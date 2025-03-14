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Tam Boyutta Gör Yarı iletken devi Intel, kendisi için oldukça önemli olan 1.8nm sınıfı 18A üretim teknolojisiyle ilgili büyük bir gelişmeye imza attı. Şirket, Arizona'daki Fab 52 ve Fab 62 tesislerinde ilk 18A yonga plakalarının üretilmeye başlayarak kritik bir eşiği daha aştı. Firma, kısa bir süre önce Lip-Bu Tan’ı yeni CEO’su olarak seçtiğini duyurmuş ve hisseler yükselişe geçmişti. Görünüşe göre Intel’de işler yavaş yavaş rayına oturuyor.

18A, ticari üretime yaklaşıyor

Intel mühendislik yöneticilerinden Pankaj Marria, LinkedIn’de yaptığı ancak daha sonra kaldırdığı paylaşımında, “Intel 18A için heyecan verici bir kilometre taşı! Ekibimiz Arizona'da ilk parti üretimin gerçekleştirilmesinde ön saflarda yer alarak son teknoloji yarı iletken üretiminin ilerletilmesinde önemli bir adım attı” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Şu ana kadar Intel, 18A sürecini Oregon’daki tesisinde geliştiriyordu. Ancak Arizona’daki yüksek hacimli üretim tesislerinde bu sürecin uygulanmaya başlaması, teknolojinin ticari üretime daha yakın olduğunu gösteriyor. Şirket şimdilik test yonga plakaları üzerinde çalışsa da, ilerleyen aşamalarda ticari çip üretimine geçilmesi bekleniyor.

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Intel, bu yılın sonlarında çıkması beklenen Panther Lake işlemcilerinin çekirdek yongalarını 18A teknolojisiyle üretecek. Bunun yanı sıra, veri merkezlerine yönelik Xeon 7 Clearwater Forest işlemcileri de bu üretim sürecinden faydalanacak. 18A teknolojisi, Intel'in uzun süredir üzerinde çalıştığı Gate-All-Around (GAA) RibbonFET transistörleri ve arka taraf güç dağıtımına sahip. Bu gelişmeler, hem işlemcilerin performansını artırmayı hem de güç tüketimini azaltmayı hedefliyor.

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Intel, 18A sürecinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı