Intel 2011 yılı için rekor gelir açıkladı

2011 yılını geride bıraktıktan sonra firmaların yıllık mali analiz raporları da açıklanmaya devam ediyor. İşlemci devi Intel 2011 yılına ait gelir tablolarını basınla paylaştı.





Intel 2011 yılında yüzde 24'lük artışla 54 milyar dolar gelir elde etti. Hisse başı kazanç ise 2.39$ oldu. İşletim gelirleri 17.5 milyar dolar, net gelir ise 12.9 milyar dolar oldu. Intel tüm bu rakamlarla şirket tarihindeki rekorunu kırdı. Firma yaklaşık olarak 21 milyar dolar nakit elde etti. Hissedarlara 4.1 milyar dolar pay ödenirken, 642 milyon hisse de 14.1 milyar dolara yeniden satın alındı.





Yıl bazında PC İstemci Bölümü 35.4 milyar dolar, Veri Merkezi Bölümü 10.1 milyar dolar, diğer mimari bölümleri 5 milyar dolar, Atom işlemci bölümü ise bir önceki yıla göre yüzde 25 düşüş yaşayarak 1.2 milyar dolar gelir elde etti. McAfee bölümü ise 3.6 milyar dolar gelir getirdi.





2011 4. çeyrekte ise 13.9 milyar dolar gelir, 4.6 milyar dolar işletim geliri, 3.4 milyar dolar net gelir ve 64 cent hisse başı kazanç elde edildi. Hissedarlara 1.1 milyar dolar, 174 milyon hissenin geri alımı için 4.1 milyar dolar harcandı.





Son çeyrekte PC İstemci Bölümü 9 milyar dolar, Veri Merkezi BÖlümü 2.7 milyar dolar, diğer mimari bölümleri 1.1 milyar dolar, Atom işlemci bölümü ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 57 düşüş yaşayarak 167 milyon dolar gelir elde etti. McAfee bölümü ise 1 milyar dolar gelir getirdi.





Intel CEO'su Otellini 2011 yılını büyük bir başarıyla geride bıraktıklarını belirtti. 2012 yılında Ultrabook sistemleri, Ivy Bridge, Medfield, Cedar Trail, Clover Trail-W platformları küresel olarak Intel'in büyümesine katkı yapacak.