Instagram'ın Android sürümüne "3D Touch" desteği

Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile hayatımıza soktuğu 3D Touch teknolojisi, iOS platformunda birçok uygulama bünyesinde kendisine yer buldu ve kullanıcılara etkili bir deneyim sunmaya başladı. Bu desteği iOS sürümünde uzun zamandır veren Facebook'un sahibi olduğu fotoğraf ağı Instagram, benzer bir altyapıyı Android tarafına da getirdi.

3D Touch teknolojisi bildiğiniz gibi ekranlara uygulanan basıncı algılayabiliyor ve böylece ekrana sert ya da hafif basılmasıyla farklı işlemler gerçekleştirilebiliyor. İlk duyurulduğu zaman birçok kullanıcı tarafından "uzun basma ile aynı" şekinde yorumlanan özellik, Instagram'ın 7.13.0 sürümüyle Android tarafında işte tam da bu şekilde giriş yapıyor.

Buradan APK dosyası ile elde edilebilen yeni Instagram, aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz üzere ufak fotoğraf önizlemelerinin üzerine uzun basılmasıyla fotoğrafları büyütebiliyor ve böylece 3D Touch ile hemen hemen aynı bir kullanım elde edilebiliyor.

Parmak ekrandan kaldırılmadan yukarı doğru sürüklendiğinde fotoğraf yeniden eski küçük haline geliyor, yine benzer şekilde parmak kaldırılmadan fotoğraf beğenebiliyor ya da içerisindeki kişiler görüntülenebiliyor. Uygulama ayrıca bu süreç sırasında titreşim temelinde bildirim de verebiliyor.

http://www.androidpolice.com/2015/12/08/instagram-now-lets-you-3d-touch-photos-on-android/