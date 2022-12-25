Tam Boyutta Gör Raptor Lake mimarisini temel alan 13.Nesil işlemcilerini piyasaya süren Intel, 14.Nesil Meteor Lake işlemciler için planlarını değiştirmiş olabilir. Bugün tanınan sızıntı kaynağı OneRaichu, yaklaşan işlemciler hakkında bazı ilginç detaylar paylaştı.

Meteor Lake masaüstü işlemciler iptal edilebilir

Hatırlamak gerekirse Intel'in Meteor Lake masaüstü planlarını iptal edebileceğine dair birçok söylenti duymuştuk. Şimdi OneRaichu, Meteor Lake-S işlemcilerin masaüstü platform için çıkmayabileceğini ve bunun yerine mobil pazarda varlık göstereceğini belirtiyor. Intel'in neden böyle bir karara imza atacağı bilinmiyor olsa da, gelecekte AMD'nin Ryzen 7000 X3D yenilemesine benzer bir hamle görebiliriz.

Bu bilgilerin ışığında Intel, 2023 yılından itibaren mevcut Raptor Lake işlemcileri daha yüksek çekirdek hızları ve daha iyi güç dağıtımı ile güncelleyecek gibi gözüküyor. Bu durumun Ryzen 7000 işlemcilerin en büyük dezavantajlarından birine karşı şirkete avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Zira yeni nesil AMD işlemciler, yeni AM5 soketli anakartlara ve DDR5 belleklere ihtiyaç duyuyor.

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Ayrıca yeni söylentiler, Intel'in bir sonraki LGA 1851 soketi ile en az üç nesil mimariye destek sunacağını öne sürüyor. Meteor Lake-S devre dışı kalacağına göre bunlar muhtemel olarak Arrow Lake-S, Arrow Lake yenilemesi ve Panther Lake olacak. Önceki sızıntılara göre Meteor Lake-S mimarisinin, yalnızca Core i7 ve Core i9 çeşitleriyle gelmesi bekleniyor.

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Intel 14.Nesil Meteor Lake-S masaüstü işlemciler iptal edilebilir