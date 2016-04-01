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Intel Broadwell-EP işlemciler sahneye çıkıyor

Intel’in performans odaklı Xeon işlemcilerini bir araya getirdiği yeni Broadwell-EP serisi, tepe modelinden başlamak üzere yavaş yavaş piyasaya sürülmeye başladı.
3 yıl
3,8b
1
9
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Broadwell-EP işlemciler sahneye çıkıyor

Intel’in Broadwell mimarisini temel alan yeni Xeon işlemci ailesi Broadwell-EP, uzun süreli bir bekleyişin ardından nihayet sahaya çıkıyor. Şimdilik ailedeki en tepe model resmiyet kazandı. Diğer modellerin zamanla tanıtılması bekleniyor.

Yeni aile Intel Xeon E5-2600 V4 ismi altında sıralanacak. En tepe model ise, Xeon E5-2699 V4 adını alacak. 22 çekirdek ve toplamda 44 izlek birimi sahibi olan işlemci, 14nm üretim süreci üzerinde şekilleniyor. 2.2GHz frekans hızında çalışan işlemci, 3.6GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

Ayrıca Bkz. "AMD’den çift Fiji çekirdekli yeni bir ekran kartı daha"

55MB Seviye 3 önbellek barındıran işlemci, 385GB’a kadar DDR4 2400MHz RAM desteği sunabiliyor. CPU başına ise 12 DIMM soket desteği mevcut. Eğer kayıtlı DIMM modüllerini varsa, 32GB DIMM kullanarak 385GB’a kadar çıkabiliyorsunuz. İşlemcinin ısıl tasarım değeri 145 Watt seviyesinde.

Intel Xeon E5-2699 V4 modeli için 4115$ fiyat etiketi bulunuyor. Bu da çekirdek başına 187$ civarında bir meblağa denk geliyor. 8 çekirdekli Core i7-5960X işlemcisi 1059$ ve çekirdek başına 132$ şeklinde fiyat etiketine sahipti. Bu bakımdan, Intel Xeon E5-2699 V4 modeli çok da pahalı görülmüyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/51400/intel-unleashes-new-44-threaded-xeon-cpu-supports-385gb-ddr4/index.html Yorum Yaz
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
Intel Xeon E5-2699 V4 modeli için 4115$ fiyat etiketi bulunuyor. Bu da çekirdek başına 187$ civarında bir meblağa denk geliyor. 8 çekirdekli Core i7-5960X işlemcisi 1059$ ve çekirdek başına 132$ şeklinde fiyat etiketine sahipti. Bu bakımdan, Intel Xeon E5-2699 V4 modeli çok da pahalı görülmüyor.

Sonra çıkıp fazla kazanmıyoruz diyerek gariban edebiyatı yapıyorsunuz...
Intel Xeon E5-2699 V4 modeli için 4115$ fiyat etiketi bulunuyor. Bu da çekirdek başına 187$ civarında bir meblağa denk geliyor. 8 çekirdekli Core i7-5960X i...
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Amore 3 yıl
Xeon E5-2699 V4, çekirdek başına i7-5960X 'e göre yaklaşık %50 daha pahalı ama çok da pahalı görülmüyor demişsiniz. Çok daha pahalı olması için 4-5 kat mı pahalı olması gerekiyordu?
Xeon E5-2699 V4, çekirdek başına i7-5960X 'e göre yaklaşık %50 daha pahalı ama çok da pahalı görülmüyor demişsiniz. Çok daha pahalı olması için 4-5 kat mı paha...
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KANUNI61 3 yıl
yanına s koy es koy ab koy a koy devam
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DH Misafiri 3 yıl
intel artık kendi fanboylarını bile heyecanlandıramıyor. baktı millet masraf yapmıyor sadece ddr4 için, kurumsaldan para kazanalım dediler. halbuki zaten kurumsalda rakipsizler. zenler bir an önce çıksa da ortalık şenlense. telefon haberleri yüzünden içimiz dışımıza çıktı.
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idris 3 yıl
Biri sunucu için diğeri pc için. Orantısal açıdan bakarsak pahalı değil hatta ucuz bile. Ama salt değer açısından bakarsak ikisi de kazık zaten.
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mementopolis 3 yıl
Ben bakkaldan, bir paketi 50 kuruş'a alıyorum çekirdekleri. =D
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AndaCakan 3 yıl
Bu çekirdekleri toptan alınca daha ucuza gelmiyo mu yav babam hep öyle yapardı
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BiilimAdamı 3 yıl
bundan 2 tane alıcan dual çalıştırcan
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people66 3 yıl
broadwell-e ne zaman çıkıyor ? q1 dendi hala ses seda yok ?
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Amore 3 yıl
Xeon E5-2699 V4, çekirdek başına i7-5960X 'e göre yaklaşık %50 daha pahalı ama çok da pahalı görülmüyor demişsiniz. Çok daha pahalı olması için 4-5 kat mı pahalı olması gerekiyordu?
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selahattın ısık 3 yıl en beğenilen
Intel Xeon E5-2699 V4 modeli için 4115$ fiyat etiketi bulunuyor. Bu da çekirdek başına 187$ civarında bir meblağa denk geliyor. 8 çekirdekli Core i7-5960X işlemcisi 1059$ ve çekirdek başına 132$ şeklinde fiyat etiketine sahipti. Bu bakımdan, Intel Xeon E5-2699 V4 modeli çok da pahalı görülmüyor.

Sonra çıkıp fazla kazanmıyoruz diyerek gariban edebiyatı yapıyorsunuz...
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