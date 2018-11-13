Intel 5G modem planlarını hızlandırıyor

Teknoloji üreticisi Intel, gelecek yıl sıklıkla duyacağımız 5G teknolojisi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket bugün XMM 8160 moden numarasına sahip olan 5G modemini duyurdu. Modem, akıllı telefonlar, PC'ler ve geniş bant ağ geçitlerinin 5G mobil ağlara bağlanmasını sağlayacak ve maksimum 6 Gbps'ye kadar hız sunacak.

2020'deki cihazlarda kullanılacak

2019 yılının ikinci yarısından itibaren ekipman üreticilerinin kullanımına sunulacak olam modem bu nedenle planlanan süreden altı ay önce piyasaya girmiş olacak. Intel'e göre modem 600 MHz ve 6 GHz arasındaki frekansları ve 4G LTE, 3G ve 2G mobil radyo standartlarını destekleyecek.

https://newsroom.intel.com/news/intel-accelerates-timing-intel-xmm-8160-5g-multimode-modem-support-broad-global-5g-rollouts/

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Intel'in yeni modemleriyle piyasaya sürülecek ürünlerin en erkengeleceğini de belirtelim. Bunun öncesinde piyasada göreceğiniz 5G cihazların çoğundamodemleri mevcut olacak. Zira birçok dev şirket 5G teknolojisi için Qualcomm ile birlikte çalışıyor.