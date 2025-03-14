Intel, 18A sürecinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı

18A, ticari üretime yaklaşıyor
Intel mühendislik yöneticilerinden Pankaj Marria, LinkedIn’de yaptığı ancak daha sonra kaldırdığı paylaşımında, “Intel 18A için heyecan verici bir kilometre taşı! Ekibimiz Arizona'da ilk parti üretimin gerçekleştirilmesinde ön saflarda yer alarak son teknoloji yarı iletken üretiminin ilerletilmesinde önemli bir adım attı” ifadelerini kullandı.
Intel, bu yılın sonlarında çıkması beklenen Panther Lake işlemcilerinin çekirdek yongalarını 18A teknolojisiyle üretecek. Bunun yanı sıra, veri merkezlerine yönelik Xeon 7 Clearwater Forest işlemcileri de bu üretim sürecinden faydalanacak. 18A teknolojisi, Intel'in uzun süredir üzerinde çalıştığı Gate-All-Around (GAA) RibbonFET transistörleri ve arka taraf güç dağıtımına sahip. Bu gelişmeler, hem işlemcilerin performansını artırmayı hem de güç tüketimini azaltmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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