Intel Atom işlemcili Asus ME302C tablet modeli benchmark sonuçlarında ortaya çıktı





Intel ile işbirliği sonucunda Atom işlemcili giriş seviyesi Fonepad modelini pazara sunan Asus'un, Intel işlemcili yeni bir tablet modelinin daha hazırlığı içerisinde olduğu ortaya çıktı.





Asus ME302C model numarasına sahip olan tablet, benchmark testlerine göre 1.6GHz saat hızına sahip bir Intel işlemci kullanıyor. Tahminler işlemcinin Clover Trail+ mimarisine sahip 32nm fabrikasyon sürecinde üretilen Atom Z2560 olduğu yönünde birleşiyor. Bu işlemcide PowerVR SGX 544MP grafik birimi yer alıyor.





EeePad ailesine sahip olacağı düşünülen modelin 10 inçlik ekranda 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunacağı sanılıyor. Transformer serisine ekleneceği düşünülen modelin ayrılabilir bir klavyeye sahip olması da olası. Modelin işletim sistemi ise muhtemelen Android 4.2.2. Bir süredir ağırlıklı olarak giriş ve orta seviye segment için tablet modelleri tanıtan Asus'un artık çıtayı yükseltmeye başladığı görülüyor.





Bunun haricinde modele ait fazla bir detay bulunmuyor. Yaz döneminde tanıtılacağı düşünülen modelle ilgili yeni detayların ise ilerleyen haftalarda gündeme gelmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Asus-ME302C-tablet-leaks-in-bechmarks-has-Intel-Atom-processor_id42382