Nokia 6.2, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacak

HMD Global’in Nokia 9 PureView amiral gemisi telefonunu 24 Şubat’ta Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyor. Şirketin aynı etkinlik kapsamında Nokia 8.1 Plus ve Nokia 6.2 modellerini de duyurabileceği söyleniyordu. Ancak yeni bilgilere göre Nokia 6.2, MWC 2019’da tanıtılmayabilir.

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Nokia_anew adlı Twitter kullanıcısı Nokia 6.2'nin MWC 2019'da duyurulmama ihtimalinin yüksek olduğunu belirten bir tweet attı. Bunun sebebi ise şirketin tamamen Nokia 9 PureView amiral gemisi telefonuna odaklanmak istemesi. Nokia 6.2'nin ise önümüzdeki ay tanıtılabileceği belirtiliyor.

Başka kaynak da doğruladı

Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile gündeme gelen Ishan Agarwal de HMD Global'in yaklaşmakta olan MWC 2019 etkinliğinde Nokia 9 PureView, Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus modellerini tanıtacağını bildirmişti. Agarwal tarafından açıklanan modeller arasında Nokia 6.2'nin yer almaması etkinlikte duyurulmayacağını doğruluyor.

https://twitter.com/nokia_anew/status/1098592762205736960