDA YAZİLDİ CİZİLDİ FORUMDA.. IP 6S LE Cİ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Columbia 3 yıl crazy585858
crazy585858
ARKADAŞLAR LG G2 CİHAZIMDA GİZLİ MENÜDEN TEST ETMİŞTİM PARMAĞIMI NE KADAR BASARSAM O KADAR ALGİLİYOR VE BASİNC ORANİNİDA GOSTERİYORDU CİHAZ.. YANİ LG G2 NİN PANELİNDE BİLE VAR BU ÖZELLİK.. APPLE IN BİZ YAPTIK DİYE UTANMADAN SOYLEDİĞİ AMA ÖNCEDEN VAROLAN BİR TEKNOLOJİ İŞTE..

Büyük oyunu bozdun hocam
crazy585858ARKADAŞLAR LG G2 CİHAZIMDA GİZLİ MENÜDEN TEST ETMİŞTİM PARMAĞIMI NE KADAR BASARSAM O KADAR ALGİLİYOR VE BASİNC ORANİNİDA GOSTERİYOR...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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bircancan 3 yıl
ip6 icin de gelse fena olmazdi, donanimsal olmasin yazilimsal olsun farki , uzun basma ve basmatik degilmi sonucta.
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Bilgizayarcı 3 yıl
7.13.0 sürümünü kurmama rağmen bende olmuyor arkadaşlar. Sorun nedir ? Telefon S4.
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Fenomenon 3 yıl
Sonuç olarak 3D touch'ın o kadar da "benzersiz" olmadığını anlamış olduk.
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Doom II 3 yıl Fenomenon
Fenomenon

Sonuç olarak 3D touch'ın o kadar da "benzersiz" olmadığını anlamış olduk.

sallamış millet yine, 3d touch donanımsal bir olay ekrana uygulanan basınç dercesine göre farklı komutlar atanabiliyor, buradaki olayda ise parmağınız ekranda uzun süre aynı yerde kaldığında farklı bir göreve atanmış oluyor, bu uygulamada 3d touch benzeri bir sonuç alınmış olabilir ama misal ben bir araba yarışı oyunu yapsam ekran gaz pedalı olsa ekrana fazla bastırdığım zaman araba daha hızlı gitse bunu nasıl taklit edecekler edilemez yani şuan teknolojik olarak benzersiz başka firmalarda geçecek bu teknolojiye gereksiz bir olay değil zamanla destekleyen uygulamalar arttıkça daha önemli bir hale gelecek.
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mahsur kalan adam 3 yıl
bu sistemi flapy bird kullanıyordu zaten
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ezimuse 3 yıl
Bir iphone 6 kullanıcısı olarak keşke bizede gelse yazılımsal olarak diyorum :)
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knnkpln 3 yıl
Intagram mı instagram mı ?Başlığı düzeltin
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BekirTemel 3 yıl
Oysa ki apple on saat tanıtımını yaptı bu işin :D
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kadirirdem 3 yıl
demek ki bu tarz şeyler yazılım işiymiş demi apple...
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Patren 3 yıl
yazılımsal yapmışlar yinede 6s deki hissi vermez
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crazy585858 3 yıl en beğenilen
SON EDİT: TAMAM APPLE YAPTI BUNU BEYLER


EDİT: ARKADAŞLAR BU DEDİGİMİ DENEMEDEN ÖNCEDE ZATEN BUNUN ONCEDEN CİKAN BİR OZELLİK OLDUGUDA YAZİLDİ CİZİLDİ FORUMDA.. IP 6S LE CİKAN BİRŞEY DEĞİLKİ BU BİLİNDİK APPLE UTANMAZLIĞI :D


ARKADAŞLAR LG G2 CİHAZIMDA GİZLİ MENÜDEN TEST ETMİŞTİM PARMAĞIMI NE KADAR BASARSAM O KADAR ALGİLİYOR VE BASİNC ORANİNİDA GOSTERİYORDU CİHAZ.. YANİ LG G2 NİN PANELİNDE BİLE VAR BU ÖZELLİK.. APPLE IN BİZ YAPTIK DİYE UTANMADAN SOYLEDİĞİ AMA ÖNCEDEN VAROLAN BİR TEKNOLOJİ İŞTE..
4 Yanıt Yanıtla +12
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le_tatative 3 yıl crazy585858
crazy585858
ARKADAŞLAR LG G2 CİHAZIMDA GİZLİ MENÜDEN TEST ETMİŞTİM PARMAĞIMI NE KADAR BASARSAM O KADAR ALGİLİYOR VE BASİNC ORANİNİDA GOSTERİYORDU CİHAZ.. YANİ LG G2 NİN PANELİNDE BİLE VAR BU ÖZELLİK.. APPLE IN BİZ YAPTIK DİYE UTANMADAN SOYLEDİĞİ AMA ÖNCEDEN VAROLAN BİR TEKNOLOJİ İŞTE..

Hocam kafan mı iyi
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Columbia 3 yıl crazy585858
crazy585858
ARKADAŞLAR LG G2 CİHAZIMDA GİZLİ MENÜDEN TEST ETMİŞTİM PARMAĞIMI NE KADAR BASARSAM O KADAR ALGİLİYOR VE BASİNC ORANİNİDA GOSTERİYORDU CİHAZ.. YANİ LG G2 NİN PANELİNDE BİLE VAR BU ÖZELLİK.. APPLE IN BİZ YAPTIK DİYE UTANMADAN SOYLEDİĞİ AMA ÖNCEDEN VAROLAN BİR TEKNOLOJİ İŞTE..

Büyük oyunu bozdun hocam
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Guest-F8946C419 3 yıl crazy585858
crazy585858
EDİT: ARKADAŞLAR BU DEDİGİMİ DENEMEDEN ÖNCEDE ZATEN BUNUN ONCEDEN CİKAN BİR OZELLİK OLDUGUDA YAZİLDİ CİZİLDİ FORUMDA.. IP 6S LE CİKAN BİRŞEY DEĞİLKİ BU BİLİNDİK APPLE UTANMAZLIĞI :D


ARKADAŞLAR LG G2 CİHAZIMDA GİZLİ MENÜDEN TEST ETMİŞTİM PARMAĞIMI NE KADAR BASARSAM O KADAR ALGİLİYOR VE BASİNC ORANİNİDA GOSTERİYORDU CİHAZ.. YANİ LG G2 NİN PANELİNDE BİLE VAR BU ÖZELLİK.. APPLE IN BİZ YAPTIK DİYE UTANMADAN SOYLEDİĞİ AMA ÖNCEDEN VAROLAN BİR TEKNOLOJİ İŞTE..

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