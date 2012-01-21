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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel 2011 yılı için rekor gelir açıkladı

7 yıl
3,9b
1
52
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2011 yılını geride bıraktıktan sonra firmaların yıllık mali analiz raporları da açıklanmaya devam ediyor. İşlemci devi Intel 2011 yılına ait gelir tablolarını basınla paylaştı.

Intel 2011 yılında yüzde 24'lük artışla 54 milyar dolar gelir elde etti. Hisse başı kazanç ise 2.39$ oldu. İşletim gelirleri 17.5 milyar dolar, net gelir ise 12.9 milyar dolar oldu. Intel tüm bu rakamlarla şirket tarihindeki rekorunu kırdı. Firma yaklaşık olarak 21 milyar dolar nakit elde etti. Hissedarlara 4.1 milyar dolar pay ödenirken, 642 milyon hisse de 14.1 milyar dolara yeniden satın alındı.

Yıl bazında PC İstemci Bölümü 35.4 milyar dolar, Veri Merkezi Bölümü 10.1 milyar dolar, diğer mimari bölümleri 5 milyar dolar, Atom işlemci bölümü ise bir önceki yıla göre yüzde 25 düşüş yaşayarak 1.2 milyar dolar gelir elde etti. McAfee bölümü ise 3.6 milyar dolar gelir getirdi.

2011 4. çeyrekte ise 13.9 milyar dolar gelir, 4.6 milyar dolar işletim geliri, 3.4 milyar dolar net gelir ve 64 cent hisse başı kazanç elde edildi. Hissedarlara 1.1 milyar dolar, 174 milyon hissenin geri alımı için 4.1 milyar dolar harcandı.

Son çeyrekte PC İstemci Bölümü 9 milyar dolar, Veri Merkezi BÖlümü 2.7 milyar dolar, diğer mimari bölümleri 1.1 milyar dolar, Atom işlemci bölümü ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 57 düşüş yaşayarak 167 milyon dolar gelir elde etti. McAfee bölümü ise 1 milyar dolar gelir getirdi.

Intel CEO'su Otellini 2011 yılını büyük bir başarıyla geride bıraktıklarını belirtti. 2012 yılında Ultrabook sistemleri, Ivy Bridge, Medfield, Cedar Trail, Clover Trail-W platformları küresel olarak Intel'in büyümesine katkı yapacak.

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Statistik 7 yıl en beğenilen
Hakkıyla kazandı, Helal olsun falan bende diyecektim ama bence hakkiyla kazanmadi, sirf AMD'nin becersizligi sayesinde bu kadar basarili oldu.
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Mutlak.Sıfır 1 yıl
Sırada ekran kartı pazarında...
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FRoGKaTa 6 yıl
BecHo-minaTor
setek01
Statistik
setek01 İntelin ticari başarısını AMDnin başarısızlığına bağlayarak hem AMDye hem İntele haksızlık yapıldığı düşüncesindeyim. Arada zaten yıllardır hep bariz maddi üstünlük var. Son 20 yıla bakın gelirlerde hep kim 1. olmuş. en.wikipedia.org/...
koydugunuz bu baglanti icin tesekkurler, Intelin basarisi sirf AMDnin basarisizligindan kaynaklandigini gosteren bir kanittir bu link, Intel 2 kere buyuk kayiplar yasamistir 1.si 2000-2001 yillarinda, onun nedeni de herkesin bildigi gibi AMDnin 64bit teknolojisi idi 2.si de 2006 yili tablosuna bakin, Intel en buyuk kaybi o yilda yasamastir (-11%) ve AMD de %91.6 kazanc elde etmisti, nedeni de AMDnin Athlon 64 x2 serisiydi
2000-2001de kimsenin 64 bit peşinde koştuğunu hatırlamıoyorum. Hatta Celeron ve Duronlar çok giderdi. Duron 600 OC efsanedir ama 32bit di,ye hatırlıyorum.. 2006 yılında ise c2d teknoloji ile yine salt üstünlük İnteldeydi. Athlon 64X2 2005 yılının efsane başka bir işlemcisiydi. Sonuçta İnteli artık kullanıyıcı yolmaktan ziyade core teknolojisini sunmaya mecburetmişti. 2001 yılında ağır kriz vardı, mesleğimden bilirim. AMDnin de gelirlerinde düşüş vardır. Hatta 2002de devam etti, Rus moratoryumu meşhurdur mesela. Ama İntel gelirini aynı seviyede tutmuş AMD daha da inmiştir. 2006 yılı AMDnin İnteli artık kullanıcıyı yolmak yerine core teknojisine geçmeye zorlaması açısından güzel bir yıldı. Şimdi ben böyle yazıyoum ve AMD2nin nadir başarısını bile övüyorum. Senin derdin nedir anlamadım? 2000 yılna kadar İntelin sadece elde ettiği gelire baksan AMDnin aslında İntele meydan okumasının ne kadar zor olduğunu zaten anlarsın. Birisi bunun gerçek sahibi neticede 40 yıldır piyasada büyük oyuncu olarak mevcut. AMD elindeki son kurşunu 1-2 dmnem kullanmış ve İnteli de aım atmaya zorlamıştır. 8/16/32 bit dahil teknolojinin ve x86 mimarisinin gerçek sahibi ve yaratıcı olan bi firmanın 64 biti ilk önce sunmaması veya AMDnin bunu ilk önce lanse etmesi benim gözümde pek itibar görmez. Visat ve Win7ye kadar 64 bit stabil değildi ki, 10 sene önce çıkmış olması bana göre anlamsız. İlk dahili bellek kontrolcüyü de AMD sundu ama sorunsuz değildi. O linkte bakarsan eğer daha 90larda İntelin elde ettiği gelirlerin toplamını varlığı boyunca elde edemedi AMD. 2000 yılna kadar peki ne günahı vardı AMDnin. İntel bu inanılmaz maddi gücün temellerini atarken. Yani elden gelen imkanlar belli ben onu anlatmaya çalıştım. Onlar zaten güçlü bir rakip ile rekabet etmeye çalışırken parlak fikirleri olan bir tek sen misin? Ben de isterim denk rekabet olmasını. AMD ekran kartı kullanıyorum ama 2006dan beri işlemcide tercih listeme dahil olamadı. Pazar büyüdükçe İntel artık daha agresif bir sürece girdi. Eskiden bir tek yazıcıoğlu vardı Trde. İnternet alışverişleri ve tekno marketlerle teknoloji eş zamanda inanılmaz büyüdü ve artık İntel zor hata yapar. AMD fusion ile başarılı mesela ama İntel bu alanı da işgal eder yakında. Buna yapacak bir şey yok. Reklam ve pazarlama gücü ağır sermaye ister.. AMD Son 2 yılı İntelden aldığı tazminatla idare etti. El değiştirip güçlü sermayeyi arkasına almadıkça artık zor. Ha böyle birşey olursa ne olur? HD 5XXX HD6XXX ve HD7XXX serilerinde artık kullanıcı dostu bir AMD olmadığı ortada.....
Şimdi bu tablodan sonra AMD hemen bir dava daha açar HD8xxx serisi için. AMD hiç bir zaman ürünleri ile para kazanamadı, hep INTELden aldığı paralarla geçindi. Hala inat eden amdfanboy tayfasına soruyorum; Madem adamlar kazıkçı, düzenbaz, sahtekar vs. vs. ulen her seferinde mi listede birinci sıraya yerleşir? Keşke AMDde adam gibi işlemci yapsa rekabet olsa. Ama yok arkadaş nato kafa nato mermer, anlamamakta inat ediyorsunuz. Sonra yok test programlarının desteği yok, windowsun desteği yok ondan performans alamıyosunuz. Yahu madem öyle Intel işlemciler nasıl başarılı çıkıyor aynı testten? AMDnin üst seviye işlemcileri, Intel defalarca orta seviye işlemcileriyle tokatladı, hala çamur atma çabası. Yahu bir kere objektif bakın şu tablolara. Geçmişe dönüp bakarak hala Intel kazıkçı diyenler, peki AMD aynı performansta ürün sunabiliyor mu? HAYIR! Adamlar olması gerekeni yapıyor, ne kadar ekmek o kadar köfte! Git AMD al beni ilgilendirmez, sana en iyi performansı ben sunuyorum, seçimlerinde özgürsün diyor. Ha bir de 20$ işlemci maliyeti bik bik bik bik diye zırvalayanlara sorum olacak. O işlemcinin fiyatı sence işlemci maliyeti mi, yoksa mühendislerin gece gündüz demeden çalışarak ortaya koydukları ürünler ve üretim için her nanometre değişiminde fabrika başına en az 2.000.000.000$ için mi? Tamam o ağız konuşmak için ama bilip bilmeden konuşmak için değil. Laf olsun diye konuşmayın. @Loading.. Ah akıl küpü user, yavrucum evladım, bugüne kadar hangi performans serisi anakartta VGA gördün? H serisi kartlar ne güne çıkartıldı? Hasta mıdır nedir? Nerenle bakıyorsun anakart alırken anlamadım ki...

Peki intelin ne kadar ekmek o kadar köfte mantığı senin niye o kadar hoşuna gidiyor ben onu anlamadım. Tokatlanmak bu kadar hoşuna gidiyorsa bu işle ilgilenen forumlar var...
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Rocky Balboa® 6 yıl
300 liralık işlemciyi 500'e satarsa rekor gelir yapar tabi.
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zombi7406 1 yıl FRoGKaTa
FRoGKaTa

BecHo-minaTor



setek01
Statistik
setek01 İntelin ticari başarısını AMDnin başarısızlığına bağlayarak hem AMDye hem İntele haksızlık yapıldığı düşüncesindeyim. Arada zaten yıllardır hep bariz maddi üstünlük var. Son 20 yıla bakın gelirlerde hep kim 1. olmuş. en.wikipedia.org/...
koydugunuz bu baglanti icin tesekkurler, Intelin basarisi sirf AMDnin basarisizligindan kaynaklandigini gosteren bir kanittir bu link, Intel 2 kere buyuk kayiplar yasamistir 1.si 2000-2001 yillarinda, onun nedeni de herkesin bildigi gibi AMDnin 64bit teknolojisi idi 2.si de 2006 yili tablosuna bakin, Intel en buyuk kaybi o yilda yasamastir (-11%) ve AMD de %91.6 kazanc elde etmisti, nedeni de AMDnin Athlon 64 x2 serisiydi
2000-2001de kimsenin 64 bit peşinde koştuğunu hatırlamıoyorum. Hatta Celeron ve Duronlar çok giderdi. Duron 600 OC efsanedir ama 32bit di,ye hatırlıyorum.. 2006 yılında ise c2d teknoloji ile yine salt üstünlük İnteldeydi. Athlon 64X2 2005 yılının efsane başka bir işlemcisiydi. Sonuçta İnteli artık kullanıyıcı yolmaktan ziyade core teknolojisini sunmaya mecburetmişti. 2001 yılında ağır kriz vardı, mesleğimden bilirim. AMDnin de gelirlerinde düşüş vardır. Hatta 2002de devam etti, Rus moratoryumu meşhurdur mesela. Ama İntel gelirini aynı seviyede tutmuş AMD daha da inmiştir. 2006 yılı AMDnin İnteli artık kullanıcıyı yolmak yerine core teknojisine geçmeye zorlaması açısından güzel bir yıldı. Şimdi ben böyle yazıyoum ve AMD2nin nadir başarısını bile övüyorum. Senin derdin nedir anlamadım? 2000 yılna kadar İntelin sadece elde ettiği gelire baksan AMDnin aslında İntele meydan okumasının ne kadar zor olduğunu zaten anlarsın. Birisi bunun gerçek sahibi neticede 40 yıldır piyasada büyük oyuncu olarak mevcut. AMD elindeki son kurşunu 1-2 dmnem kullanmış ve İnteli de aım atmaya zorlamıştır. 8/16/32 bit dahil teknolojinin ve x86 mimarisinin gerçek sahibi ve yaratıcı olan bi firmanın 64 biti ilk önce sunmaması veya AMDnin bunu ilk önce lanse etmesi benim gözümde pek itibar görmez. Visat ve Win7ye kadar 64 bit stabil değildi ki, 10 sene önce çıkmış olması bana göre anlamsız. İlk dahili bellek kontrolcüyü de AMD sundu ama sorunsuz değildi. O linkte bakarsan eğer daha 90larda İntelin elde ettiği gelirlerin toplamını varlığı boyunca elde edemedi AMD. 2000 yılna kadar peki ne günahı vardı AMDnin. İntel bu inanılmaz maddi gücün temellerini atarken. Yani elden gelen imkanlar belli ben onu anlatmaya çalıştım. Onlar zaten güçlü bir rakip ile rekabet etmeye çalışırken parlak fikirleri olan bir tek sen misin? Ben de isterim denk rekabet olmasını. AMD ekran kartı kullanıyorum ama 2006dan beri işlemcide tercih listeme dahil olamadı. Pazar büyüdükçe İntel artık daha agresif bir sürece girdi. Eskiden bir tek yazıcıoğlu vardı Trde. İnternet alışverişleri ve tekno marketlerle teknoloji eş zamanda inanılmaz büyüdü ve artık İntel zor hata yapar. AMD fusion ile başarılı mesela ama İntel bu alanı da işgal eder yakında. Buna yapacak bir şey yok. Reklam ve pazarlama gücü ağır sermaye ister.. AMD Son 2 yılı İntelden aldığı tazminatla idare etti. El değiştirip güçlü sermayeyi arkasına almadıkça artık zor. Ha böyle birşey olursa ne olur? HD 5XXX HD6XXX ve HD7XXX serilerinde artık kullanıcı dostu bir AMD olmadığı ortada.....
Şimdi bu tablodan sonra AMD hemen bir dava daha açar HD8xxx serisi için. AMD hiç bir zaman ürünleri ile para kazanamadı, hep INTELden aldığı paralarla geçindi. Hala inat eden amdfanboy tayfasına soruyorum; Madem adamlar kazıkçı, düzenbaz, sahtekar vs. vs. ulen her seferinde mi listede birinci sıraya yerleşir? Keşke AMDde adam gibi işlemci yapsa rekabet olsa. Ama yok arkadaş nato kafa nato mermer, anlamamakta inat ediyorsunuz. Sonra yok test programlarının desteği yok, windowsun desteği yok ondan performans alamıyosunuz. Yahu madem öyle Intel işlemciler nasıl başarılı çıkıyor aynı testten? AMDnin üst seviye işlemcileri, Intel defalarca orta seviye işlemcileriyle tokatladı, hala çamur atma çabası. Yahu bir kere objektif bakın şu tablolara. Geçmişe dönüp bakarak hala Intel kazıkçı diyenler, peki AMD aynı performansta ürün sunabiliyor mu? HAYIR! Adamlar olması gerekeni yapıyor, ne kadar ekmek o kadar köfte! Git AMD al beni ilgilendirmez, sana en iyi performansı ben sunuyorum, seçimlerinde özgürsün diyor. Ha bir de 20$ işlemci maliyeti bik bik bik bik diye zırvalayanlara sorum olacak. O işlemcinin fiyatı sence işlemci maliyeti mi, yoksa mühendislerin gece gündüz demeden çalışarak ortaya koydukları ürünler ve üretim için her nanometre değişiminde fabrika başına en az 2.000.000.000$ için mi? Tamam o ağız konuşmak için ama bilip bilmeden konuşmak için değil. Laf olsun diye konuşmayın. @Loading.. Ah akıl küpü user, yavrucum evladım, bugüne kadar hangi performans serisi anakartta VGA gördün? H serisi kartlar ne güne çıkartıldı? Hasta mıdır nedir? Nerenle bakıyorsun anakart alırken anlamadım ki...




Peki intelin ne kadar ekmek o kadar köfte mantığı senin niye o kadar hoşuna gidiyor ben onu anlamadım. Tokatlanmak bu kadar hoşuna gidiyorsa bu işle ilgilenen forumlar var...





2 mesaj da tamamen taraflı.
1. si amd evet 2000 yılında büyük düşüşpler yaşadı. bunun da nedeni k7 işlemcilerin bir kısmının hatalı olması. aslında amd nin bu işlemcileri piyasaya sürme niyetinde değildi. amd nin politikası hala bile var. bozuk gördüğü işlemcileri tekrar revize eder. ki bunu yapmak kolay. işlemcileri beklet. depodan gerektiğinde çıkar sonra tekini numune al ve bazı köprülerini kapat. baktın düzgün çalışıyor ucuzdan kak gitsin. alıcı gücü yüksek işlemciye yetmedi mi aynı tasarım ama l köprüsü kapalı bu işlemcileri alsın uzman takılıyorsa kurşun kalem vs ile kapatsın köprüleri bir denesin. işlemci sağlamsa duron olsun athlon. ama amd bu işlemcilerin bir kısmını çaldırmış. böyle bir iddia vardı geçmişte gördüğüm haberler arasında ve bu işlemciler tüketici haklarının pek önemsenmediği dönemin türkiyesi gibi ülkelere satılır. tabii soğutucuya naparsan yap köprüleri kapalı ama bozuk bu işlemciler 10 dakikada duman olurdu.
bu da amd nin imajını zedeledi.
k8 in dahili ram kontrolcüsünde nasıl bir sorun varmış anlamadım. siz biosu düzgün olmayan bir anakartla mı kullandınız bilmem de. ben 9 sene boyunca 2001 soket 3000 ve 3700 işlemci kullandım. geçen ay elektrik nedeni ile 3.3 volt hattında kararma nedeni ile emekliye ayırmasam hala kullanırdım. performans olarak yavaş da olsa 15 yıllık bir işlemci ile win 10 kurmak ve oyun oynamak ayrı bir keyif veriyor ve ısınması da yok. 3200 mb single kanal bench testlerinde rami tüm sınırlarında kullanabilirdi. kendisinden 5 sene sonrasının oyunlarını bile en yüksek ayarlarda pek çok yazılımı da takılma donma olmadan çalıştırırdı. öyle k8 leri gömmenizin hiçbir geçerli tarafı yok. sadece 64 bit ve dahili ram kontrolcü yok o işlemcilerde. bize ucuz tasarımlar için yeni bir işlemci tasarlayan ve bu nedenle ucuzdan daha pahalıya yarım yamalak celeronları kakmak isteyenin aksine aynı tasarım fabrikadan tam güç çıkamayan işlemcileri sempron öncesinde duron olarak satan bir firma.
ayrıca ia64 ü hiç duydunuz mu bilmem. intelin 64 bit mimarisine kalsa idik xp 64 bit 2005 le değil anca anca windows bilmem kaç 2011 de falan mı ne karşılaşırdık. çünkü ia 64 32 bite destek vermiyordu ve x86 mimarisine tamamen ters bir işlemci tasarımı idi ve sunucu işlemcilerinde bile yer bulamadı. inteli ilk batıran işlemcidir itanium mu neydi. amd nin k7 lerdeki ısınma sorununu bile kullanamamıştı ve netburst mimarisi ile rezil bir performans vermişti. üstüne k8 lerdeki hammer mimarisi netburst un 20 kademe mikro işlem yöntemine 5 kademede mikro işlem sağlayarak yarı frekansda %50 daha fazla veri aktarım imkanı verdi. bu sayede core tabanlı e2120 ler yani 2006 model bir işlemci ancak 2003 tabanlı 3700 le yarışabilir hale geldi. ki onu da ucuzdan işlemci pahalı köprü tasarımı ile cevap verdi. intel bu hilekarlıkları bir türlü bitmedi. k8 formundaki 4800 ve aşağısı çift çekirdek işlemciler rakibi olduğu halde reklam amaçlı çift çekirdek bir işlemciyi tek çekirdekli san diego ile yarıştırdı ki bu da etik değildir.
forumlar da buna çanak tuttu.
bu durumlar intelin işlemci başarımı ile değil tamamen reklam yöntemi ile öne geçmesine neden oldu.
en basitinden p4 presler tasarımlı 9xx serisi işlemciler o dönem kendi rakibi olan 4200 le değil 3700 ün bile altında performans verirdi ve ısı güç ve bin türlü stabilite sorunu yaşardı. siz hiç o dönemin işlemcilerini kullandınız mı bilmem de anakartına dokunamazdık bile. bios ekranında 68 dereceyi bulabilen bir işlemci idi. en baba soğutucuyu tak gene aynı. peki rakibi olan 4200 ? 50 dereceyi aştırabilene aşk olsun :D birine kur win 7 yi. aç 2011 bir oyunu çalışacak mı diye ağlarsın. öbürü kör topal gider.
bir de hala yapılan bir şey. intelin güç tüketimindeki alengirliği.
amd bir işlemcide 2 tür tdp olur. biri artık oc sınırında üretilmiş. daha doğruısu fabrikasyondan tam çıkmış. en güçlü işlemcileri. o artık o silikon yongasının en çok gücünü tüketir. onu daha güç tükettiremezssin.
bir de everestten baktığında 2 tdp gösteren bir işlemci. misal 3700 ch model. bu işlemci 89 wattır ve daha oc olmaz. yapacağın 2.6 ghz falandır. baya hızlansa da bu aynı tdp üzerinde gider. ve 89 watt sabittir. öbürü ise diyelim 4200 89-110 watt der. yani stok değerde maksimum 89 watt çekerim oc edersen iyi soğutma ile 110 wattı bulurum.
intl ise p4 diyelim. 85 watt der. ama tam yükte 103 wattı görürdü. ki oc ettin mi de daha çok tüketirdi. 110 küsür wattı çekebilecek 85 wattlık intel islemciler var. ama bunu hiçbir sayfada bulamazsın. anca kendin alıp ölçüm yaparsan görürsün. amd dürüstçe yazar benim işlemcim şu değerlerdedir diye. bu benim gözümde 2 firmanın değerini gösteriyor.
bir de işin diğer yüzü var. şu anda 3 tane pc var evimde. biri laptop. gene bu dönemlerin i7 işlemcisi. gt520 ekran kartlı.
öbür 2 si masaüstü.
birinde conroe işlemci var. birinde amd 3700 hurda:D
intel laptop aynı oyunda takılırken
masaüstü daha çok ekran kartı lmiti diyene kadar yine az da olsa işlemci limiti yerken
amd 3700 aynı oyunu çatır çatır oynatıyor. diyeceksiniz ki masaüstü işlemcisi. ama biri 2003 model birisi 2011 model bir işlemci. üstüne biri tek biri 4 çekirdek ve oyun çift çekirdek uyumlu. ve physics uyumlu bile olsa amd yine öne çıkabiliyor. kaldı ki ekran kartına abanmayan most wanted oyunu var. bilen bilir. çift çekirdek ister. 2012 model. o amd işlemciyi tek çekirdek oldujğu için hiç açmıyor. beyaz ekran kalıyor. intelde ise açıyor ve yine limitliyor hem işlemci hem ekran kartı. aynı oyunu laptopa kurmaya cesaret bile edemiyorum. crysis deniyim dedim. gözünü seveyim 1440x900 piksel 2xaa orta ayar açan amd 3700
1024 de en düşük ayarda 30 fps anca alabilen intel. kaldı ki aynı oyunu daha önce core2 masaüstüler de de denedim. yine işlemci limiti 40 fps den küt diye 10 fps ye düşüyordu.
şimdi forumlara baksak değil i7 laptop.
core de değil. e2120 3700 san diegonun anasın ağlatmalı. ama öyle olmuyor.
dual kanal ramli core e7500 işlemcili bir sistem amd 3700 single kanal ddr400 sisteme yeniliyor.
ancak dezenformasyon yüzünden intel amd nin hep ilerisinde paralar kazanmış.
hala bile öyle. yıl oldu 2017 hala aynı işler.
ryzenler çıktı. daha destekleyen oyun program çıkmadan benchler yapılıyor. bir 32 izlek destekli oyun gelsin. ya da öncesinde bir render performansına bakalım. ki onlarda eki fx ler bile çok iyi performans vermiyor muydu? ama yine de herkes tek çekirdek performansına baktı.
oysa ki bu işlemcileri alan kişi oyun için alarak en başta hatayı yapıyor.
sorun tamamen forumların yıllardır yaptığı yalan yanlış haberler. bizzat bu forumda bile gördüm. kaç defa. zamanında ne haberler tamamen kendi ölçümlerimde hatalı çıktı.
herkes bize ddr sürümünün elektrik tasarrufu sağlayacağını söyler durur. derler ki ddr 4 e geçti mi ramler daha az enerji çekiyor. çünklü ddr2 1.8 ddr3 1.5 volt çeker. ama kimse de demez ki akım ne alemde? forumda yazar adam bilgisayar mühendisi ve gücün volt ya da akımın tek başına belirlenmediğini bilmiyor. sonuç?
benim ramlerim ddr400 2.5 volt ve 7 küsür watt tüketirken toplamda
ddr3 bir ram 12 wattı geçebiliyor. ee nerde tasarruf?
siz de haklısınız. hazır yemye alışmış ve hepiniz her donanıma yetişemezsiniz. ama salt forumdan okuyan bir ahaliye de bu cahilliklerini istismar edecek bir forum yetkilisi en büyük cezadır. hiç unutmam. bir ara forumlarda marka psu lar hep öve öve bitirilemezdi.
elemanın biri k7 ,işlemciler için video çekmiş. zalmanın taganın psu ları k7 sistemde yüke binince cavlağı çekerdi. ama gitmiş şu ışıklı fanı olan çin işi psu ile çatır çatır işlem yapıyordu. o videoyu kaybvettim ama ne gülmüştüm.
ayrıca forumlarda bir ara baya ezilen aopen 300 psu lar. kimse bilmez piyasada orta seviyede daha iyisini bulamayacağınız bir psudur:D
orjinal aopen 300 watt bir psu 500 watt bir high power gibi psu nun zorlandığı x1950 ya da ayarında bir kartı kaldırırdı. kji x1950 11 amper idle modda çeker. tam yükte ne çeker bir düşünün :D 500 watt fsp nin bile sapıttığını gördüm o ekran kartında. ama aopen kökün e kadar zorladı kartı ben de çözemedim. sadece kablolarını tamir edip kondansatorlerini yeniledim.
daha sonrasında. yine yeni bir işlemci olan i5 6500 lerin nasıl droplar yaşadığını duydum ve çoğu kişiden bu konu hakkında yardım talebi aldım. hepsine de tavsiyem fazla çekirdek ya da izlekleri kapatmaları idi. çünkü veriyolu yetmiyor işlemciye. al işte bir sorun. tabii fx de de var aynı sorun.
ya da ekstra bir şeye bakalım. yine thread rippler alıp oyun oynamaya çıkacak kişiler var. ki bunlar amd almasın. amd zaten böyle insanları istemiyor ki. dahja geçen gün lisa su amd ekran kartı alıp coin kasan kişileri tasvip etmediğini ima etti. hala oyun dünyasını amaçladıklarını bizzat söyledi.
amd nin parasal bir arzusu olmadı. olmaz da. intelle aynı zamanlarda kurulmuş yarı iletken aşığı bir mühendis gurunun mirası. amaçları da gelişim. amd nin ta 80 lerden beri yavaş yavaş ve kimi zaman agresif ama her zaman tüketiciyi düşünen bir tavrı oldu. daha da eski bir firma ya neyse.
intele bakalım şimdi.
evet yıllardır büyük kar ediyor. bunu nasıl yaptı?
1 core mimarisi ile p3 e ve k7 lere özendi. zaten k7 ler p3 lerin güçlendirilmiş modeli idi.
2 kentsfield mimarisi ile iyi bir pazarlama yaptı ve hiç gereği yokken bir iki uyduruk programla 4 çekirdek işlemcileri çıkardı ve size sorarım madem diyorsunuz ki 64 bit 2001 de lazım değildi intel p4 le neden 64 biti getirmeye çalıştı ve eline yüzüne bulaştırdı ve bu kentsfiel le neden 4 çekirdeği getirdi? intel getirince abi iyi güzel ooo süper. ama amd getirince ne lazımdı şimdi bu özellik? kusura bakmayın buna bir şey derler de forumdan kovulasım yok.
2 nehalem mi neydi ilk nesil i serisi. silme amd k8 lerden arak.
64 bit mimarisi ram kontrolcü fikirleri tek köprü tasarımlar. siz sanıyor musunuz tek köprü anakartlar intel tarafından icat edildi? nforce 3 ne bir araştırın.
3. amd nin anlaştığı firmalara tehdit ya da rüşvet vererek üretimleri engelledi. siz amd intelden para alıyopr diyorsunuz da intel babasına para vermez. amd neden bu paraları aldı? çünkü 2001 de k7 ler için firmaların anakart üretmesini engelledi intel bildiğin tehdit etti. sana çip vermem diye. dell acer gibi firmalara üretmemeleri karşılığında amd işlemcili notebook ya da htpc server üretmemeleri üretseler de bozuk tasarımlar ya da abuk subuk konfigürasyonları aşırı fiyatta satması için rüşvet verdi. misal dell e yıllık 1 milyar dolar mı ne ödemiş. ki bu dell in tüm işlemcilerini amd yapsa satsa edeceği kar gibi bir şey. acer gibi firmalar ise amd üretse de çok kötü solğutmalı laptoplar ya da 4 milyarlık pc ye giriş seviyesi ekran kartı takmak gibi saçmalıklar yaptı. araştırın 5542g serisi. laptop turion işlemcili 4650 kartlı. fan var. çıkış deliğpi var ama giriş deliği yok.
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 7 yıl
istediği kadar uyarsın avrupa birliği ülekelri ömzellikle insanları süründürmekten zevk alırlar günelr haftalar boyunca bir vize vermek için uğraştırırlar ayrıca ingiltere de sanki kendisi çok hızlı da milleti uyarıyor önce ingiltere vizesi sorunları çözülmeli
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yav he he aynen 7 yıl
oha intel 1. ama amd 2. degil ilk 3 degil 5 hic 11.sirada
texas ins
samsung
qualcomm
toshiba bile acik ara fark atiyormus

2010 2011 Company Country Revenue 2010-11changes marketshare
1 1 Intel Corporation(1) USA 49 685 +23.0% 15.9%

2 2 Samsung ElectronicsSouth Korea 29 242 +3.0% 9.3%

3 4 Texas Instruments(2) USA 14 081 +8.4% 4.5%

4 3 Toshiba Semiconductor Japan 13 362 +2.7% 4.3%

5 5 Renesas Electronics Japan 11 153 -6.2% 3.6%

6 9 Qualcomm(3) USA 10 080 +39.9% 3.2%

7 7 STMicroelectronics FranceItaly 9 792 -5.4% 3.1%

8 6 Hynix South Korea 8 911 -14.2% 2.8%

9 8 Micron Technology USA 7 344 -17.3% 2.3%

10 10 Broadcom USA 7 153 +7.0% 2.3%

11 12 Advanced Micro Devices USA 6 483 +2.2% 2.1%

12 13 Infineon Technologies Germany 5 403 -14.5% 1.7%

13 14 Sony Japan 5 153 -1.4% 1.6%

14 16 Freescale Semiconductor USA 4 465 +2.5% 1.4%

15 11 Elpida Memory Japan 3 854 -40.2% 1.2%

16 17 NXP Netherlands 3 838 -4.7% 1.2%

17 20 NVIDIA USA 3 672 +14.9% 1.2%

18 18 Marvell Technology Group USA 3 448 -4.4% 1.1%

19 26 ON Semiconductor(4) USA 3 423 +49.4% 1.1%

20 15 Panasonic Corporation Japan 3 365 -32.0% 1.1%

Top 20 203 907 3.5% 65.2%

All Other companies 108 882 -1.1% 34.8%

TOTAL 312789 1.9% 100%
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dreamblue35 7 yıl
intel kurumsal müşterilerden daha çok gelir sağlıyor arkadaşlar son kullanıcıdan gelen gelirler devede kulak tabiri caizse
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Gavuzla 7 yıl
Acaba kime gömdüğü işlemcilerden kazandığı paralar!!!!
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yenerbalcı 7 yıl
i3 işlemcileri 100 usd altında satmaya başlarsa amd nin işlemcide sonu olur

i5 2500K ve i7 2600K piyasaya düşük güç tüketimi ve performansla girmesi bunun yanında ucuz olması gelir miktarını arttırdı

i5 2500K ve i7 2600K ucuz olması üst seviye işlemcide amd nin pazar payını iyice küçülttü intelin çok karı varsa amd nin işlemci büyük zararı var demektir

amd batsın işlemci üretmesin artık 2000tl ekran kartı üretsin


amd batarsa daha ucuza işlemci alacağım kesin çünkü işlemci test programlarına göre satılacak performans olmasa kimseye işlemci satamaz

intel 10 yıldır fiyatları amd nin balon işlemcilerine göre ayarlıyor



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DH Misafiri 7 yıl
ya arkadaşlar siz neyi kabullenemiyorsunuz anlayamıyorum bu aynı şuna benziyor altında şahin var otobanda gidiyorsun mercedesi solladınmı en iyi araba benim araba diyorsun bu kadarmı at gözlükleriniz büyük ya biri diyor yukarda peş peşe chipset pin değiştir yenilik arayan bir ay önce aldığı ürünü satıp bir ay sonra çıkan ürünü almak için sırada bekleyen sizler değilmisiniz almayın bekleyin kullandığınız ile yetinin skor eziği olmayın intel işlemcide zaten hep 1 numara idi gerek profesyonel anlamda gerek ev kullanıcısı anlamında ama hatamız nerde bekleyememek sabredememek ilk ben alıyım havamı basıyım vs.vs.vs uzar gider bu konu teknolojinin her anlamında artık kapitalist düzen böyle ne kadar ekmek o kadar köfte mantığı ama bu ekmeğim ve köftenin büyüklüğü sizlerin elinde fiyat olarak...
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H.E.B Sup 7 yıl
Intel Core serisi ile başladı işi 2500k ve 2600k ile başka bi boyuta taşıdı.İşlemci olarak çok başarılı olan 2500k ile bütün herşey intel lehine dönmüştür.
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Erai 7 yıl
Demek ki Intel boşuna işlemcisi yanana, 20$'a yenisini vermiyormuş


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CoreXXX 7 yıl
son 2 yıldır işlemci piyayasında 1 numara . mobil kanatta ise rakibi yok. normal bence ama bir rakibi olsa iyi olur yoksa bizim için kötü olur:)
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alpa07 7 yıl
Her sene soket değiştir.ReKOR YAP.Nasıl iş anlamadım
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