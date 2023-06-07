Intel, 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin fişini çekiyor: İşte liste

Intel, 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemciler için yolu sonu
Bilmeyenler için geçtiğimiz Nisan ayında Intel, masaüstü 11. Nesil Çekirdek "Rocket Lake" ve Tiger Lake-H serisi CPU'lar için EOL (kullanım ömrü sonu) sürecini başlattı. Bununla birlikte listeye dahil olan ilk işlemciler arasında, en popüler oyuncu dizüstü CPU'larından Core i7-11800H dahil olmak üzere beş mobil 11.Nesil Core-H ve dört 11.Nesil Core-B masaüstü modeli bulunuyordu.
Bu bilgilerin ışığında, Tiger Lake serisinin geçtiğimiz aylarda kullanımdan kaldırılan Rocket Lake masaüstü CPU'lara katılacağını söyleyebiliriz. Bu durum, 11. Nesil Intel Core ailesinin nihai sonuna işaret ediyor. Nitekim ilerleyen dönemlerde listeye diğer modellerin de dahil edileceğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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beyler steam'da Soner Çakır diye aratın ve çıkan 2 oyunumu istek listesine ekleyin, Steamda geliştirici olarak desteğe ihtiyacım var.
Çok iyi