Intel: Ana akım kullanıcıların büyük kısmının harici ekran kartına ihtiyacı yok









Intel'in işlemcilerinde entegre olarak sunduğu grafik birimleri halen büyük bir ilgi görmüş değil ancak firmanın bu konuda katettiği mesafe oldukça dikkat çekici. Yıllardır entegre grafik birimlerini geliştirmeye devam eden Intel, önemli bir iddiada bulundu.





Özellikle Haswell mimarisi ile birlikte çıtayı yükselten Intel, Iris ve Iris Pro serisine başlamıştı. Bu tarihten sonra üst seviye grafik birimlerinde eDRAM bellek entegrasyonu sağlanmıştı. Yeni gelişmeler ile Intel, 5 yıl öncesine göre performansta 5 kat artış kaydettiklerini belirtiyor. Firma ayrıca hali hazırda piyasadaki ana akım bilgisayar kullanıcılarının yüzde 80'inin bağımsız bir grafik kartına ihtiyaç duymayacağını belirtiyor.





GMA dönemlerinden bu yana, grafik tarafında çok işi olmayan kullanıcılara Intel işlemciler yeterli oluyor. Ayrıca kurumlarda, ofislerde ve KOBİ'lerde de harici grafik birimi yerine entegre birimler tercih ediliyor. Ancak grafik düzenleme veya oyunlar işin içine girdiğinde Intel grafikleri pek yeterli olmuyor. Muhtemelen Intel'in tanımlaması daha çok giriş seviyesi ekran kartları için zira firmanın paylaştığı rakamlar da bunu gösteriyor.





Intel'in Skylake mimarisi ile birlikte sunduğu Iris Pro P580 GT4e grafik birimi 72 işlem birimine sahip ve 64MB veya 128MB eDRAM bellek desteği ile geliyor. 1GHz saat hızında çalışan grafik birimi, 1152GFLOPS performans değerlerine ulaşabiliyor. Ayrıca DirectX 12, Vulkan gibi API'lere destek ve 3 adede kadar 4K harici ekran çıkışı şeklinde özellikler de mevcut.





Performans değerlerine bakıldığında Intel daha çok Carrizo, Kaveri, Richland gibi APU'ların önüne geçiyor. Ayrıca NVIDIA GeForce GTX 750ve AMD Radeon R9 M370X harici ekran kartları da Intel'in gerisinde kalıyor. Bununla birlikte AMD Radeon R7 360, NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ve AMD Radeon R7 250X ekran kartları, Intel'e bir hayli fark atmış durumda.





Bir diğer nokta sanal gerçeklik için Intel'in grafik birimleri henüz çok yetersiz. Nvidia'nın bile en fazla 13 milyon uyumlu bilgisayar tahmini yaptığı bir dönemde, Intel'in sanal gerçeklik trendini yakalaması zor görünüyor. Firma önümüzdeki nesillerde de çalışacak ve grafik birimlerinin performansını artıracaktır ancak orta seviye harici grafik kartlarını yakalaması ne kadar mümkün, bunu zamanla göreceğiz.

http://wccftech.com/intel-iris-pro-graphics-gamers/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push