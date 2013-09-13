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Intel, Bay Trail yongaseti ile ilgili performans değerlerini paylaştı

5 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, Bay Trail yongaseti ile ilgili performans değerlerini paylaştı

Yılın sonlarına doğru 22nm fabrikasyon sürecine sahip Silvermont tabanlı Bay Trail işlemcileriyle mobil ve ince dizüstü pazarında iddialı bir rekabet başlatmaya hazırlanan Intel, işlemcilerine ait örnek bir performans tablosu paylaştı.

Atom Z3000 serisinin en güçlü üyesi olan 4 çekirdekli Atom Z3770 işlemcisi, Intel mühendisi Francois Piednoel tarafından Cinebench 11.5 yazılımı ile test edildi ve 1.47 skorunu elde etmeyi başardı.

1.47GHz saat hızında çalıştırılan işlemciyi karşılaştırmak açısından 1.5GHz saat hızında çalışan Kabini tabanlı ve 4 Jaguar çekirdekli AMD A4-5000 yongasetinin 1.5 skorunu elde ettiği belirtiliyor. 

Ayrıca yongaseti, 2.2GHz saat hızında çalışan Sandy Bridge tabanlı çift çekirdekli bir Pentium işlemcisinin performansına yüzde 86 oranında yaklaşabilirken, Atom Z2760 Clover Trail işlemcisinden ise 3 kat daha fazla performans gösteriyor. 

Son olarak 2010 model Macbook Air cihazında yer alan Penryn tabanlı 2GHz saat hızında çalışan Core 2 Duo işlemcisinden daha iyi bir performans sergiliyor. Test edilen işlemciyi taşıyan tabletin 32 bit Windows sürümü üzerinde çalıştığı görülüyor. 

Bay Trail işlemcilerin en iyi performansı sunarken ne kadar enerji harcayacağı da merak konusu. Intel'in farklı optimizasyonlarıyla listedeki işlemcilerden daha az enerji tüketeceği tahmin edilirken, bu noktada ARM tabanlı işlemcilerle de sıkı bir mücadeleye girişmesi gerekecek.  

http://www.anandtech.com/show/7263/intel-teases-baytrail-performance-with-atom-z3770-cinebench-score Yorum Yaz
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mutercim 5 yıl en beğenilen
Ya donanımhaber dalga mı geçiyor bizimle? AnandTech'inden tut PC Perspective'ine kadar bir sürü sitede editörler tarafından bizzat yapılan kısıtlı ön incelemeler yayınlandı iki gün önce. Onlardan haber vereceğinize bir hafta önce Intel'in yayınladığı resmi bilgileri ana sayfaya koyuyorsunuz. Oldu olacak sitenin adını Mobilhaber.com diye değiştirin, girdiğimizde ne bulacağımızı bilelim.
Sevdiğim bir siteyi bu şekilde eleştirmek istemiyorum, ama ana sayfadaki haberlerin yarısı tablet ve telefonlarla ilgili. Ben şahsen bıktım artık, bilmiyorum kaç kişi katılır. Öte yandan IDF'ten doğru düzgün bir haber yok, olan da böyle bir hafta geriden geliyor.
Ya donanımhaber dalga mı geçiyor bizimle? AnandTech'inden tut PC Perspective'ine kadar bir sürü sitede editörler tarafından bizzat yapılan kısıtlı ön incelemele...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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sertacarslan 5 yıl
iyi gelişme. Performans basit excel tabloları vs. için yeterli olur. Çıksa da test etsek, gerçekten de yeterince iyiyse alsak...
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rizawebmaster 5 yıl
bence en yüksek performans cinselilac.gen.tr de gel buraya perfons gör..:)
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JoeyBane 5 yıl
Eski macbookair'i ninem de geçer. Haswell'e olmadı Ivy'ye yaklaş bakayım. Hala Jaguar'ı geçememişler. Enerji verimliliği hariç pek bir yol kat etmemişler.
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OBA INC 5 yıl
Tabloda niye 2010 ylına ait macair varki? Son nesil işlemciler ile kıyaslasınlar...
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mutercim 5 yıl en beğenilen
Ya donanımhaber dalga mı geçiyor bizimle? AnandTech'inden tut PC Perspective'ine kadar bir sürü sitede editörler tarafından bizzat yapılan kısıtlı ön incelemeler yayınlandı iki gün önce. Onlardan haber vereceğinize bir hafta önce Intel'in yayınladığı resmi bilgileri ana sayfaya koyuyorsunuz. Oldu olacak sitenin adını Mobilhaber.com diye değiştirin, girdiğimizde ne bulacağımızı bilelim.
Sevdiğim bir siteyi bu şekilde eleştirmek istemiyorum, ama ana sayfadaki haberlerin yarısı tablet ve telefonlarla ilgili. Ben şahsen bıktım artık, bilmiyorum kaç kişi katılır. Öte yandan IDF'ten doğru düzgün bir haber yok, olan da böyle bir hafta geriden geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +9
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bocekgrafik 5 yıl mutercim
mutercim

Ya donanımhaber dalga mı geçiyor bizimle? AnandTech'inden tut PC Perspective'ine kadar bir sürü sitede editörler tarafından bizzat yapılan kısıtlı ön incelemeler yayınlandı iki gün önce. Onlardan haber vereceğinize bir hafta önce Intel'in yayınladığı resmi bilgileri ana sayfaya koyuyorsunuz. Oldu olacak sitenin adını Mobilhaber.com diye değiştirin, girdiğimizde ne bulacağımızı bilelim.

Sevdiğim bir siteyi bu şekilde eleştirmek istemiyorum, ama ana sayfadaki haberlerin yarısı tablet ve telefonlarla ilgili. Ben şahsen bıktım artık, bilmiyorum kaç kişi katılır. Öte yandan IDF'ten doğru düzgün bir haber yok, olan da böyle bir hafta geriden geliyor.

Katılıyorum. Mobil haberler ile tablet haberleri ayrı bir sekmede toplanmalı.
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grafman09 5 yıl
Amaç artık, minimum enerji tüketimi ile maksimum performansa yönelmek anladığım kadarıyla. Burada belirleyici olan grafik performansları olur. Hepsi bir arada işlemcilerin başarımlarını görüyoruz. İşallah daha iyi olurlar..
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Mamut 5 yıl
Eğer güç tüketimi konusunda bir devrim yapmadıysa bu performans değeri oldukça düşük.
Yanılmıyorsam burada test edilen en güçlü versiyonu. Bu versiyon bile hala 2010 sonu Penryn Core2Duo'nun gerisinde kalıyorsa, bu işte bir yanlışlık var...
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wozniak 5 yıl
muratzilla
Intel paylasmadi, anandtech test etti yayinladi. Sizde kaynak gosterip ordan almissiniz zaten.

İngilizce bilmediğin için anlamamışsın ama anandtech de intel yayınladı diye belirtmiş sayfasında.
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muratai 5 yıl wozniak
wozniak
muratzilla
Intel paylasmadi, anandtech test etti yayinladi. Sizde kaynak gosterip ordan almissiniz zaten.

İngilizce bilmediğin için anlamamışsın ama anandtech de intel yayınladı diye belirtmiş sayfasında.

Ingilizcem olmadigi icin anandtech i okuyorum tabi, beyin bedava. Testleri intelin yayinladigi kismi atlamisim, bilmem kac sayfalik haberin tamamini kelime kelime okuyacak degilim.
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muratai 5 yıl
Intel paylasmadi, anandtech test etti yayinladi. Sizde kaynak gosterip ordan almissiniz zaten.
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