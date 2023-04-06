Tam Boyutta Gör Kısa süre önce 13.Nesil Raptor Lake mimarili işlemcilerini piyasaya süren Intel, eski nesil mimarilere olan desteğini yavaş yavaş kesmeye başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz ay Rocket Lake-S işlemcilerin üretimden kaldırılacağını duyuran yonga devi, şimdi listeye belirli 11.nesil 'Tiger Lake' işlemcileri de ekledi.

Belirli 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemciler kullanımdan kaldırılıyor

Yapılan açıklamaya göre Intel, Ocak 2024'e kadar belirli 11.nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin üretimini durdurmayı planlıyor. Bununla birlikte sürecin bu hafta başladığı belirtilirken, CPU'ların resmi olarak "kullanım ömrünün sonu" durumuna gelmeden önce birkaç aşaması olacak.

Tam Boyutta Gör Intel tarafından paylaşılan listeye baktığımızda, oyun dizüstü bilgisayarları için muhtemelen en popüler CPU'lardan biri olan Core i7-11800H dahil olmak üzere beş mobil 11. Nesil Core-H serisi işlemci yer aldığını görüyoruz. Şirket ayrıca dört B serisi "masaüstü" CPU'nun da üretimden kaldırılacağını doğruladı. Bu CPU'ların özellikle Intel NUC Extreme sistemlerde kullanılan mobil/masaüstü hibrit çözümler olduğunu hatırlatalım.

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Paylaşılan bilgilerin ışığında, Tiger Lake serisinin birkaç hafta önce kullanımdan kaldırılan Rocket Lake masaüstü CPU'lara katılacağını söyleyebiliriz. Bu durum, 11. Nesil Intel Core ailesinin nihai sonuna işaret ediyor. Nitekim ilerleyen dönemlerde listeye diğer modellerin de dahil edileceğini belirtelim.

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Intel, belirli 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin fişini çekiyor!