Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin özellikleri ve fiyatı sızdı

- Karşınızda Intel Raptor Lake Refresh işlemciler
- Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin özellikleri ve fiyatları
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Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Buna ek olarak Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. İşte mimarideki yenilikler:
- Raptor Lake ile aynı mimari (Raptor Cove P-Çekirdekleri + Gracemont E-Çekirdekleri)
- Raptor Lake ile aynı İşlem düğümü (Intel 7 diğer adıyla 10nm++)
- 6,0 GHz'in ötesinde daha yüksek saat hızları
- Daha dızlı DDR5 bellek DIMM'leri desteği
- Daha yüksek güç tüketimi (300W'a Yakın)
- Mevcut LGA 1700/1800 soket anakartlarla uyumluluk
Karşınızda Intel Raptor Lake Refresh işlemciler
En iyi Core i9 serisinden başlayacak olursak Intel'in listede beş modeli bulunuyor. Bunlar Core i9-14900K, Core i9-14900KF, Core i9-14900F, Core i9-14900T ve Core i9-14900 olacak. Bu noktada Raptor Lake ile aynı çekirdek konfigürasyonunu koruyan işlemciler, 35-125W TDP, 36 MB'a kadar L3 önbellek ve DDR5-5600 desteğine (yerel) sahip olacak.
Saat hızlarında ise önemli bir değişim söz konusu. Bu noktada Core i9-14900K'nın 6,0 GHz hızlara ulaşacağı belirtiliyor. Diğer modeller ise 5,8GHz hızlarda karşımıza çıkacak.
- Intel Core i9-14900K - 6,0GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 125W TDP 694 Dolar
- Intel Core i9-14900KF - 6,0GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 125W TDP 694 Dolar
- Intel Core i9-14900 - 5,8GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 65W TDP 694 Dolar
- Intel Core i9-14900F - 5,8GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 65W TDP 694 Dolar
- Intel Core i9-14900T - ? saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 35W TDP 694 Dolar
- Intel Core i7-14700K - 5,6GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MBönbellek 125W TDP 484 Dolar
- Intel Core i7-14700KF - 5,6GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 125W TDP 479 Dolar
- Intel Core i7-14700 - 5,4GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 65W TDP 384 Dolar
- Intel Core i7-14700F - 5,4GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 65W TDP 359 Dolar
- Intel Core i7-14700T - ? saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 35W TDP 359 Dolar
- Intel Core i5-14600K - 5,3GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 125W TDP 379 Dolar
- Intel Core i5-14600KF - 5,3GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 125W TDP 344 Dolar
- Intel Core i5-14600 - 5,2GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 65W TDP 255 Dolar
- Intel Core i5-14600T - ? saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 35W TDP 232 Dolar
- Intel Core i5-14500 - 5,0GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 65W TDP 232 Dolar
- Intel Core i5-14500T - ? saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 24MB önbellek 35W TDP 232 Dolar
- Intel Core i5-14400 - 4,7GHz'e kadar saat hızı, 6+4 çekirdek 16T 20MBönbellek 65W TDP 221 Dolar
- Intel Core i5-14400F - 4,7 GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 65W TDP 196 Dolar
- Intel Core i5-14400T - ? saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 35W TDP 196 Dolar
- Intel Core i3-14400 - 4,7GHz'e kadar saat hızı, 6+4 çekirdek 8T 12MB önbellek 60W TDP 134 Dolar
- Intel Core i3-14400F - 4,7GHz'e kadar saat hızı, 6+4 çekirdek 8T, 12MB önbellek 58W TDP 109 Dolar
- Intel Core i3-14400T - 2,7GHz - ? saat hızı, 6+4 çekirdek 8T, 12MB önbellek 35W TDP 109 Dolar
Yaklaşmakta olan Intel Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerin 19 Eylül tarihli Intel İnovasyon 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla belirtilen tarih yaklaşırken daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.
|Model
|Çekirdek Sayısı ve İş Parçacığı
|Saat hızı
|Önbellek
|TDP
|Fiyat
|Core i9-14900K
|8+16 (24) 32T
|3,2 - 6,0GHz
|32 / 36MB
|125W
|694 Dolar
|Core i9-14900KF
|8+16 (24) 32T
|3,2 - 6,0GHz
|32 / 36MB
|125W
|659 Dolar
|Core i9-14900
|8+16 (24) 32T
|2,0 - 5,8GHz
|32 / 36MB
|65W
|549 Dolar
|Core i9-14900F
|8+16 (24) 32T
|2,0 - 5,8GHz
|32 / 36MB
|65W
|524 Dolar
|Core i9-14900T
|8+16 (24) 32T
|1,1GHz - ?
|32 / 36MB
|35W
|524 Dolar
|Core i7-14700K
|8+12 (20) 28T
|3,4 - 5,6 GHz
|28 / 33MB
|125W
|484 Dolar
|Core i7-14700KF
|8+12 (20) 28T
|3,4 - 5,6 GHz
|28 / 33MB
|125W
|479 Dolar
|Core i7-14700
|8+12 (20) 28T
|2,1 - 5,4 GHz
|28 / 33MB
|65W
|384 Dolar
|Core i7-14700F
|8+12 (20) 28T
|2,1 - 5,4 GHz
|28 / 33MB
|65W
|359 Dolar
|Core i7-14700T
|8+12 (20) 28T
|1,3 GHz - ?
|28 / 33MB
|35W
|359 Dolar
|Core i5-14600K
|6+8 (14) 20T
|3,5 - 5,3 GHz
|20 / 24MB
|125W
|379 Dolar
|Core i5-14600KF
|6+8 (14) 20T
|3,5 - 5,3 GHz
|20 / 24MB
|125W
|344 Dolar
|Core i5-14600
|6+8 (14) 20T
|2,7 - 5,2 GHz
|20 / 24MB
|65W
|255 Dolar
|Core i5-14600T
|6+8 (14) 20T
|1,8 GHz - ?
|20 / 24MB
|35W
|232 Dolar
|Core i5-14500
|6+8 (14) 20T
|2,6 - 5GHz
|20 / 24MB
|65W
|232 Dolar
|Core i5-14500T
|6+8 (14) 20T
|1,7 GHz ?
|20 / 24MB
|35W
|232 Dolar
|Core i5-14400
|6+4(10) 16T
|2,5 - 4,7 GHz
|9,5/20 MB
|65W
|221 Dolar
|Core i5-14400F
|6+4(10) 16T
|2,5 - 4,7 GHz
|9,5/20 MB
|65W
|196 Dolar
|Core i5-14400T
|6+4(10) 16T
|1,5 GHz - ?
|9,5/20 MB
|35W
|196 Dolar
|Core i3-14100
|4+0 (4) 8T
|3,5 - 4,7 GHz
|5.0 / 12MB
|60W
|134 Dolar
|Core i3-14100F
|4+0 (4) 8T
|2,5 - 4,7 GHz
|5.0 / 12MB
|58W
|109 Dolar
|Core i3-14100T
|4+0 (4) 8T
|2,7GHz - ?
|5.0 / 12MB
|35W
|109 Dolar
|Intel 300
|2+0 (2) 4T
|3,9 GHz
|2,5 / 6,0 MB
|46W
|79 Dolar
|Intel 300T
|2+0 (2) 4T
|3,4 GHz
|2,5 / 6,0 MB
|35W
|79 Dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.