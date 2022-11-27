Intel 13. Nesil ve Core i9 13900KS fiyatları listelendi: 725 dolarlık işlemci var

Kanadalı perakendeci PC-Canada tarafından listelenen işlemcilerin iki tanesi Core i3, üç tanesi Core i5, iki tanesi Core i7 ve diğer üç tanesi ise Core i9 ailesinde yer alıyor. CPU’ların bir kısmı standart varyantken bir kısmı da “F” ve bir tanesi de “KS” varyantlı olarak karşımıza çıkıyor.
Core i9 13900KS işlemcisini sırasıyla 615 dolar ile Core i9 13900 ve 585 dolar ile Core i9 13900F takip ediyor. Core i7 13700 ve Core i7 13700F sırasıyla 415 dolar ve 390 dolar fiyat etiketine sahip görünüyor. Listenin devamında yer alan Core i5 13500; 258 dolar, Core i5 13400; 245 dolar, Core i5-13400F; 218 dolar, Core i3 13100; 155 dolar, i3 13100F; 125 dolar fiyatla listelenmiş. Intel 13. Nesil K Olmayan işlemciler, yeni B760 anakartlarla birlikte 3 Ocak'ta piyasaya tanıtılacak.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam