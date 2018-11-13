Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel 5G modem planlarını hızlandırıyor

Teknoloji şirketleri önümüzdeki yıl resmi olarak duyurulacak olan 5G teknolojisi için çalışmaları sürdürüyor. Intel bugün XMM 8160 model numarasına sahip yeni bir 5G modemini duyurdu.
6 ay
1,7b
1
5
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji üreticisi Intel, gelecek yıl sıklıkla duyacağımız 5G teknolojisi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket bugün XMM 8160 moden numarasına sahip olan 5G modemini duyurdu. Modem, akıllı telefonlar, PC'ler ve geniş bant ağ geçitlerinin 5G mobil ağlara bağlanmasını sağlayacak ve maksimum 6 Gbps'ye kadar hız sunacak.

2020'deki cihazlarda kullanılacak

2019 yılının ikinci yarısından itibaren ekipman üreticilerinin kullanımına sunulacak olam modem bu nedenle planlanan süreden altı ay önce piyasaya girmiş olacak. Intel'e göre modem 600 MHz ve 6 GHz arasındaki frekansları ve 4G LTE, 3G ve 2G mobil radyo standartlarını destekleyecek.
Intel'in yeni modemleriyle piyasaya sürülecek ürünlerin en erken 2020 yılında geleceğini de belirtelim. Bunun öncesinde piyasada göreceğiniz 5G cihazların çoğunda Qualcomm modemleri mevcut olacak. Zira birçok dev şirket 5G teknolojisi için Qualcomm ile birlikte çalışıyor.

https://newsroom.intel.com/news/intel-accelerates-timing-intel-xmm-8160-5g-multimode-modem-support-broad-global-5g-rollouts/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gun 6 ay en beğenilen
Bu çipler tam bir kablosuz ağların İsviçre çakısı gibi oldu.
6-7 nesil öncenin wi-fi
5 nesil Bluetooth
4 nesil gsm şebekesi ve belki dahası acayip bişi oldu
Bu çipler tam bir kablosuz ağların İsviçre çakısı gibi oldu.6-7 nesil öncenin wi-fi5 nesil Bluetooth4 nesil gsm şebekesi ve belki dahası acayip ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
intel7mix 6 ay
4G telefon zorla aldık şimdi başımıza 5G çıkardılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bordoomavii 6 ay
İntel, apple'dan qualcomm'un gizli kodlarını aldıktan sonra atağa kalkmış anlaşılan. Bu zamana kadar bu alanda hiçbir varlık gösteremeyen intel bir anda atağa geçmesi bu iddiaları güçlendiriyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 6 ay en beğenilen
Bu çipler tam bir kablosuz ağların İsviçre çakısı gibi oldu.
6-7 nesil öncenin wi-fi
5 nesil Bluetooth
4 nesil gsm şebekesi ve belki dahası acayip bişi oldu
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
Mobil işlemci tarafında umduğunu bulamadı Intel. ARM mimarilerine rakip kendi mimarisi ile girmeye çalıştı piyasaya ama umduğu ilgiyi bulamadı.
Satışların büyük bölümü mobil tarafında olduğu için bir şekilde buraya ağırlık vermeleri gerekiyordu. Kendi ana pazarları olan PC işlemci pazarı aleyhine, maliyet artışlarına sebebiyet verecek şekilde, mobil modem işine ağırlık veriyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueDay_86 6 ay
İşlemciler son zamanlarda büyük değişim yaşadılar 5G ile birlikte mobil alanda büyük farklılıklar da olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition kullanıcılarına Android Pie müjdesi 6 ay Resmi olarak duyuruldu: Game of Thrones 8. sezon ne zaman yayınlanacak? 6 ay Petrol fiyatları 2020’li yıllarda zirve yapabilir 6 ay Yeni Ford Focus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları 6 ay Honor 10 Lite haftaya tanıtılıyor 6 ay Web uygulamaları en az yerleşik uygulamalar kadar zengin içeriklere sahip olacak 6 ay Özel yapay zekâ birimine sahip Exynos 9820 yonga seti duyuruldu 6 ay Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak 6 ay Mozilla, Firefox Test Pilot'a eklediği 2 yeni kullanışlı özelliği duyurdu 6 ay Eski nasa astronotu, Drone'ları kolayca kontrol etmek için joystick geliştiriyor 6 ay Uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu 6 ay AMD Radeon RX 590 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı 6 ay Yeni BMW M3 öncesi ısınma turları; M340i xDrive 374 beygirlik motoruyla tanıtıldı 6 ay Akıllı televizyonlar ile interaktif reklamlar yükselişe geçti 6 ay SK Hynix daha verimli 10nm sürecinde 8Gb DDR4 DRAM bellek geliştirdi 6 ay Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek 6 ay Volkswagen sahipleri artık araçlarını Apple Siri ile kontrol edebilecek 6 ay Vivo Y95 tanıtıldı! 6 ay Apple doğruladı: T2 yongası üçüncü parti tamir işlemlerini engelliyor 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Intel 5G modem planlarını hızlandırıyor Sonraki PUBG, Playstation 4 için resmi olarak duyuruldu: İşte çıkış tarihi 6 ay Samsung, TV'leri beyinle kontrol edebileceğimiz bir teknoloji üzerinde çalışıyor 6 ay Şehrin gürültüsünden kurtulun "Sennheiser HD4.50BTNC incelemesi" 6 ay Haksız fiyat artışı şikayetleri için HFA-Bildirim uygulaması yayında 6 ay Işın izleme teknolojisi yakın zamanda AMD ekran kartlarına gelmeyecek 6 ay BlaBlaCar girişiminden önemli birleşme hamlesi 6 ay Google Play Games for Change finalistleri belli oldu 6 ay Galaxy S10 Lite nokta çentik tasarımı ile gelebilir 6 ay Dev uzantılı alan adları herkese açılıyor 6 ay Lexus hibrit sedanları ile performans ve verimliliği buluşturuyor 6 ay Amazon Fashion artık Türkiye’de! Amazon.com.tr Moda mağazası açıldı 6 ay WhatsApp'a yakında çıkartma arama özelliği geliyor 6 ay Yeni yılda ücretsiz poşet dönemi sona erecek! Poşetlerden alınacak ücret ne kadar olacak? 6 ay Mercedes A Serisi iki yeni dizel seçeneğiyle büyüyor 6 ay İnceleme: Hostinger Web Hizmetleri 6 ay Çift arka kamera ve 6.26 inç ekrana sahip Vivo Z1 Lite satışa sunuldu 6 ay Microsoft xCloud servisi mobil tarafta ilk olarak Samsung telefonlara gelecek 6 ay Japonya'da bir adam hologram şarkıcıyla evlendi 6 ay Güneşi engelleyen cam filmi klimaların performansını arttırıyor 6 ay Valve sanal gerçeklik kaskı ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim