Intel, 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin fişini çekiyor: İşte liste

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce 13.Nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, eski nesil mimarilere olan desteğini yavaş yavaş kesmeye başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda belirli 11.Nesil Rocket Lake işlemcilerin üretimden kaldırılacağını duyuran yonga devi, daha fazla modelin fişini çekmeye hazırlanıyor.

Intel, 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemciler için yolu sonu

Bilmeyenler için geçtiğimiz Nisan ayında Intel, masaüstü 11. Nesil Çekirdek "Rocket Lake" ve Tiger Lake-H serisi CPU'lar için EOL (kullanım ömrü sonu) sürecini başlattı. Bununla birlikte listeye dahil olan ilk işlemciler arasında, en popüler oyuncu dizüstü CPU'larından Core i7-11800H dahil olmak üzere beş mobil 11.Nesil Core-H ve dört 11.Nesil Core-B masaüstü modeli bulunuyordu.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce güncellenen listeye baktığımızda ise, Mini PC'lerde veya gömülü CPU'lara sahip anakartlarda kullanılan 40'tan fazla işlemcinin eklendiğini görüyoruz. Buna ek olarak Intel, bu işlemciler için RM590E, HM570E ve QM580E yonga setlerinin üretimini de durduracak.

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Bu bilgilerin ışığında, Tiger Lake serisinin geçtiğimiz aylarda kullanımdan kaldırılan Rocket Lake masaüstü CPU'lara katılacağını söyleyebiliriz. Bu durum, 11. Nesil Intel Core ailesinin nihai sonuna işaret ediyor. Nitekim ilerleyen dönemlerde listeye diğer modellerin de dahil edileceğini belirtelim.

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