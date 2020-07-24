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    Intel 7nm işlemciler bir yıl gecikiyor

    2021 sonlarında 7nm sürecinde işlemcilerin örneklemelerine başlamayı planlayan Intel yaşanan bazı gelişmeler sonrasında neredeyse 1 yıla yakın bir süre erteleme yaptı.
    3 sa.
    653
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel 7nm işlemciler bir yıl gecikiyor
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    Gerek üretim bantlarında verimliliğin yakalanamaması gerekse de Apple modemleri için fazla sayıda bant ayrılması Intel’in tüm üretim süreci planlarını alt üst etti. Firma yol haritasında sürekli ertelemeler yapıyor.

    7nm süreci başka bahara

    Normalde 2018 içerisinde ilk 10nm işlemcilerini piyasaya sürmesini beklediğimiz Intel bunda başarılı olamadı 2019 yılında sadece mobil tarafta ilk hamlelerini yapmaya başladı. Bu yıl ise yine mobil tarafta 10nm sürecinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

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    Masa üstü tarafta ise 2021 yılı ortalarına kadar 10nm sürecine geçiş beklenmiyor. Alder Lake-S masa üstü işlemciler 2021 yılı yaz veya sonbahar aylarından itibaren piyasada boy göstermeye başlayacak. 2022 yılında da yaygın bir şekilde görebileceğiz. Ayrıca bu dönemde yeni 10nm Sapphire Rapids işlemciler de sunuculardaki yerini alacak.

    Intel’in planı 2021 yılında 7nm örnekleme sürecine başlamaktı ancak yaşanan gelişmeler sonrasında bu pek mümkün görünmüyor. Firma zaten 2022 ortalarına kadar ilk ertelemesini yapmıştı. Şimdi bir 6 ay daha gecikme olacağı belirtiliyor yani 7nm sürecine geçiş 2022 sonlarına kadar sarkacak.

    Intel 7nm işlemciler bir yıl gecikiyor
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    Intel her zaman rakamlar büyük gibi görünse de verimliliğin rakiplerinden iyi olduğunu belirtiyor. Yani 14nm sürecindeki verimlilik TSMC’nin 10nm sürecine hemen hemen yakın. Bu bakımdan 10nm konusunda firma uzun bir dönem geçirmekten kaçınmıyor.

    Diğer taraftan bazı kaynaklar Intel’in Xe bağımsız grafik birimine önem verdiği için bu gecikmelerin yaşandığını belirtiyor. Xe mimarisi ilk olarak Tiger Lake işlemcilere entegre gelecek ve Battlefield V gibi pek çok oyunu rahat bir şekilde oynatabilecek. Intel asıl hamlesini ise bağımsız Xe grafikleri ile yapacak. 7nm sürecindeki ekran kartlarının 2020 sonu veya 2021 başında hazır olması bekleniyor. Intel bu yüzden 7nm hatlarını grafik birimlerine ayırmış durumda.



    https://www.techpowerup.com/270251/intel-7nm-cpus-delayed-by-a-year-alder-lake-in-2h-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    game07 (Batuhan ARSLAN) 3 sa.
    Temcit pilavını ocağa koyalım.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa. en beğenilen
    Yakında ++++ lara satır yetmeyecek alt satıra inecekler :D
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    raxetul (Emrah Urhan) 2 sa. scutaro
    Şöyle bir şey var, transistör yoğunluğu da bir mana ifade etmiyor, litografi tekniği transistörün fiziksel karakteristiğini etkiler, 7nm transistör koyarsın, ama boşluklar koyunca ısı dağıtımını iyi yaparsın, iyi ısı dağıtımı ile gider başka yerlerde, saat hızı, transistör enerji verimliliği ile avantaj elde edersin. Yani fanboylar, ne sen, ne de ben tam manası ile uzmanıyız, hala birbirimizin eksiğini bulabildiğimize göre...
    Şöyle bir şey var, transistör yoğunluğu da bir mana ifade etmiyor, litografi tekniği transistörün fiziksel karakteristiğini etkiler, 7nm transistör koyarsın, am...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    oğuzyalçın 1 sa. yeni yorumcu
    amd aldı başını gidiyor sen bir işlemci çıkartacan tarihlerin hepsini denedin. Çıkart artık şunu be
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    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 2 sa.
    İyi tarafından bakmak gerekirse en azından yeni soketler de gelemeyecek. :S
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 sa.
    9600K var , ne yapayım a dostlar?



    elimde anakart yok





    Tamam mı? Devam mı?



    Yoksa U dönüşü yapıp , hiç kullanmadığim AMD işlemci ve anakart mı alam
    1 Yanıt Yanıtla
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    Father Torque 2 sa.
    Intel'in 10nm'sini savunanları görünce aklıma istemsizce hep şu karikatür geliyor altındaki alternatif metinleriyle:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    -istersen 7nm de üretirsin işlemcileri ama üretmiyorsun di mi abi?-ne oğlum, güzel değil mi 10 nm?-yok çok güzel de, istesen 7 nm de üretirsin o yetenek var sende ama istemiyorsun di mi abi?
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 2 sa. (düzenlendi)
    Intel'in 10nm'si mm²'de transistor yoğunluğu olarak 100.76 iken, TSMC'nin 7nm'si yaklaşık 96.5'a denk geliyor. AMD fanları Intel yine 10nm'de falan diyecek, biz de güleceğiz. Şu anda aralarında 2 kat nm farkı var sanan teknoloji uzmanlarını görmek güzel.
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    raxetul (Emrah Urhan) 2 sa. scutaro
    Şöyle bir şey var, transistör yoğunluğu da bir mana ifade etmiyor, litografi tekniği transistörün fiziksel karakteristiğini etkiler, 7nm transistör koyarsın, ama boşluklar koyunca ısı dağıtımını iyi yaparsın, iyi ısı dağıtımı ile gider başka yerlerde, saat hızı, transistör enerji verimliliği ile avantaj elde edersin. Yani fanboylar, ne sen, ne de ben tam manası ile uzmanıyız, hala birbirimizin eksiğini bulabildiğimize göre...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    interwap (Volkan ) 2 sa.
    Aşağıdaki tabloya bakar isek 10nm için diğer üreticiler transistör yoğunluğunda Intel'den gerideler. Diğer üreticilerin ilk 7nm teknikleri yine gerideler. İleriki 7nm üretim teknikleri ile Intel'i geçebiliyorlar.
    7nm için Intel CEO larının açıklamalarına bakarsak transistör yoğunluğu 10nm ile kıyaslandığında 2-2.4 kat arasında olacak ve bu diğer üreticilerin transistör yoğunluğunun 1.6-2 kat arasında fazla olması demek.

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    fhrstw 3 sa.
    Kıyamete yetişir mi abisi bu 7 nm işlemciler?
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 sa. en beğenilen
    Yakında ++++ lara satır yetmeyecek alt satıra inecekler :D
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    game07 (Batuhan ARSLAN) 3 sa.
    Temcit pilavını ocağa koyalım.
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    dodofran 3 sa.
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    653 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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