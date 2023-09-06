Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin özellikleri ve fiyatı sızdı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Intel, yaklaşmakta olan 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler ile AMD Ryzen 7000X3D işlemcilere yanıt vermeye hazırlanıyor. Bu bağlamda yeni işlemciler hakkında günümüze kadar birçok sızıntı gümdeme geldi. Bugün ise Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı ve tüm teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki hem kilitli K-olmayan hem de kilitsiz K serisi CPU'lar neler sunacak? İşte Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı ve özellikleri

Bilmeyenler için Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Buna ek olarak Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. İşte mimarideki yenilikler:

Raptor Lake ile aynı mimari (Raptor Cove P-Çekirdekleri + Gracemont E-Çekirdekleri)

Raptor Lake ile aynı İşlem düğümü (Intel 7 diğer adıyla 10nm++)

6,0 GHz'in ötesinde daha yüksek saat hızları

Daha dızlı DDR5 bellek DIMM'leri desteği

Daha yüksek güç tüketimi (300W'a Yakın)

Mevcut LGA 1700/1800 soket anakartlarla uyumluluk

Karşınızda Intel Raptor Lake Refresh işlemciler

En iyi Core i9 serisinden başlayacak olursak Intel'in listede beş modeli bulunuyor. Bunlar Core i9-14900K, Core i9-14900KF, Core i9-14900F, Core i9-14900T ve Core i9-14900 olacak. Bu noktada Raptor Lake ile aynı çekirdek konfigürasyonunu koruyan işlemciler, 35-125W TDP, 36 MB'a kadar L3 önbellek ve DDR5-5600 desteğine (yerel) sahip olacak.

Saat hızlarında ise önemli bir değişim söz konusu. Bu noktada Core i9-14900K'nın 6,0 GHz hızlara ulaşacağı belirtiliyor. Diğer modeller ise 5,8GHz hızlarda karşımıza çıkacak.

Intel Core i9-14900K - 6,0GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 125W TDP 694 Dolar

- 6,0GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 125W TDP 694 Dolar Intel Core i9-14900KF - 6,0GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 125W TDP 694 Dolar

- 6,0GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 125W TDP 694 Dolar Intel Core i9-14900 - 5,8GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 65W TDP 694 Dolar

- 5,8GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 65W TDP 694 Dolar Intel Core i9-14900F - 5,8GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 65W TDP 694 Dolar

- 5,8GHz'e kadar saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 65W TDP 694 Dolar Intel Core i9-14900T - ? saat hızı, 8+16 çekirdek 32T, 36MB önbellek 35W TDP 694 Dolar

Tam Boyutta Gör 14. Nesil Core i7 serisine gelirsek, bu seri Core i7-14700K, Core i7-14700KF, Core i7-14700, Core i7-14700F ve Core i7-14700T olmak üzere beş model içeriyor. 14.Nesil Core i7 işlemciler, Raptor Lake serisine kıyasla 12+8 çekirdek konfigürasyonu ile gelecek. Buna ek olarak 33 MB'a kadar L3 önbellek sunacak ve 35-125W TDP aralığına sahip olacak.

Intel Core i7-14700K - 5,6GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MBönbellek 125W TDP 484 Dolar

- 5,6GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MBönbellek 125W TDP 484 Dolar Intel Core i7-14700KF - 5,6GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 125W TDP 479 Dolar

- 5,6GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 125W TDP 479 Dolar Intel Core i7-14700 - 5,4GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 65W TDP 384 Dolar

- 5,4GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 65W TDP 384 Dolar Intel Core i7-14700F - 5,4GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 65W TDP 359 Dolar

- 5,4GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 65W TDP 359 Dolar Intel Core i7-14700T - ? saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 35W TDP 359 Dolar

Tam Boyutta Gör Core i5 serisinde ise, hem alt hem de üst seviyede iki farklı konfigürasyon tercih edilmiş. Bunlar arasından Core i5-14600K ve Core i5-14500, 6+8 çekirdekli bir yapıda gelirken, i5-14400 serisi 6+4, i5-14100 serisi ise 4 çekirdekli bir yapılandırmada sunulacak.

Intel Core i5-14600K - 5,3GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 125W TDP 379 Dolar

- 5,3GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 125W TDP 379 Dolar Intel Core i5-14600KF - 5,3GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 125W TDP 344 Dolar

- 5,3GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 125W TDP 344 Dolar Intel Core i5-14600 - 5,2GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 65W TDP 255 Dolar

- 5,2GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 65W TDP 255 Dolar Intel Core i5-14600T - ? saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 35W TDP 232 Dolar

- ? saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 35W TDP 232 Dolar Intel Core i5-14500 - 5,0GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 65W TDP 232 Dolar

- 5,0GHz'e kadar saat hızı, 6+8 çekirdek 20T, 24MBönbellek 65W TDP 232 Dolar Intel Core i5-14500T - ? saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 24MB önbellek 35W TDP 232 Dolar

- ? saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 24MB önbellek 35W TDP 232 Dolar Intel Core i5-14400 - 4,7GHz'e kadar saat hızı, 6+4 çekirdek 16T 20MBönbellek 65W TDP 221 Dolar

- 4,7GHz'e kadar saat hızı, 6+4 çekirdek 16T 20MBönbellek 65W TDP 221 Dolar Intel Core i5-14400F - 4,7 GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 65W TDP 196 Dolar

- 4,7 GHz'e kadar saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 65W TDP 196 Dolar Intel Core i5-14400T - ? saat hızı, 8+12 çekirdek 28T, 33MB önbellek 35W TDP 196 Dolar

Tam Boyutta Gör 14.Nesil Core i3 serisi altında Core i3-14100, Core i3-14100F ve Core i3-14100T'yi içeren üç model yer alıyor. Bu yongalar, 12 MB L3 önbelleğe ve 60W, 58W ve 35W arasında değişen TDP'lere sahip. Ayrıca yalnızca 4 Performans-Çekirdekli bir tasarımla H0 kalıbını kullanacak ve DDR5-4800'e (yerel olarak) kadar destek sunacak.

Intel Core i3-14400 - 4,7GHz'e kadar saat hızı, 6+4 çekirdek 8T 12MB önbellek 60W TDP 134 Dolar

- 4,7GHz'e kadar saat hızı, 6+4 çekirdek 8T 12MB önbellek 60W TDP 134 Dolar Intel Core i3-14400F - 4,7GHz'e kadar saat hızı, 6+4 çekirdek 8T, 12MB önbellek 58W TDP 109 Dolar

- 4,7GHz'e kadar saat hızı, 6+4 çekirdek 8T, 12MB önbellek 58W TDP 109 Dolar Intel Core i3-14400T - 2,7GHz - ? saat hızı, 6+4 çekirdek 8T, 12MB önbellek 35W TDP 109 Dolar

Yaklaşmakta olan Intel Raptor Lake Refresh ve Meteor Lake işlemcilerin 19 Eylül tarihli Intel İnovasyon 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla belirtilen tarih yaklaşırken daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin özellikleri ve fiyatları Model Çekirdek Sayısı ve İş Parçacığı Saat hızı Önbellek TDP Fiyat Core i9-14900K 8+16 (24) 32T 3,2 - 6,0GHz 32 / 36MB 125W 694 Dolar Core i9-14900KF 8+16 (24) 32T 3,2 - 6,0GHz 32 / 36MB 125W 659 Dolar Core i9-14900 8+16 (24) 32T 2,0 - 5,8GHz 32 / 36MB 65W 549 Dolar Core i9-14900F 8+16 (24) 32T 2,0 - 5,8GHz 32 / 36MB 65W 524 Dolar Core i9-14900T 8+16 (24) 32T 1,1GHz - ? 32 / 36MB 35W 524 Dolar Core i7-14700K 8+12 (20) 28T 3,4 - 5,6 GHz 28 / 33MB 125W 484 Dolar Core i7-14700KF 8+12 (20) 28T 3,4 - 5,6 GHz 28 / 33MB 125W 479 Dolar Core i7-14700 8+12 (20) 28T 2,1 - 5,4 GHz 28 / 33MB 65W 384 Dolar Core i7-14700F 8+12 (20) 28T 2,1 - 5,4 GHz 28 / 33MB 65W 359 Dolar Core i7-14700T 8+12 (20) 28T 1,3 GHz - ? 28 / 33MB 35W 359 Dolar Core i5-14600K 6+8 (14) 20T 3,5 - 5,3 GHz 20 / 24MB 125W 379 Dolar Core i5-14600KF 6+8 (14) 20T 3,5 - 5,3 GHz 20 / 24MB 125W 344 Dolar Core i5-14600 6+8 (14) 20T 2,7 - 5,2 GHz 20 / 24MB 65W 255 Dolar Core i5-14600T 6+8 (14) 20T 1,8 GHz - ? 20 / 24MB 35W 232 Dolar Core i5-14500 6+8 (14) 20T 2,6 - 5GHz 20 / 24MB 65W 232 Dolar Core i5-14500T 6+8 (14) 20T 1,7 GHz ? 20 / 24MB 35W 232 Dolar Core i5-14400 6+4(10) 16T 2,5 - 4,7 GHz 9,5/20 MB 65W 221 Dolar Core i5-14400F 6+4(10) 16T 2,5 - 4,7 GHz 9,5/20 MB 65W 196 Dolar Core i5-14400T 6+4(10) 16T 1,5 GHz - ? 9,5/20 MB 35W 196 Dolar Core i3-14100 4+0 (4) 8T 3,5 - 4,7 GHz 5.0 / 12MB 60W 134 Dolar Core i3-14100F 4+0 (4) 8T 2,5 - 4,7 GHz 5.0 / 12MB 58W 109 Dolar Core i3-14100T 4+0 (4) 8T 2,7GHz - ? 5.0 / 12MB 35W 109 Dolar Intel 300 2+0 (2) 4T 3,9 GHz 2,5 / 6,0 MB 46W 79 Dolar Intel 300T 2+0 (2) 4T 3,4 GHz 2,5 / 6,0 MB 35W 79 Dolar

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Intel 14.Nesil Refresh işlemcilerin fiyatı ve özellikleri sızdı!