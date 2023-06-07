Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin fişini çekiyor: İşte liste

    Intel, 11.nesil Tiger Lake ailesine dahil olan birçok işlemci modelini pazardan çekmeye hazırlanıyor. Şirket bugün, üretimden kaldırılacak yeni işlemcileri duyurdu. İşte liste
    Oy Ver
    Intel, 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin fişini çekiyor! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce 13.Nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, eski nesil mimarilere olan desteğini yavaş yavaş kesmeye başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda belirli 11.Nesil Rocket Lake işlemcilerin üretimden kaldırılacağını duyuran yonga devi, daha fazla modelin fişini çekmeye hazırlanıyor. 

    Intel, 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemciler için yolu sonu

    Bilmeyenler için geçtiğimiz Nisan ayında Intel, masaüstü 11. Nesil Çekirdek "Rocket Lake" ve Tiger Lake-H serisi CPU'lar için EOL (kullanım ömrü sonu) sürecini başlattı. Bununla birlikte listeye dahil olan ilk işlemciler arasında, en popüler oyuncu dizüstü CPU'larından Core i7-11800H dahil olmak üzere beş mobil 11.Nesil Core-H ve dört 11.Nesil Core-B masaüstü modeli bulunuyordu. 

    Intel, 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin fişini çekiyor! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce güncellenen listeye baktığımızda ise, Mini PC'lerde veya gömülü CPU'lara sahip anakartlarda kullanılan 40'tan fazla işlemcinin eklendiğini görüyoruz. Buna ek olarak Intel, bu işlemciler için RM590E, HM570E ve QM580E yonga setlerinin üretimini de durduracak.

    Bu bilgilerin ışığında, Tiger Lake serisinin geçtiğimiz aylarda kullanımdan kaldırılan Rocket Lake masaüstü CPU'lara katılacağını söyleyebiliriz. Bu durum, 11. Nesil Intel Core ailesinin nihai sonuna işaret ediyor. Nitekim ilerleyen dönemlerde listeye diğer modellerin de dahil edileceğini belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Lyc 39 dakika önce

    beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    protopic krem vitiligo kullanılır yorumları pirinç vidanın yakıta etkisi kulaklık kablosu tamiri kdv dahil ne demek frene basınca gelen sürtme sesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X5
    Xiaomi POCO X5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Victus by HP
    Victus by HP
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız