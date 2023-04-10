Tam Boyutta Gör Kısa süre önce 13.Nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel'in eski nesil mimarilere olan desteğini yavaş yavaş kesmeye başladığından söz etmiştik. Bu bağlamda Rocket Lake-S işlemciler ve belirli Tiger Lake işlemcileri üretimden kaldırmaya hazırlanan yonga devi, şimdi de 6. Nesil Skylake işlemciler için iGPU desteğini sonlandırıyor.

Intel, 6.Nesil Skylake işlemciler için iGPU desteğini kesiyor

Bugün paylaşılan yeni bir raporda Techpowerup, Intel'in 6.Nesil Skylake iGPU'ları için entegre grafik birimi desteğini sonlandıracağını bildirdi. Bildirilenlere göre Intel, 7.nesilden 10'a kadar Windows 8/8.1, Windows 10 ve 24 EU (yürütme birimi) destekli Gen 9.5 mimarisini desteklemeye devam edecek. Ancak 6.Nesil Skylake iGPU'lar için yolun sonuna gelindiğini söyleyebiliriz.

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Bu noktada emekliye ayrılan yonga setleri için artık düzenli sürücü güncellemeler sunulmayacağını belirtelim. Ancak güvenlik ve kararlılık düzeltmeleri içeren küçük çaplı güncellemeler devam edecek. Intel Skylake iGPU'lar için son paylaşılan grafik sürücüsü sürümü ise 31.0.101.2115 olacak.

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Intel, 6.Nesil Skylake işlemciler için iGPU desteğini kesiyor