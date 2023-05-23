Intel 1 trilyon parametreli yapay zeka modelini duyurdu: Aurora genAI

Tam Boyutta Gör Intel, bilim için yeni bir üretken yapay zeka modeli olan Aurora genAI'ı duyurdu. 2 Exaflops Aurora süper bilgisayarı, Aurora genAI yapay zeka modelini güçlendirmek için kullanılacak. ISC23 açılış konuşmasında duyurulan Aurora genAI modeli, genel metin, bilimsel metinler, bilimsel veriler ve alanla ilgili kodlar üzerinde eğitilecek. Bu model, potansiyel uygulamaları olan tamamen bilim odaklı üretken bir yapay zeka modeli olacak.

Aurora genAI'ın odaklanacağı alanlar

Sistem Biyolojisi

Kanser Araştırmaları

İklim Bilimi

Kozmoloji

Polimer Kimyası ve Malzemeleri

Bilim

Bu yapay zeka modeli, molekül ve malzemelerin tasarımından milyonlarca kaynaktan bilgi sentezine, sistem biyolojisi, polimer kimyası ve enerji malzemeleri, iklim bilimi ve kozmolojide yeni deneyler önermeye kadar birçok uygulamada yer alacak. Model ayrıca kanser ve diğer hastalıklarla ilgili biyolojik süreçlerin tanımlanmasını hızlandırmak ve ilaç tasarımına yönelik hedefler önermek için de kullanılacak.

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1 trilyon parametre hedefi

Intel Aurora genAI modelinin temelleri Megatron ve DeepSpeed'e dayanmakta. En önemlisi, yeni model için hedeflenen boyut 1 trilyon parametre olacak. Bu arada, ChatGPT'nin ücretsiz ve herkese açık sürümleri için hedef boyutu sadece 175 milyar olduğunu da belirtelim. Bu da parametre sayısında 5,7 kat artış anlamına geliyor.

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Intel 1 trilyon parametreli yapay zeka modelini duyurdu