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    Anlık Bildirim

    Intel, 6.Nesil Skylake işlemciler için iGPU desteğini kesiyor

    Yarı iletken pazarının önde gelen isimlerinden Intel, 6.Nesil Skylake işlemciler için iGPU desteğini kesiyor. Peki yeni değişiklik sonrası neler olacak? İşte detaylar 
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    Intel, 6.Nesil Skylake işlemciler için iGPU desteğini kesiyor Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce 13.Nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel'in eski nesil mimarilere olan desteğini yavaş yavaş kesmeye başladığından söz etmiştik. Bu bağlamda Rocket Lake-S işlemciler ve belirli Tiger Lake işlemcileri üretimden kaldırmaya hazırlanan yonga devi, şimdi de 6. Nesil Skylake işlemciler için iGPU desteğini sonlandırıyor.

    Intel, 6.Nesil Skylake işlemciler için iGPU desteğini kesiyor

    Bugün paylaşılan yeni bir raporda Techpowerup, Intel'in 6.Nesil Skylake iGPU'ları için entegre grafik birimi desteğini sonlandıracağını bildirdi. Bildirilenlere göre Intel, 7.nesilden 10'a kadar Windows 8/8.1, Windows 10 ve 24 EU (yürütme birimi) destekli Gen 9.5 mimarisini desteklemeye devam edecek. Ancak 6.Nesil Skylake iGPU'lar için yolun sonuna gelindiğini söyleyebiliriz.

    Bu noktada emekliye ayrılan yonga setleri için artık düzenli sürücü güncellemeler sunulmayacağını belirtelim. Ancak güvenlik ve kararlılık düzeltmeleri içeren küçük çaplı güncellemeler devam edecek. Intel Skylake iGPU'lar için son paylaşılan grafik sürücüsü sürümü ise 31.0.101.2115 olacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 4 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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