Intel, Bay Trail yongaseti ile ilgili performans değerlerini paylaştı





Yılın sonlarına doğru 22nm fabrikasyon sürecine sahip Silvermont tabanlı Bay Trail işlemcileriyle mobil ve ince dizüstü pazarında iddialı bir rekabet başlatmaya hazırlanan Intel, işlemcilerine ait örnek bir performans tablosu paylaştı.





Atom Z3000 serisinin en güçlü üyesi olan 4 çekirdekli Atom Z3770 işlemcisi, Intel mühendisi Francois Piednoel tarafından Cinebench 11.5 yazılımı ile test edildi ve 1.47 skorunu elde etmeyi başardı.





1.47GHz saat hızında çalıştırılan işlemciyi karşılaştırmak açısından 1.5GHz saat hızında çalışan Kabini tabanlı ve 4 Jaguar çekirdekli AMD A4-5000 yongasetinin 1.5 skorunu elde ettiği belirtiliyor.





Ayrıca yongaseti, 2.2GHz saat hızında çalışan Sandy Bridge tabanlı çift çekirdekli bir Pentium işlemcisinin performansına yüzde 86 oranında yaklaşabilirken, Atom Z2760 Clover Trail işlemcisinden ise 3 kat daha fazla performans gösteriyor.





Son olarak 2010 model Macbook Air cihazında yer alan Penryn tabanlı 2GHz saat hızında çalışan Core 2 Duo işlemcisinden daha iyi bir performans sergiliyor. Test edilen işlemciyi taşıyan tabletin 32 bit Windows sürümü üzerinde çalıştığı görülüyor.





Bay Trail işlemcilerin en iyi performansı sunarken ne kadar enerji harcayacağı da merak konusu. Intel'in farklı optimizasyonlarıyla listedeki işlemcilerden daha az enerji tüketeceği tahmin edilirken, bu noktada ARM tabanlı işlemcilerle de sıkı bir mücadeleye girişmesi gerekecek.

http://www.anandtech.com/show/7263/intel-teases-baytrail-performance-with-atom-z3770-cinebench-score