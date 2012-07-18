Intel, 2012 ikinci çeyreğinde 13.5 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı





Intel, 2012 yılı ikinci çeyrek gelir raporunu açıkladı. 2011 son çeyreğinde 13.9 milyar dolar, 2012 ilk çeyreğinde ise; 12.9 milyar dolar gelir elde eden Santa Clara merkezli teknoloji devi, yılın üç aylık ikinci mali dönemi için 13.5 milyar dolar gelir beyan etti.

Son iki çeyrekte sırasıyla gelirinin 3.9 milyar dolar ve 2.7 milyar dolarlık kısmını elinde tutmayı başaran Intel'in 2012 ikinci çeyreğindeki işletme karı; 3.8 milyar dolar, net kazancıysa; 2.8 milyar dolar oldu. Yıl bazında gelir, yüzde beş, kar, yüzde üç artmış ve önceki çeyreğe oranla büyümenin devam etmiş olduğu görülüyor.

Yarı iletken çip üreticisine göre; ikinci çeyrekteki yükselişin kaynağı, yüksek ultrabook satışları ve Medfield çipli ilk akıllı telefonların piyasaya sürülmesiyle mobil sektöre giriş yapılması. Henüz önemli bir etki oluşturamasa da Motorola ve Lenovo ile imzalanan çok yıllık anlaşmalar ile Intel'in yakında ARM'a rakip olabilecek seviyeye ulaşması bekleniyor.

Şirketin CEO'su Paul Otellini, üçüncü çeyrekte büyümenin daha yavaş bir şekilde devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Ancak buna rağmen gelirin 14.3 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Yılın son çeyreğinde, yeni ultrabook, tablet ve telefon modellerinin çıkış yapması 2011 üçüncü çeyreğindeki 14.3 milyar dolarlık gelir rekoru daha yüksek rakamlara ulaşabilir.

http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2012/07/17/intel-reports-second-quarter-revenue-of-135-billion?cid=rss-90004-c1-276406