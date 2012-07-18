Intel, 2012 ikinci çeyreğinde 13.5 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı

Haber Editörü
Intel, 2012 yılı ikinci çeyrek gelir raporunu açıkladı. 2011 son çeyreğinde 13.9 milyar dolar, 2012 ilk çeyreğinde ise; 12.9 milyar dolar gelir elde eden Santa Clara merkezli teknoloji devi, yılın üç aylık ikinci mali dönemi için 13.5 milyar dolar gelir beyan etti.
Son iki çeyrekte sırasıyla gelirinin 3.9 milyar dolar ve 2.7 milyar dolarlık kısmını elinde tutmayı başaran Intel'in 2012 ikinci çeyreğindeki işletme karı; 3.8 milyar dolar, net kazancıysa; 2.8 milyar dolar oldu. Yıl bazında gelir, yüzde beş, kar, yüzde üç artmış ve önceki çeyreğe oranla büyümenin devam etmiş olduğu görülüyor.
Yarı iletken çip üreticisine göre; ikinci çeyrekteki yükselişin kaynağı, yüksek ultrabook satışları ve Medfield çipli ilk akıllı telefonların piyasaya sürülmesiyle mobil sektöre giriş yapılması. Henüz önemli bir etki oluşturamasa da Motorola ve Lenovo ile imzalanan çok yıllık anlaşmalar ile Intel'in yakında ARM'a rakip olabilecek seviyeye ulaşması bekleniyor.
Şirketin CEO'su Paul Otellini, üçüncü çeyrekte büyümenin daha yavaş bir şekilde devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Ancak buna rağmen gelirin 14.3 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Yılın son çeyreğinde, yeni ultrabook, tablet ve telefon modellerinin çıkış yapması 2011 üçüncü çeyreğindeki 14.3 milyar dolarlık gelir rekoru daha yüksek rakamlara ulaşabilir.
http://newsroom.intel.com/community/intel_newsroom/blog/2012/07/17/intel-reports-second-quarter-revenue-of-135-billion?cid=rss-90004-c1-276406 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Süleeeeeeeeymaaaannnn
Al işte. Benimle aynı oksijeni yakıp, artık onu içerde ne yapıyorsa böyle bir şey olarak çıkartıyor.
Ben de AMD kullanıyorum ama Intel osursa AMD boğulur...
1 intelli 10 bin amdliyi yok eder bence.
Ayni fikirdeyim yoksa fiyatlar ucar gider...
Ultrabook satışı derken 400bin civarı gibi bi rakam vardı doğru mu bilmiyorum ama hiçde öyle sanıldığı kadar çok ultrabook satılmıyor.
30-50$ gibi fiyata Medfield satıp, sonra da bunu geliştiriclerin koşa koşa almasından heralde artış var diyorlar(zorlama tehdit dışında kim alır alıyor?)
Xeonların satışı iyi.
İyi performansa karşılık fiyatı uçuk olmaz ise Xeon Phi de iyi satar.
Intel arka bahçesinden Seamicro AMD tarafından götürülünce, ne yapalm ne edelim dediler gittiler Cray'in interconnect yapısını satın aldılar ://
Haswell ii olacak güçlü olacak şöyle böyle diyorlar milleti korkutuyolar. SB/IB alalım mı napalım diyor millet.
H61 dışında bizim gibi memlektlerde ucuz anakart yok ://
Fazla taktıklarını sanmıyorum ama i3 altında da HTPC benzeri şeyler için intel'in çözümü yok.
HP - Oracle arasında dava hala arapsaçı. Intel Itanium 2 (Paulson) çıkartacak nolcak :P HP gidip dava açıyor, Oracle bizim sistemlerimizi desteklesin diye. Oracle ben istemiyorum kardeşim dandik dandik şeylere beni zorlayamazsın diyor. Dava HP lehine sonuçlanırsa gelsin mangırlar Intel'e ://
rekabet artar