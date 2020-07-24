Intel 7nm işlemciler bir yıl gecikiyor

Gerek üretim bantlarında verimliliğin yakalanamaması gerekse de Apple modemleri için fazla sayıda bant ayrılması Intel’in tüm üretim süreci planlarını alt üst etti. Firma yol haritasında sürekli ertelemeler yapıyor.
7nm süreci başka bahara
Normalde 2018 içerisinde ilk 10nm işlemcilerini piyasaya sürmesini beklediğimiz Intel bunda başarılı olamadı 2019 yılında sadece mobil tarafta ilk hamlelerini yapmaya başladı. Bu yıl ise yine mobil tarafta 10nm sürecinin yaygınlaştırılması planlanıyor.İlginizi Çekebilir Intel pandemiye rağmen büyümesini sürdürdü
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Masa üstü tarafta ise 2021 yılı ortalarına kadar 10nm sürecine geçiş beklenmiyor. Alder Lake-S masa üstü işlemciler 2021 yılı yaz veya sonbahar aylarından itibaren piyasada boy göstermeye başlayacak. 2022 yılında da yaygın bir şekilde görebileceğiz. Ayrıca bu dönemde yeni 10nm Sapphire Rapids işlemciler de sunuculardaki yerini alacak.
Intel’in planı 2021 yılında 7nm örnekleme sürecine başlamaktı ancak yaşanan gelişmeler sonrasında bu pek mümkün görünmüyor. Firma zaten 2022 ortalarına kadar ilk ertelemesini yapmıştı. Şimdi bir 6 ay daha gecikme olacağı belirtiliyor yani 7nm sürecine geçiş 2022 sonlarına kadar sarkacak.
Intel her zaman rakamlar büyük gibi görünse de verimliliğin rakiplerinden iyi olduğunu belirtiyor. Yani 14nm sürecindeki verimlilik TSMC’nin 10nm sürecine hemen hemen yakın. Bu bakımdan 10nm konusunda firma uzun bir dönem geçirmekten kaçınmıyor.
Diğer taraftan bazı kaynaklar Intel’in Xe bağımsız grafik birimine önem verdiği için bu gecikmelerin yaşandığını belirtiyor. Xe mimarisi ilk olarak Tiger Lake işlemcilere entegre gelecek ve Battlefield V gibi pek çok oyunu rahat bir şekilde oynatabilecek. Intel asıl hamlesini ise bağımsız Xe grafikleri ile yapacak. 7nm sürecindeki ekran kartlarının 2020 sonu veya 2021 başında hazır olması bekleniyor. Intel bu yüzden 7nm hatlarını grafik birimlerine ayırmış durumda.
https://www.techpowerup.com/270251/intel-7nm-cpus-delayed-by-a-year-alder-lake-in-2h-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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elimde anakart yok
Tamam mı? Devam mı?
Yoksa U dönüşü yapıp , hiç kullanmadığim AMD işlemci ve anakart mı alam
-istersen 7nm de üretirsin işlemcileri ama üretmiyorsun di mi abi?-ne oğlum, güzel değil mi 10 nm?-yok çok güzel de, istesen 7 nm de üretirsin o yetenek var sende ama istemiyorsun di mi abi?
7nm için Intel CEO larının açıklamalarına bakarsak transistör yoğunluğu 10nm ile kıyaslandığında 2-2.4 kat arasında olacak ve bu diğer üreticilerin transistör yoğunluğunun 1.6-2 kat arasında fazla olması demek.
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