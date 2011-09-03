Instagram'ın Android ve internet versiyonları yolda

iOS platformlarının fotoğraf paylaşım programları arasında en popülerlerinden birisi olan Instagram 10 ay gibi kısa bir sürede 8 milyon indirme sayısına ulaşmak ve 150 milyon fotoğrafa ev sahipliği yapmak gibi bir rekora imza atmıştı. Sadece iOS platformuna özgü olan Instagram sınırlarını Android ve web olarak genişletmeyi planlıyor.





Instagram CEO'su Kevin Systrom uygulamanın geleceği ile ilgili bazı ayrıntıları basınla paylaştı.





Instagram'ın web üzerinden yönetilebilen bir uygulamasının eksik olması uzun süredir eleştiriliyordu. Üçüncü taraf yazılımlarla internet üzerinden Instagram'a erişmek mümkün ancak firma bunu kendisinin yapması gerektiğine karar verdi.





İlk etapta uygulamanın çekirdek fonksiyonlarına bazı iyileştirmeler yapıldıktan sonra insanların web üzerinde Instagram'ı tecrübe etmesi için gerekli adımlar atılacak.





Gittikçe popüler olan Android platformu için de bir uygulama hazırlamayı düşünen Instagram'ın elinde sadece 6 kişilik bir ekip bulunuyor. Bu bakımdan konusunun uzmanlarıyla kadronun genişletilmesi gerekiyor.





Instagram bunun için ilk iş pozisyonu çağrısını yaptı bile. Firmanın iş ilanı sayfasında farklı platformlarda uzmanlaşmış, bilişim teknolojilerinde derece sahibi mühendis ve tasarımcılar aranıyor. Şimdilik Android için bir çağrı yapılmamış.





Instagram'ın Android ve web sürümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında Systrom sadece 8-9 aylık bir sürece işaret etmekle yetiniyor.