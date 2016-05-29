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Intel Broadwell-E işlemcilerin fiyatları belli oldu

Üst seviye bilgisayar sistemlerine yönelik olarak hazırlanan Intel’in 14nm sürecindeki Broadwell-E serisi işlemcileri, gelecek hafta Computex 2016 fuarında resmi olarak tanıtılacak.
2 yıl
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55
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in profesyonellere yönelik olarak tasarladığı ve X99 çipsetli anakartlara hitap eden yeni Broadwell-E serisi, gelecek hafta Computex 2016 fuarında resmi olarak tanıtılacak. Son sızıntılar, serideki fiyat sıralamasını ve yeni teknolojileri gözler önüne seriyor.

Profesyonel Seriler

Yeni seri, bir önceki nesil olarak görebileceğimiz Broadwell mimarisini temel alıyor ve yine 14nm fabrikasyon sürecine sahip. Skylake tabanlı yeni işlemcileri ile tüketicilerin yeni çipsetlere geçiş yapmasını teşvik eden Intel, diğer taraftan daha güçlü E ve EP gibi seriler ile de profesyonel kullanıcıların önceki nesil çipsetli anakartlarına destek sunuyor.

Aslında yeni bir işlemci mimarisi kullanıma sunulduğu zaman, ekstrem üyeleri taşıyan seriler çok daha ileri tarihe bırakılıyor ve hatta bir sonraki mimarinin çıkış dönemine denk geliyor. Haswell-E serisi, Haswell mimarisinden yaklaşık 1 yıl sonra piyasaya çıkmıştı. Broadwell-E mimarisi de, Broadwell işlemcilerden yaklaşık 1 yıl sonra piyasaya çıkıyor.

Intel sonraya bırakmış olsa da, önemli teknoloji ve yenilikler ile profesyonel serilerine ilgi çekmeyi başarıyor. İlk DDR4 desteği, ilk 8 çekirdek gibi pek çok yeniliğe geçmiş yıllarda şahit olmuştuk. Broadwell-E serisi de öncekilerden aşağı kalmıyor.

Broadwell-E Serisi

Yeni seriye geçişte aslında önemli bir adım atılıyor zira Haswell serisi 22nm geometrisine dayanıyordu. Bu bakımdan zar alanlarında küçülme ve daha fazla transistör sığdırma avanjtalarının yanısıra, daha düşük enerji tüketiminde daha iyi performans sunulabiliyor.

Seride modele göre 246 milimetrekare zar alanı ve 3.4 milyar transistör ile, 306 milimetrekare zar alanı ve 4.7 milyar transistör sayısına rastlıyoruz. Haswell-E mimarisine göre transistör sayısında yüzde 50-75 arasında artış ve zar alanında da yüzde 20 civarında küçülme söz konusu.

Ayrıca Bkz. "Intel 200 serisi çipsetler Computex 2016 fuarında duyurulabilir"

Seride 4 üye var ve en güçlüsü Intel Core i7-6950X olacak. Intel Core i7-6950X modeli 10 çekirdekli ve toplamda 20 izlek birimi barındırıyor. Taban hızı 3GHz seviyesinde iken, artırılmış hız 3.5GHz seviyesine kadar çıkıyor. X99 çipset ve LGA 2011-3 soketleri ile uyumlu model, tam hız aşırtma imkanı sunuyor.

Intel’in son kullanıcıya yönelik ilk 10 çekirdekli işlemcisi olarak görülen Core i7-6950X, 25MB Seviye 3 önbellek ve 140Watt ısıl tasarım gücüne sahip. Fiyat olarak da 1723$ seviyeleri belirlenmiş.

 

Intel Broadwell-E işlemcilerin fiyatları belli oldu
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Bunun haricinde serideki Intel Core i7-6900K işlemcisi, en hızlı 8 çekirdekli işlemci olarak gösteriliyor. 20MB ön bellek ve tam çarpan kilidi ile birlikte 1100$ civarından alıcı bulacak. Diğer modeller ise 6 çekirdekli Intel Core i7-6850K ve Intel Core i7-6800K şeklinde sıralanıyor. Sırasıyla 617$ ve 434$ fiyat etiketi mevcut.

Turbo Boost Max 3

Yeni seri ile gelecek en önemli teknoloji, şüphesiz performans artışı sağlayan Turbo Boost Max 3 olacak. Yeni teknoloji, hem tek izlekli hem de çok izlekli iş yüklerinde yüzde 15 civarında performans artışı vadediyor. Detaylar henüz net değil.

Diğer taraftan voltaj başına daha iyi hız aşırtma, AVX oran dengeleme, VccU voltaj kontrol, yeni bir ısı dağıtıcı ve tamamen lehimli tasarım gibi gelişmeler de profesyonelleri bekliyor olacak. 


http://wccftech.com/intel-broadwell-e-core-i7-processors-specs-prices-launch/ Yorum Yaz
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House M.D. 2 yıl en beğenilen
1723-1089-617-434 dolar. Heral fiyat belirlenirken piyasada rakibimiz yok rastgele rakamlara basıp fiyat belirleyelim demişler
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Hasan07-36 2 yıl
O "AMD ne de olsa işe yaramıyor. Batsın da kurtulalım." diyen Intel ve Nvidia fanları nerelerde acaba. Intel bu seviyede kendisine yetişecek rakibi olmadığı için kafasına göre yazmış fiyatları. AMD hiç olmasa i3/i5/i7'lere 300/500/700 dolar yazıverir gününüzü görürsünüz. Şimdi yazamıyor çünkü bir kişi 700 dolara i7 almaktansa güç tüketimini, ısınmayı, performans farkını boşverir FX-9590 alır. Aynısı Nvidia için de geçerli. Hatırlarsanız geçen yıllarda Nvidia "nasıl olsa burada rakibim yok" diyerek 1000 dolara Titan'ı kitlemişti. AMD 1-2 ay geçmeden 500-600 dolarlık kartla Titan'ı geçip Nvidia'yı dumur etmişti. GTX 1070/1080'i fiyatının nispeten uygun olması nedeniyle hevesle bekliyorsunuz. Nvidia fiyatı şimdikinin iki katı yazsa onun yerine 2 tane 390X alıp Crossfire yaparsınız. Bu sebeple Nvidia kafasına göre fiyat yazamıyor. Hadi yukarıdaki 1700 dolarlık işlemcinin fiyatına bakın de "AMD batsın da kurtulalım" dayin. İnşallah AMD Zen ile Intel'in 4/6 çekirdek modelleriyle, Polaris ve Vega'yla da Nvidia'nın yeni serileriyle rekabet eder de Intel ve Nvidia'nın insafına kalmayız...
O "AMD ne de olsa işe yaramıyor. Batsın da kurtulalım." diyen Intel ve Nvidia fanları nerelerde acaba. Intel bu seviyede kendisine yetişecek rakibi olmadığı iç...
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2 Yanıt Yanıtla +51
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DraGonS 2 yıl
Adamlar silisyum denen deniz kumunu alıp işliyorlar. Bir işlemci toplasan bi avuç kumdan yapılıyordur. 2000TL ye sana satıyorlar. İşte bilgi çağında, bilgini satmak budur arkadaş. Allah(c.c.) şu intel'in rakiplerini güçlendirsinde birazda biz gülelim. Athlon serisinden beri intelin kucağında oturuyoruz. Olan bize oluyor.
Adamlar silisyum denen deniz kumunu alıp işliyorlar. Bir işlemci toplasan bi avuç kumdan yapılıyordur. 2000TL ye sana satıyorlar. İşte bilgi çağında, bilgini s...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Sertan-57 2 yıl
Millet Simdi Onceden Size Soylemistim Zen islemci Yani Zen FX Summit Ridge Kod Adli 8 Cekirdekli 16 izlekli Canavari Extreme Serisi Oluyor Athlon FX'de Extreme Serisiydi. Zen FX i7 6950X'e Rakip iki Canavar x86 Pazarinda Cok Fena Kapisacaklar Eski Gunler Geri Donuyor x86 Pazarinda Zen FX'in Atasi Athlon FX Oluyor.
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InsectKin 2 yıl
uf fiyatlar ucmus...

bir sorum olacakti hazir yakalamisken milleti, 560ti ekran kartima amd a6-6400 apu fena darbogaz yapiyor yahu. bu yuzden phenom x4 3.4ghz 965 slot mu almaliyim yoksa athlon 860k daha mi iyidir phenom'a gore?

cevaplari bekliyorum, tesekkurler :)
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Yossi Kohen 2 yıl InsectKin
860k al
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Sertan-57 2 yıl InsectKin
Zen islemci Al Dostum Bulldozerlerden Uzak Durun Diye Bas Bas Bagiriyoruz
.
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-MoDeStUs- 2 yıl
Intel bi kulak arkamiz kaldi ayiptir :)
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
NOVA'da işlemciler listelenmiş, tahmin edeceğiniz üzere kol gibi. 5820K'nun muadili 1600 küsür Lira.
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Forvenor 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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KanKoKan 2 yıl
Almayanı dövüyorlar zira bu fiyatlara anca öyle satarlar
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BabyYourLost 2 yıl
sonra 2k 4k oyunculuk başladı yazsınlar orada burada...

abi bu fiyatlar ne, türkiye de bu kadar para kazanan adam oyun oynamaz ki bunları alsın. yarısı siyasetcidir zaten.
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Master_Evil 2 yıl
şunun en ucuzunu alsam 10 yıl yeter herhalde
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Spirit_Rises 2 yıl
Newegg de stocklarda yok gozukuyor hangi ara geldi de hangi ara bitti
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Spirit_Rises 2 yıl
Bu nedir aga ya 700 dolar 6850k

Sanitim 5930k alacagim
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Lax Guy 2 yıl
Gönül ister rekabet olsa da bu fiyatlar böyle uçuk olmasa. Malum Türkiye'de artık televizyon izlemek, bilgisayarla zaman geçirmek dahi lüks oldu. Bu fiyatlara vergiler de eklendi mi bir modifiye Doğan fiyatına işlemci sahibi oluruz artık.

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Castle Bravo 2 yıl
5820K'yi az bir fark odeyip 6800K ile takaslayabilirim diyordum; fiyatlari gorunce vazgectim.

Neye dayanarak fiyatlari yuksek tutmuslar, anlamak zor. Haswell-E cikali neredeyse 2 sene oluyor. Arada onemli bir fark olmasi da, 4770K-5775C farkini dusununce, pek mumkun degil.
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DUKES 2 yıl
6800k ıle 6850k arasındakı 200mhz hız farkını saymazsak gerıye bır tek pcı-e lanes kalıyor.6800k 28 6850k 40 lanes.

Pekı nedır bu lanes? Ne ıse yarar ekran kartıyla arasındakı hızı mı yukseltır cok mu onemlıdır aradakı 12 lanes fark?

6800k + gtx 1080 yada 1080Ti dusunuyorum tek kart kullanacam
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LuNCoR 2 yıl
Nvidia'nın kullanıcıları öpüşüne imrenen intel harekete geçerek bizde öpeceğiz demek istiyor. Oyun oynayacakları hiç ilgilendirmeyen, render ile uğraşanları da çok az ilgilendiren bir gelişme olmuş. Ellerinde patlasın da görsünler.
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