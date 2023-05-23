Intel 1 trilyon parametreli yapay zeka modelini duyurdu: Aurora genAI

Aurora genAI'ın odaklanacağı alanlar
- Sistem Biyolojisi
- Kanser Araştırmaları
- İklim Bilimi
- Kozmoloji
- Polimer Kimyası ve Malzemeleri
- Bilim
Bu yapay zeka modeli, molekül ve malzemelerin tasarımından milyonlarca kaynaktan bilgi sentezine, sistem biyolojisi, polimer kimyası ve enerji malzemeleri, iklim bilimi ve kozmolojide yeni deneyler önermeye kadar birçok uygulamada yer alacak. Model ayrıca kanser ve diğer hastalıklarla ilgili biyolojik süreçlerin tanımlanmasını hızlandırmak ve ilaç tasarımına yönelik hedefler önermek için de kullanılacak.
1 trilyon parametre hedefi
Intel Aurora genAI modelinin temelleri Megatron ve DeepSpeed'e dayanmakta. En önemlisi, yeni model için hedeflenen boyut 1 trilyon parametre olacak. Bu arada, ChatGPT'nin ücretsiz ve herkese açık sürümleri için hedef boyutu sadece 175 milyar olduğunu da belirtelim. Bu da parametre sayısında 5,7 kat artış anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.