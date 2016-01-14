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Intel: Ana akım kullanıcıların büyük kısmının harici ekran kartına ihtiyacı yok

Yıllardır grafik birimine büyük yatırımlar yapan Intel, en azından giriş seviyesi harici ekran kartlarının performansını yakalamış durumda. Firma bu konuda iddialı konuşuyor.
3 yıl
5,9b
1
35
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in işlemcilerinde entegre olarak sunduğu grafik birimleri halen büyük bir ilgi görmüş değil ancak firmanın bu konuda katettiği mesafe oldukça dikkat çekici. Yıllardır entegre grafik birimlerini geliştirmeye devam eden Intel, önemli bir iddiada bulundu.
Intel: Ana akım kullanıcıların büyük kısmının harici ekran kartına ihtiyacı yok

Özellikle Haswell mimarisi ile birlikte çıtayı yükselten Intel, Iris ve Iris Pro serisine başlamıştı. Bu tarihten sonra üst seviye grafik birimlerinde eDRAM bellek entegrasyonu sağlanmıştı. Yeni gelişmeler ile Intel, 5 yıl öncesine göre performansta 5 kat artış kaydettiklerini belirtiyor. Firma ayrıca hali hazırda piyasadaki ana akım bilgisayar kullanıcılarının yüzde 80'inin bağımsız bir grafik kartına ihtiyaç duymayacağını belirtiyor. 

GMA dönemlerinden bu yana, grafik tarafında çok işi olmayan kullanıcılara Intel işlemciler yeterli oluyor. Ayrıca kurumlarda, ofislerde ve KOBİ'lerde de harici grafik birimi yerine entegre birimler tercih ediliyor. Ancak grafik düzenleme veya oyunlar işin içine girdiğinde Intel grafikleri pek yeterli olmuyor. Muhtemelen Intel'in tanımlaması daha çok giriş seviyesi ekran kartları için zira firmanın paylaştığı rakamlar da bunu gösteriyor. 

Intel'in Skylake mimarisi ile birlikte sunduğu Iris Pro P580 GT4e grafik birimi 72 işlem birimine sahip ve 64MB veya 128MB eDRAM bellek desteği ile geliyor. 1GHz saat hızında çalışan grafik birimi, 1152GFLOPS performans değerlerine ulaşabiliyor. Ayrıca DirectX 12, Vulkan gibi API'lere destek ve 3 adede kadar 4K harici ekran çıkışı şeklinde özellikler de mevcut. 

Performans değerlerine bakıldığında Intel daha çok Carrizo, Kaveri, Richland gibi APU'ların önüne geçiyor. Ayrıca NVIDIA GeForce GTX 750ve AMD Radeon R9 M370X harici ekran kartları da Intel'in gerisinde kalıyor. Bununla birlikte AMD Radeon R7 360, NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ve AMD Radeon R7 250X ekran kartları, Intel'e bir hayli fark atmış durumda. 

Bir diğer nokta sanal gerçeklik için Intel'in grafik birimleri henüz çok yetersiz. Nvidia'nın bile en fazla 13 milyon uyumlu bilgisayar tahmini yaptığı bir dönemde, Intel'in sanal gerçeklik trendini yakalaması zor görünüyor. Firma önümüzdeki nesillerde de çalışacak ve grafik birimlerinin performansını artıracaktır ancak orta seviye harici grafik kartlarını yakalaması ne kadar mümkün, bunu zamanla göreceğiz. 
Intel: Ana akım kullanıcıların büyük kısmının harici ekran kartına ihtiyacı yok
 

http://wccftech.com/intel-iris-pro-graphics-gamers/?utm_campaign=Roost&utm_source=Roost&utm_medium=push Yorum Yaz
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simbolmina 3 yıl en beğenilen homeedition88
homeedition88
Haberi okumadim bile ama belli ki kendi urununu satmak icin soylenmis cafcafli ve bos laf kalabaligidir kesin Intel'in yaptigi.
Ozetler: Intel kardes aslinda hepimizin harici ekran kartlarina ihtiyaci var (oyun oynamak, video/foto islemek) ama fiyatlari pahali o yuzden alamiyoruz yada almiyoruz.

Yorumunuzu okumadım ama kesin sallıyorsunuz.
homeedition88Haberi okumadim bile ama belli ki kendi urununu satmak icin soylenmis cafcafli ve bos laf kalabaligidir kesin Intel'in yaptigi.
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
BOZOMKOSO HORŞOYO YOTOR. BOZOMKOSONO KOLLONON. PORO VORMOYON OKRON KORTLORONO
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WB 3 yıl
Vaktinizi oyunlarla bosa gecirmemek icin tumlesik ekran karti alma taraftariyim, bunu 970 sahibi biri olarak soyluyorum, aldigima pismanim..
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Spinata 3 yıl
8 sene öncesinin hd4850 gfloapsla değil terafloapsla ölçülür. 1 tfloapstur. Hala daha kullanırım. Abisi hd4850 1.2 tfloapstur. Aralarındaki tek fark hız aşırtmadır.
Teori ve pratik yine çarpışıyor. Teoriye bakarsak süperis 1 numarayız. Hadi bu kadar iddianız varsa pratiğe alalım. 8 sene öncesinin ekran kartını bilgisayardan çıkarıyorum 16 sene öncesine götürüyor intel beni.
Sırf aç gözlülüğü yüzünden ses işlemcilerini yedin. Şimdi de gözünü görüntü işlemcilerine dikti. Yalnız piyasa ondan yana değilse o piyasayı kendine yontuyor. Yakında sadece bu chipsetlerle çalışan yazılımlarıda çıkartırlar. Tam olur. Sade gigafloapslarla dönmüyor bu işler. Adamlar 10 yıllarını verip mimari üstüne mimari geliştriyor sırf bu alanda. Adam dün bir bugün iki ben birinciyim diyor.
Saf çok memlekette. Sen pazarlamadan haber ver.
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gs09gs09 3 yıl
güzel bişi aslında fakat velakin her oyun için geçerli değil bunlar çoğu oyun grafiği aşırı zorluyor misal apple bitiriyor beni 6 7 bin lira veriorsun makinede inteliris var şaka gibi anca film izle dur :D o kadar alan adam var sanki bana hepsi çizim yapıor onun için alıyo yok kardeş kasa tasarımına kanımp alıyosun sonra aboww ben naptım diosun makineye ekran kartı koymayı unutmuslar
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berkcombil 3 yıl
Daha 1 sene öncesine kadar i5 - i7 ailesinden işlemcilerde entegre grafiği gereksiz görürdüm.Çünkü bu kapasitede işlemciler alan insanlar,bilgisayarlarının grafik yönünden güçlü olmasını da beklerler.Skylake ile birlikte artık i3'ü de bu kategoride görüyorum.Tabiki Core M,Celeron ya da Pentium G ailesi için entegre grafik kullanıcıların lehinedir diyeceğim ama Pentium G'lere bile GTX960 - R9 280X'ler takan var.
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Spiderhip 3 yıl
Oyunla işi olmayanlar için tabi ki güzel bu tümleşik gpu lar. Ama diğer yandan kitap kadar başlı başına ekran kartı ile kibrit kadar işlemcinin içindeki gpu nun yarı yarıya bile olması tabi ki düşünülemez.

8 sene öncesinin radeon 4850 sinde bile 950gflops falan var. Oradan siz düşünün.
GT640 da 700gflops var
GTX650 de 810gflops
Şu mobil cihazlardaki Qualcomm S810 da bile 388gflops vardı ki şimdi 820 si geliyor en azından bir 450gflops falan olacaktır.

Yani i7-6700K da ki ekran kartı yaklaşık olarak Qualcomm 820 li bir telefondaki gpu işleme gücüne eşit. Böyle düşününce intel pek övünmesin.
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Zxss 3 yıl
Keşke en iyi olsada harici ekran kartlarına para vermesek :D
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Mr.Legend 3 yıl
Master_Evil
yıllardır laptopta ob kartlarla mame32, ets2, lol vs. oynuyorum, yeterli laptop için

Yeterli falan değil. Oynadığın oyunlar istediği performansa bak ondan sonra konuş lütfen.
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REDSTONE 3 yıl
Haberin başlığındaki chipset ile direkt alakası yok ama; şu anki sistemimi 2.5 - 3 yıl önce ilk topladığım zamanlar az idare etmedim işlemcinin üzerindeki HD 4000 ile.


En azından oyunları ''açmaya'' yelteniyordu. Günlük kullanımda ne kadar sıkıntısını görmesemde, harici ekran kartı gibi değil tabii ki. Dikkatli gözler masaüstünde bile kalite farkını yakalayabilirler (abartı değildir). HD 4000'den bu yana tabii ki hatırı sayılır gelişmeler oldu (daha çooook uzun bir zamana ihtiyaç olsada).

En nihayetinde AMD - NVIDIA varken kenarda durmasını bilmeli INTEL, grafik pazarı içerisinde.
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justbejust 3 yıl
Biz alternatif akımız, 110 değil 220 Voltuz, yumoş değil hardcore'uz.
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9600_G_T 3 yıl
ekrem var kacınnn
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tahir40 3 yıl
Zaten bunlar yıllarca laptoplara sistem reminden 2 gb çalan onboard vga koyup 2GB vga var diye çoluk çocuğu kandıranlar :) Yazık bebeler de oyun oynuycam diye güzel de para verip aldığı laptopta oyunu açıp 3-5 frame görüp uyanınca iş işten geçiyordu tabi. Şimdi de onboard chiplerimiz external ekran kartı gücünde(yalan da sayılmaz Nvidia GT 710la falan yarışır :) diye milleti kekliyorlar. Oyun oynayacaksan ekran kartı lazım, iyi grafikler istiyorsan iyi kart alacaksın, bu kadar basit.
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FlyingUnderpants 3 yıl
Dogru tespit. Laptop'ta oyun oynamayanlar icin guclu islemcili ve SSD'li modellerin fazlalasmasi lazim. Entegre iris veya 520HD bana fazlasiyla yeter.
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Das Boot 3 yıl
Intelin açıklaması doğru. Grafik tabanli yazilimla işi olmayan ofislerin, işletmelerin yada ev kullanicilarinin ihtiyacı yok harici ekran kartına. İsraf.
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sis651 3 yıl
İlk bilgisayarımı 2004'te aldım, ekran kartı onboard SIS651 çipindeydi. O zamanki oynadığım oyunlarda sıkıntı çıkarmıyordu ki fazla da oyun oynamazdım. CS, Quake, Wolfenstein falan. 2008'de idi sanırım bir ATI 9250 mi 9225 mi ne takmıştım, Google Earth falan biraz daha iyi çalışıyordu yoğun 3D görüntülerde. Sonraki dizüstümde Nvidia vardı. Şimdikinde de Intel onboard + Nvidia. Zaten Linux kullanıcısıyım, oyun düşkünü değilim. Eurotruck vs. oynarım ki uygun ayarlarla yeterli şekilde oynanıyor Intel ile. Ama daha üst seviye oyunlar için Nvidia'yı etkinleştirmek gerekiyor. Hani genel masaüstü işlerimin hepsini Intel yerine getirmekte yeterli. Videolar bile Nvidia ile açınca daha sıkıntılı oynuyor Optimus sistemde. Ama Nvidia'yı da Boinc ile GPUgrid çalıştırmak için kullanıyorum. Tek Nvidia ile çalışında ekranı kastırıyor bu ama ana masaüstü Intel'de çalışınca hiç sıkıntı olmuyor.

Bilgisayarı ile sadece Facebook, Youtube vs. yerlere giren, oyun nedir bilmeyen çoğu kullanıcı için yeterin de ötesinde Intel dahili grafik işlemcileri...
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