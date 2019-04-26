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iPhone 11 maketleri Alibaba’da satışa çıktı

Apple iPhone XI serisinin kalıp görsellerinden sonra kalıpların kendisi de sızdırıldı. Üstelik bu kalıpları Aibaba üzerinden edinmek de mümkün. Detaylar haberimizde.
3 hf.
12,6b
1
11
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın iPhone XI adını alacağı iddia edilen yeni iPhone serisi için henüz önümüzde 5 aylık bir süreç var ancak şimdiden kalıplar satışa çıktı. Alibaba üzerinde iPhone 11 kalıplarını bulmak mümkün.

iPhone 11 neler sunacak?

Daha önce sızdırılan bilgilerle ve kalıp görsellerinden yola çıkarak hazırlanan maketler kılıf üreticilerinden ziyade teknoloji basınının ilgisini çekiyor. Bu bakımdan daha çok teknoloji editörlerinin kalıpları satın aldığı ifade ediliyor.

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Alibaba üzerinde satılan maketlerin gerçeğe en yakın ölçülerde olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte önemli bir ayrıntı var zira hali hazırda 5.8 inç olan iPhone XS modelinin devamı olacak iPhone 11 modeli 6.1 inçlik ekran taşıyor.

Uzmanlar kesinlikle bir ekran boyutu değişikliği beklemiyor ancak üçlü kamera kombinasyonu nedeniyle maketlerin iPhone Xr devamına ait olması pek mümkün görünmüyor. Bu durumda iPhone 11 Max-iPhone 11-iPhone Xe şeklinde bir kombinasyon da görebiliriz. Ya da iPhone XR daha farklı bir konuma geçiş yapabilir. Diğer taraftan ölçülerde de bir miktar küçülme tespit edilmiş.

Şimdilik net bilgiler yok ancak ilerleyen dönemlerde bu konular kesinlik kazanacaktır. Şimdiden maketler sızdığına göre bir süre sonra çalışır hale telefonlarında sızdırılması muhtemel olacaktır.

Diğer taraftan 3D ToF derinlik sensörüne sahip üçlü arka kamera, Apple A13 Bionic yonga seti, ekranda çentik, daha gelişmiş TureDepth kamera sistemi geleceği net olarak bilinen özellikler arasında.

 

https://www.phonearena.com/news/3D-mockups-of-Apple-iPhone-11-and-iPhone-11-Max-appear-on-video_id115593 Yorum Yaz
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nefendim 3 hf. en beğenilen
Erdi abi hemen alıp inceleme yapsın.))
Hatırlayanlar bilir xD
Not: şakadır...
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1 Avatar
apeirons 3 hf.
Yine tasarıma laf edilir, ama çok satılır. Senelerdir böyle bu.
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Tunyukuk 3 hf.
👏 Tasarım harikası olmuş
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Tenvir 3 hf.
Yeminle artik bu tasarimdan bıktım. Hala nasil satılıyor gercekten sastim kaldım.
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Askaparta 3 hf.
Hocam, logosu için alıyorlar da ondan.
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mvn_ 3 hf.
Leş oğlu leş
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snomask 3 hf.
Noch kısmında en ufak bir küçülme yok ve arkadaki kameralar iğrenç görünüyor. Apple böyle bir tasarımla çıkarsa artık android telefonlardan feyz almayı denesin.
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transverse 3 hf.
Yıl 2019, cel telefonlarının kalıp ile üretildiğini zannetmek
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arekamint 3 hf.
umarım bu tasarımda şakadır.
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intel7mix 3 hf.
Kamera çıkıntısını yok edip pil koysunlar tüketici daha fazla memnun olur.
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fuckulteli 3 hf.
Kamera kısmını çirkin buldum. Çıkıntı yapmayan tasarımı gerçekleştirebilmeliler bence.
Bu kamera tasarımını kabul eden olacaktır ama kimse güzel bir tasarım diyemez buna.
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nefendim 3 hf. en beğenilen
Erdi abi hemen alıp inceleme yapsın.))
Hatırlayanlar bilir xD
Not: şakadır...
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