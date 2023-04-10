Intel, 6.Nesil Skylake işlemciler için iGPU desteğini kesiyor
Bugün paylaşılan yeni bir raporda Techpowerup, Intel'in 6.Nesil Skylake iGPU'ları için entegre grafik birimi desteğini sonlandıracağını bildirdi. Bildirilenlere göre Intel, 7.nesilden 10'a kadar Windows 8/8.1, Windows 10 ve 24 EU (yürütme birimi) destekli Gen 9.5 mimarisini desteklemeye devam edecek. Ancak 6.Nesil Skylake iGPU'lar için yolun sonuna gelindiğini söyleyebiliriz.
Bu noktada emekliye ayrılan yonga setleri için artık düzenli sürücü güncellemeler sunulmayacağını belirtelim. Ancak güvenlik ve kararlılık düzeltmeleri içeren küçük çaplı güncellemeler devam edecek. Intel Skylake iGPU'lar için son paylaşılan grafik sürücüsü sürümü ise 31.0.101.2115 olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı