Intel, Apple ve Qualcomm anlaşmasından dolayı 5G modem işinden çıktığını kabul etti

İçinde bulunduğumuz yılın teknoloji tarafındaki en büyük olaylarından biri hiç şüphesiz Apple ve Qualcomm’un anlaşmaya varması. İki firma arasında yıllardır süren davalar sürpriz bir gelişmeyle sonlandırıldı. Anlaşma açıklandıktan kısa bir süre sonra ise Intel’in telefonlar için 5G modem işinden çıktığı açıklaması gelmişti. Intel, Apple ve Qualcomm anlaşması yüzünden bu kararı verdiğini kabul etti.

Tahmin ediliyordu

Intel, Apple ve Qualcomm üçlüsü arasında yaşanan olaylar hakkında iki farklı görüş bulunuyordu. Bunlardan ilki Intel’in 5G işinden çıkmaya karar verip bunu Apple’a bildirmesi ve Apple’ın da Qualcomm ile anlaşmak zorunda kalması. İkincisi ise Apple ile Qualcomm’un anlaşması sonrası Intel’in telefonlar için 5G işinden çıkmaya karar vermesi görüşüydü. Tahminler ikincinin doğru olduğuna yönelikti ama bugüne kadar net bir şey söylenemiyordu. Intel CEO’su Bob Swan yaptığı açıklama ile durumu netleştirmiş oldu.

“Apple ve Qualcomm’un duyurusu ışığında, bu teknolojiyi akıllı telefonlar için sunarken para kazanma yönündeki beklentilerimizi değerlendirdik ve henüz bir yol göremediğimize karar verdik.”

The Wall Street Journal’a yukarıdaki açıklamayı yapan Swan, Intel’in Apple ve Qualcomm anlaşması yüzünden bu kararı verdiğini bizlere gösterdi.

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Daha önceki haberlerimizde paylaştığımız gibi bu durum Intel’in 5G pazarından komple çekildiği manasına gelmiyor. Firma, bilgisayarlar ve diğer akıllı ev cihazlarına odaklanacak. iPhone’lar için de 4G modem üretimine devam edecek. Her halükârda Apple gibi önemli bir müşteriyi kaybetmek tabii ki Intel için pek iyi gözükmüyor.

https://www.theverge.com/2019/4/25/18516830/intel-apple-qualcomm-surprise-settlement-pushed-exit-mobile-5g-modems