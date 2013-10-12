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Instagram’ın Android uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
320
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram’ın Android uygulaması güncellendi
İlk olarak fotoğraf üzerine kurulan ve daha sonra video çekim özelliğine de kavuşan popüler iOS ve Android uygulaması Instagram, yeni özellikler ile Android platformunda güncellendi.
Daha önce iOS kullanıcılarına getirilen fotoğraf düzenleme seçeneğini ve ayrıca Instagram videoları için yeni ses ve veri kontrollerini getiren yeni Instagram güncellemesi, ayrıca bazı ufak hatları da gideriyor. Şimdilik bütün kullanıcılara sunulmayan yeni sürümün, bir kaç gün içerisinde herkese açık duruma geleceği belirtiliyor.

https://twitter.com/instagram/status/388391310022819840 Yorum Yaz
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