Intel Broadwell-EP işlemciler sahneye çıkıyor

Intel’in Broadwell mimarisini temel alan yeni Xeon işlemci ailesi Broadwell-EP, uzun süreli bir bekleyişin ardından nihayet sahaya çıkıyor. Şimdilik ailedeki en tepe model resmiyet kazandı. Diğer modellerin zamanla tanıtılması bekleniyor.

Yeni aile Intel Xeon E5-2600 V4 ismi altında sıralanacak. En tepe model ise, Xeon E5-2699 V4 adını alacak. 22 çekirdek ve toplamda 44 izlek birimi sahibi olan işlemci, 14nm üretim süreci üzerinde şekilleniyor. 2.2GHz frekans hızında çalışan işlemci, 3.6GHz seviyesine kadar çıkabiliyor.

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55MB Seviye 3 önbellek barındıran işlemci, 385GB’a kadar DDR4 2400MHz RAM desteği sunabiliyor. CPU başına ise 12 DIMM soket desteği mevcut. Eğer kayıtlı DIMM modüllerini varsa, 32GB DIMM kullanarak 385GB’a kadar çıkabiliyorsunuz. İşlemcinin ısıl tasarım değeri 145 Watt seviyesinde.

Intel Xeon E5-2699 V4 modeli için 4115$ fiyat etiketi bulunuyor. Bu da çekirdek başına 187$ civarında bir meblağa denk geliyor. 8 çekirdekli Core i7-5960X işlemcisi 1059$ ve çekirdek başına 132$ şeklinde fiyat etiketine sahipti. Bu bakımdan, Intel Xeon E5-2699 V4 modeli çok da pahalı görülmüyor.