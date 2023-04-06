Intel, belirli 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin fişini çekiyor

Belirli 11.Nesil 'Tiger Lake' işlemciler kullanımdan kaldırılıyor
Yapılan açıklamaya göre Intel, Ocak 2024'e kadar belirli 11.nesil 'Tiger Lake' işlemcilerin üretimini durdurmayı planlıyor. Bununla birlikte sürecin bu hafta başladığı belirtilirken, CPU'ların resmi olarak "kullanım ömrünün sonu" durumuna gelmeden önce birkaç aşaması olacak.
Paylaşılan bilgilerin ışığında, Tiger Lake serisinin birkaç hafta önce kullanımdan kaldırılan Rocket Lake masaüstü CPU'lara katılacağını söyleyebiliriz. Bu durum, 11. Nesil Intel Core ailesinin nihai sonuna işaret ediyor. Nitekim ilerleyen dönemlerde listeye diğer modellerin de dahil edileceğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı