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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 6.2, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacak

HMD Global, Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde Nokia 9 PureView, Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus akıllı telefonlarını tanıtacak. Nokia 6.2 lansmanının ise önümüzdeki ay yapılacağı bildiriliyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global’in Nokia 9 PureView amiral gemisi telefonunu 24 Şubat’ta Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyor. Şirketin aynı etkinlik kapsamında Nokia 8.1 Plus ve Nokia 6.2 modellerini de duyurabileceği söyleniyordu. Ancak yeni bilgilere göre Nokia 6.2, MWC 2019’da tanıtılmayabilir.
Ayrıca Bkz. "OnePlus'ın 5G özellikli telefonu 2019'un ikinci yarısında satışa sunulacak"
Nokia_anew adlı Twitter kullanıcısı Nokia 6.2'nin MWC 2019'da duyurulmama ihtimalinin yüksek olduğunu belirten bir tweet attı. Bunun sebebi ise şirketin tamamen Nokia 9 PureView amiral gemisi telefonuna odaklanmak istemesi. Nokia 6.2'nin ise önümüzdeki ay tanıtılabileceği belirtiliyor.

Başka kaynak da doğruladı

Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile gündeme gelen Ishan Agarwal de HMD Global'in yaklaşmakta olan MWC 2019 etkinliğinde Nokia 9 PureView, Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus modellerini tanıtacağını bildirmişti. Agarwal tarafından açıklanan modeller arasında Nokia 6.2'nin yer almaması etkinlikte duyurulmayacağını doğruluyor.

https://twitter.com/nokia_anew/status/1098592762205736960 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 2 ay
Amiralin yanında gemicikler de olur, ne olacak.
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