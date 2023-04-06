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    Intel, belirli 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin fişini çekiyor

    Intel, belirli 11.nesil Tiger Lake işlemcileri pazardan çekmeye hazırlanıyor. Şirket bugün, işlemciler için son sevkiyat tarihini paylaştı. İşte üretimi sona erecek modeller.
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    Intel, belirli 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin fişini çekiyor! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce 13.Nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, eski nesil mimarilere olan desteğini yavaş yavaş kesmeye başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz ay Rocket Lake-S işlemcilerin üretimden kaldırılacağını duyuran yonga devi, şimdi listeye belirli 11.nesil 'Tiger Lake' işlemcileri de ekledi.

    Belirli 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemciler kullanımdan kaldırılıyor

    Yapılan açıklamaya göre Intel, Ocak 2024'e kadar belirli 11.nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin üretimini durdurmayı planlıyor. Bununla birlikte sürecin bu hafta başladığı belirtilirken, CPU'ların resmi olarak "kullanım ömrünün sonu" durumuna gelmeden önce birkaç aşaması olacak. 

    Intel, belirli 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin fişini çekiyor! Tam Boyutta Gör
    Intel tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, oyun dizüstü bilgisayarları için muhtemelen en popüler CPU'lardan biri olan Core i7-11800H dahil olmak üzere beş mobil 11. Nesil Core-H serisi işlemci yer aldığını görüyoruz. Şirket ayrıca dört B serisi "masaüstü" CPU'nun da üretimden kaldırılacağını doğruladı. Bu CPU'ların özellikle Intel NUC Extreme sistemlerde kullanılan mobil/masaüstü hibrit çözümler olduğunu hatırlatalım.

    Paylaşılan bilgilerin ışığında, Tiger Lake serisinin birkaç hafta önce kullanımdan kaldırılan Rocket Lake masaüstü CPU'lara katılacağını söyleyebiliriz. Bu durum, 11. Nesil Intel Core ailesinin nihai sonuna işaret ediyor. Nitekim ilerleyen dönemlerde listeye diğer modellerin de dahil edileceğini belirtelim.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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