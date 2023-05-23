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    Intel 1 trilyon parametreli yapay zeka modelini duyurdu: Aurora genAI

    Intel, bilim için yeni bir üretken yapay zeka modeli olan 1 trilyon parametreli Aurora genAI'ı ISC23 açılış konuşmasında duyurdu. İşte Aurora genAI'a dair detaylar:

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    Intel 1 trilyon parametreli yapay zeka modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Intel, bilim için yeni bir üretken yapay zeka modeli olan Aurora genAI'ı duyurdu. 2 Exaflops Aurora süper bilgisayarı, Aurora genAI yapay zeka modelini güçlendirmek için kullanılacak. ISC23 açılış konuşmasında duyurulan Aurora genAI modeli, genel metin, bilimsel metinler, bilimsel veriler ve alanla ilgili kodlar üzerinde eğitilecek. Bu model, potansiyel uygulamaları olan tamamen bilim odaklı üretken bir yapay zeka modeli olacak.

    Aurora genAI'ın odaklanacağı alanlar

    • Sistem Biyolojisi
    • Kanser Araştırmaları
    • İklim Bilimi
    • Kozmoloji
    • Polimer Kimyası ve Malzemeleri
    • Bilim

    Bu yapay zeka modeli, molekül ve malzemelerin tasarımından milyonlarca kaynaktan bilgi sentezine, sistem biyolojisi, polimer kimyası ve enerji malzemeleri, iklim bilimi ve kozmolojide yeni deneyler önermeye kadar birçok uygulamada yer alacak. Model ayrıca kanser ve diğer hastalıklarla ilgili biyolojik süreçlerin tanımlanmasını hızlandırmak ve ilaç tasarımına yönelik hedefler önermek için de kullanılacak.

    1 trilyon parametre hedefi

    Intel Aurora genAI modelinin temelleri Megatron ve DeepSpeed'e dayanmakta. En önemlisi, yeni model için hedeflenen boyut 1 trilyon parametre olacak. Bu arada, ChatGPT'nin ücretsiz ve herkese açık sürümleri için hedef boyutu sadece 175 milyar olduğunu da belirtelim. Bu da parametre sayısında 5,7 kat artış anlamına geliyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 18 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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