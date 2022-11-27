Intel 13. Nesil ve Core i9 13900KS fiyatları listelendi: 725 dolarlık işlemci var

Tam Boyutta Gör 27 Eylül 2022'deki Innovation etkiliğinde Intel, yüksek performans odaklı hibrit mimarili yeni 13. Nesil Raptor Lake Intel Core işlemci ailesini tanıttı. Yeni işlemci ailesi, altı yeni kilitsiz masaüstü işlemcisiyle piyasaya sürüldü. Firma yakında ise K’sız anaakım işlemcilerini piyasaya sürmeye başlayacak. Yeni gelen bilgiler ise bu işlemcilerin fiyatlarını gözler önüne seriyor.

Intel'in K'sız 13. nesil işlemcileri yolda

Kanadalı perakendeci PC-Canada tarafından listelenen işlemcilerin iki tanesi Core i3, üç tanesi Core i5, iki tanesi Core i7 ve diğer üç tanesi ise Core i9 ailesinde yer alıyor. CPU’ların bir kısmı standart varyantken bir kısmı da “F” ve bir tanesi de “KS” varyantlı olarak karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Aynı satıcı ailenin mevcut en hızlı işlemcisi olan Core i9 13900K’yı 795 Kanada dolarına yani yaklaşık 593 dolar fiyat etiketiyle satıyor. Perakendecinin verilerine göre Core i9 13900KS, yüzde 34 kadar daha pahalı olarak 725 dolar seviyesinde bir fiyatlandırmayla çıkabilir. Öte yandan Core i9 12900KS piyasaya sürüldüğünde 820 dolar civarında bir fiyata satılıyordu dolayısıyla Core i9 13900KS’nin de 800 dolara daha yakın olmasını bekleyebiliriz. Core i9 13900KS özellikleri bakımından 24 çekirdek, 32 iş parçacığı ve 6 GHz boost frekans hızına sahip olacak ve 2023’ün amiral gemisi olarak karşımıza çıkacak.

Intel B760 anakart ve 13. Nesil K’sız işlemciler Ocak’ta geliyor 5 gün önce eklendi

Core i9 13900KS işlemcisini sırasıyla 615 dolar ile Core i9 13900 ve 585 dolar ile Core i9 13900F takip ediyor. Core i7 13700 ve Core i7 13700F sırasıyla 415 dolar ve 390 dolar fiyat etiketine sahip görünüyor. Listenin devamında yer alan Core i5 13500; 258 dolar, Core i5 13400; 245 dolar, Core i5-13400F; 218 dolar, Core i3 13100; 155 dolar, i3 13100F; 125 dolar fiyatla listelenmiş. Intel 13. Nesil K Olmayan işlemciler, yeni B760 anakartlarla birlikte 3 Ocak'ta piyasaya tanıtılacak.

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Intel 13. Nesil ve Core i9 13900KS fiyatları listelendi