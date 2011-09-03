Instagram'ın Android ve internet versiyonları yolda

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iOS platformlarının fotoğraf paylaşım programları arasında en popülerlerinden birisi olan Instagram 10 ay gibi kısa bir sürede 8 milyon indirme sayısına ulaşmak ve 150 milyon fotoğrafa ev sahipliği yapmak gibi bir rekora imza atmıştı. Sadece iOS platformuna özgü olan Instagram sınırlarını Android ve web olarak genişletmeyi planlıyor.
Instagram CEO'su Kevin Systrom uygulamanın geleceği ile ilgili bazı ayrıntıları basınla paylaştı.
Instagram'ın web üzerinden yönetilebilen bir uygulamasının eksik olması uzun süredir eleştiriliyordu. Üçüncü taraf yazılımlarla internet üzerinden Instagram'a erişmek mümkün ancak firma bunu kendisinin yapması gerektiğine karar verdi.
İlk etapta uygulamanın çekirdek fonksiyonlarına bazı iyileştirmeler yapıldıktan sonra insanların web üzerinde Instagram'ı tecrübe etmesi için gerekli adımlar atılacak.
Gittikçe popüler olan Android platformu için de bir uygulama hazırlamayı düşünen Instagram'ın elinde sadece 6 kişilik bir ekip bulunuyor. Bu bakımdan konusunun uzmanlarıyla kadronun genişletilmesi gerekiyor.
Instagram bunun için ilk iş pozisyonu çağrısını yaptı bile. Firmanın iş ilanı sayfasında farklı platformlarda uzmanlaşmış, bilişim teknolojilerinde derece sahibi mühendis ve tasarımcılar aranıyor. Şimdilik Android için bir çağrı yapılmamış.
Instagram'ın Android ve web sürümlerinin ne zaman yayınlanacağı hakkında Systrom sadece 8-9 aylık bir sürece işaret etmekle yetiniyor.
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Ben de yapıldı falan sanmıştım. Bu uygulama gerçekten kaliteli ancak androidde olmaması üzücü. Yakın zamanda da olmayacak gibi.
Bu kadar mı zor androide uygulama yapmak?
yalnız webde de nerde isen orası görünebilir.
google plusta da konum ekleme var. faceteki gibi sen girmiyorsun o buluyor
Aynı olay Foursquare'nin web sürümünde var. Yani eğer telefonunuz Foursquare Uygulamasını desteklemiyorsa direk webine giriyosunuz ve istediğiniz yerde check in yapıyosunuz. Kesinlikle katılıyorum sana.
bakınız faceboook ta yer bildir eklemiş web den .. evden adam falan yerdeyim diyo.. halbuki cepte öylemi nerdeysen orası görünüyor..
çok basitleştirdiler işi